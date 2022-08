Brandgefahr in der Schweiz

Durch die kürzlichen Niederschläge haben beide Appenzell, Nidwalden, Schaffhausen und Teile Berns die Feuerverbote aufgehoben.

Einige Kantone haben das absolute Feuerverbot zu einem bedingten Feuerverbot herabgestuft.

Für die meisten Kantone gilt weiterhin ein Feuerverbot in Waldesnähe.

Die flächendeckenden Niederschläge der letzten Tage haben die ausserordentliche Trockenheit und die bestehende grosse Waldbrandgefahr im Kanton Schaffhausen entschärft, heisst es in einer Mitteilung. Deshalb wurde das für den ganzen Kanton angeordnete Feuerverbot per sofort aufgehoben. Ebenso gilt dies neu für die Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Nidwalden, Schaffhausen und für den Grossteil des Kantons Bern. Dort gelten die Feuerverbote nur noch im Berner Jura und Teilen des Oberaargaus.

Die Bevölkerung wird aber gemahnt, weiterhin vorsichtig mit Feuer und Raucherwaren umzugehen, da die Böden stellenweise nur angefeuchtet und noch nicht durchnässt worden sind. Ausserdem sollen insbesondere im Wald nur befestigte Feuerstellen benützt werden.

Vereinzelt haben Kantone die Gefahrenlage zurückgestuft in ein bedingtes Feuerverbot. In vielen Kantonen gilt aber weiterhin ein Feuerverbot in Waldesnähe oder ein absolutes Feuerverbot, da die Niederschläge nicht ausgereicht haben, um für eine Entspannung der Waldbrandgefahr zu sorgen.