Das Besitzerpaar der Bar «Le Constellation», die in der Silvesternacht in Crans-Montana in Flammen aufging, wird erneut von der Walliser Justiz einvernommen.

Es handelt sich um die zweite Vernehmung seit der Einleitung eines Strafverfahrens gegen die beiden Personen.

Jacques und Jessica Moretti sind getrennt voneinander – er in einem Gefangenentransporter und sie in Begleitung ihrer Anwälte – am Sitz der Staatsanwaltschaft in Sitten angekommen, wie Medienschaffende der Nachrichtenagentur AFP vor der Staatsanwaltschaft beobachteten.

Das Ehepaar, dem nach dem Drama mit 40 Toten und 116 Verletzten fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst vorgeworfen wird, traf um 8:30 Uhr ein und soll zwei Tage lang von den Ermittlerinnen und Ermittlern vernommen werden.

Legende: Das Ehepaar Moretti, Besitzerin und Besitzer der Bar «Le Constellation», werden erneut von der Walliser Justiz einvernommen. Keystone / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Während Jessica Moretti unter Auflagen auf freiem Fuss blieb, wurde ihr Ehemann am 9. Januar in Untersuchungshaft genommen. Er könnte aber gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 200‘000 Schweizer Franken freigelassen werden.