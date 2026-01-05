 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Tragödie in Crans-Montana Diese juristischen Fragen stellen sich jetzt

Vier Tage nach der Brandkatastrophe stellen sich zunehmend juristische Fragen. Wer trägt die Schuld an der Tragödie? Wer muss Verantwortung übernehmen? Und wer zahlt den Opferfamilien Entschädigungen?

Autor: 

05.01.2026, 05:39

Teilen

Am Samstagnachmittag gab die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis bekannt, dass sie eine Strafuntersuchung gegen das Betreiber-Paar der Bar «Le Constellation» eröffnet hat. Zudem hat auch die Gemeinde Crans-Montana eine Zivilklage eingereicht.

Frage der Haftung und Entschädigung

Gleichzeitig ist denkbar, dass die Gemeinde auch selbst in den Fokus der Ermittlungsbehörde kommen könnte. Vor allem wenn diese zum Schluss kommen sollte, dass die Gemeinde beispielsweise die Brandschutzkontrollen vernachlässigt hat.

In diesem Fall müssten sich aber wohl nicht die für die Kontrollen zuständigen Einzelpersonen verantworten, sondern die Gemeinde als Ganzes, im Sinne der Staatshaftung. Das schreibt Raphaela Cueni, Assistenzprofessorin für Verwaltungsrecht an der Universität St. Gallen, auf Anfrage von SRF. Eine direkte Haftung für allenfalls fehlbare kontrollierende Personen sieht das Gesetz nicht vor.

Wir müssen über eine Regelung diskutieren, die den Opfern und Geschädigten rasch hilft.
Autor: Rolf Steinegger Rechtsanwalt

Eine weitere juristische Frage ist: Von wem und wann haben die Opfer der Brandkatastrophe Anspruch auf Entschädigung? Für den Berner Rechtsanwalt Rolf Steinegger ist klar: «Wir müssen über eine Regelung diskutieren, die den Opfern und Geschädigten rasch hilft.»

Menschenmenge bei Gedenkveranstaltung mit Kerzen und Blumen.
Legende: Gedenkstätte am Unglücksort in Crans-Montana: In der Bar «Le Constellation» starben in der Silvesternacht 40 Menschen bei einem Brand. REUTERS/Lisa Leutner

Dabei denkt er an einen Entschädigungsfonds, der jetzt geöffnet werden sollte – von den Betreibern der Bar und ihren Versicherungen, wie auch von der Gemeinde und dem Kanton – und zwar unabhängig vom Ausgang der Strafverfahren. Auch wenn sie alle juristisch freigesprochen würden, stünden sie aus seiner Sicht nach dieser Tragödie gleichwohl moralisch in der Pflicht. «Es ist eine Art soziale Aufgabe und Verpflichtung: Wie kann den Opfern und ihren Angehörigen rasch geholfen werden, ohne sie einem langjährigen, völlig unsicheren Verfahren auszusetzen?», so Steinegger.

Zuständigkeit bei Opferhilfe

Bei der Gründung dieses Fonds sollte laut Steinegger das Bundesamt für Justiz die Führung übernehmen und zwischen den Parteien vermitteln. Auf Anfrage sagt Ingrid Ryser vom Bundesamt für Justiz, dass dies aktuell nicht vorgesehen sei. Sie verweist dafür auf das Schweizer Opferhilfegesetz, das Opfern von Straftaten Entschädigungen zugestehe – und dieses Gesetz gebe den Ablauf hierfür genau vor: «Ganz konkret ist es wichtig, die Ergebnisse des Strafverfahrens abzuwarten und wann und in welcher Form die Bestimmungen des Opferhilfegesetzes zur Anwendung kommen.»

Es ist wirklich beeindruckend, wie der Kanton Wallis diese Situation meistert.
Autor: Ingrid Ryser Mediensprecherin Bundesamt für Justiz

Für die Opferhilfe zuständig seien letztlich die Kantone, sagt Ryser. Sie betont, dass der Kanton Wallis direkt nach der Katastrophe viele Sofortmassnahmen eingeleitet habe. «Wir sind stetig mit dem Kanton Wallis und den Opferberatungsstellen in Kontakt. Und es ist wirklich beeindruckend, wie der Kanton Wallis diese Situation meistert.»

Und sollten der Walliser Opferhilfe aufgrund der Vielzahl der Geschädigten die Mittel ausgehen, gäbe es die Möglichkeit, auf den Bund zuzukommen. «Das Opferhilfegesetz sieht tatsächlich vor, dass der Bund die Kantone für deren Leistungen im Rahmen der Opferhilfe entschädigen kann, wenn sie ausserordentlich hohe Ausgaben haben im Bereich der Opferhilfe aufgrund ausserordentlicher Ereignisse», erklärt Ryser.

Darüber müsste dann das Parlament entscheiden.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 35. Ein Meer aus Kerzen – Crans-Montana am Abend des 4.1.2026. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Antonio Calanni.
    Kerzen und Blumen bei Nacht auf einem Platz.
  • Bild 2 von 35. Feuerwehrleute und Hunderte Menschen trauern an der Gedenkstätte vor dem Unglücksort. Bildquelle: REUTERS/Umit Bektas .
    Menschenmenge bei einer Gedenkveranstaltung mit Blumen und Kerzen.
  • Bild 3 von 35. Trauermarsch in Crans-Montana am Sonntag. Bildquelle: Keystone/AP Photo/ Antonio Calanni.
    Viele Menschen gehen durch die Strasse.
  • Bild 4 von 35. Gedenkmesse für die Opfer der Brandkatastrophe: Feuerwehrleute stehen während der Messe vor der Chapelle Saint-Christophe de Crans zu Ehren der Opfer. Bildquelle: REUTERS/Lisa Leutner.
    Feuerwehrleute in Uniformen bei einer Zeremonie mit Helmen am Boden.
  • Bild 5 von 35. Bischof Jean-Marie Lovey begrüsst Nicolas Feraud, Präsident von Crans-Montana, vor dem Start des Gedenkgottesdiensts. Bildquelle: Jean-Christophe Bott/Pool via REUTERS.
    Priester in gelbem Gewand schüttelt einem Mann in einer Kirche die Hand.
  • Bild 6 von 35. Ein Kind kniet vor einer Gedenkstätte mit Blumen vor dem Unglücksort. Bildquelle: REUTERS/Umit Bektas.
    Kind kniet vor Kerzen und Blumen bei Gedenkstätte im Freien.
  • Bild 7 von 35. Bundesrat Beat Jans hat am Samstagnachmittag den Unglücksort besucht und Blumen niedergelegt. Bildquelle: AP Photo/Baz Ratner.
    Mann legt Blumen nieder, Frau fotografiert Gedenkstätte mit Blumen.
  • Bild 8 von 35. Nach der Brandkatastrophe ist die Trauer in Crans-Montana gross. Bildquelle: REUTERS/Lisa Leutner .
    Zwei Personen umarmen sich vor Kerzen und Blumen auf einem Zebrastreifen.
  • Bild 9 von 35. Blumenmeer für die Opfer. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro della Valle.
    Mann in orangefarbener Arbeitskleidung legt Blumen an Gedenkstätte ab.
  • Bild 10 von 35. Menschen zollen den Opfern Respekt. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
    Erwachsene und Kinder und viele brennende Kerzen.
  • Bild 11 von 35. Kerzen für die Opfer. Bildquelle: Keystone/AP Photo/ Antonio Calanni.
    viele rote und weisse Kerzen brennen, es dunkelt ein.
  • Bild 12 von 35. Zahlreiche Menschen legten in Crans-Montana Blumen nieder. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
    Menschen legen Blumen nieder, viele Blumensträusse.
  • Bild 13 von 35. Die Trauer ist gross. Bildquelle: Keystone/AP Photo/ Antonio Calanni.
    Ein Mann und eine Frau umarmen sich hinter einer Polizeiabsperrung. Im Hintergrund Reporter mit Kamera
  • Bild 14 von 35. Währenddessen gehen die Ermittlungsarbeiten weiter. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Baz Ratner.
    Zwei Forensiker sprechen miteinander, im Hintergrund und Vordergrund weisse Planen.
  • Bild 15 von 35. Der italienische Aussenminister Antonio Tajani (2. von links) hat Crans-Montana besucht. Links der Walliser Staatsratspräsident Mathias Reynard. Bildquelle: Keystone/EPA/GIUSEPPE LAMI.
    Zwei Männer stehen vor Blumensträussen, umringt von zahlreichen Reportern
  • Bild 16 von 35. Gemeinsam mit dem Walliser Staatsratspräsidenten legte der italienische Aussenminister unweit des Unglücksortes einen Blumenstrauss nieder. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
    Mann legt umringt von Presse Blumen nieder.
  • Bild 17 von 35. Die Betroffenheit aus der Bevölkerung ist einen Tag nach der Katastrophe... Bildquelle: SRF.
    Holzbank mit Kerzen, Blumen und Tributen auf gepflastertem Platz.
  • Bild 18 von 35. ... in der Gemeinde spürbar. Bildquelle: SRF.
    Menschen zünden Kerzen bei einer Gedenkstätte an.
  • Bild 19 von 35. Die Bar «Le Constellation» – der Ort des Unglücks am Tag danach. Bildquelle: SRF.
    Gebäude mit Balkon und davor stehende weisse Zelte.
  • Bild 20 von 35. Das Medieninteresse auch aus dem Ausland ist nach wie vor gross. Bildquelle: SRF.
    Kameras und Journalisten stehen hinter Absperrband auf einer Strasse.
  • Bild 21 von 35. Die Schweizer Flaggen am Bundeshaus wehen für fünf Tage auf Halbmast. Die Waadtländer Kantonsregierung folgte dem Beispiel. Bildquelle: KEYSTONE/Anthony Anex.
    Schweizer Fahne und Statue vor bewölktem Himmel.
  • Bild 22 von 35. Vor dem abgesperrten Gebiet um den Unglücksort versammelten sich am Donnerstagabend hunderte Trauernde. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro della Valle.
    Menschenmenge bei einer nächtlichen Versammlung in der Stadt.
  • Bild 23 von 35. Die Menschen in Crans-Montana sind tief betroffen. Bildquelle: REUTERS/Stephanie Lecocq.
    Frau in Menschenmenge, hält Taschentuch.
  • Bild 24 von 35. Unter den Opfern befinden sich viele junge – teils minderjährige – Menschen. Bildquelle: Alessandro della Valle/Keystone via AP.
    Menschen bei einer Kerzenlicht-Mahnwache mit Blumen und Kerzen.
  • Bild 25 von 35. Am Donnerstagabend fand eine Gedenkmesse in der katholischen Kirche in Crans-Montana statt. Bildquelle: EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE.
    Volle Kirche mit Menschen während einer Zeremonie.
  • Bild 26 von 35. Am Donnerstagnachmittag machte sich Bundespräsident Guy Parmelin vor Ort ein Bild der Lage. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
    Guy Parmelin.
  • Bild 27 von 35. Bestattungsfahrzeuge vor dem Unglücksort: Die Walliser Behörden gehen von rund 40 Todesopfern aus. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
    Polizisten in blauen Uniformen neben geparkten Autos auf einer Strasse.
  • Bild 28 von 35. Eine Vielzahl von Kriminaltechnikerinnen und -technikern war vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. Bildquelle: REUTERS/Denis Balibouse.
    Polizeibeamte und Ermittler an einem abgesperrten Bereich im Freien.
  • Bild 29 von 35. Die Menschen in Crans-Montana stehen nach der Katastrophennacht unter Schock. Bildquelle: SRF/Anna-Lisa Achtermann.
    Menschen stehen zwischen Gebäuden.
  • Bild 30 von 35. Die Rega setzte für die Versorgung und Verlegung von Brandopfern auch Ambulanzflugzeuge ein. Bildquelle: REUTERS/Pierre Albouy.
    Luftfahrzeug mit Schweizer Flagge neben Krankenwagen auf Flugplatz.
  • Bild 31 von 35. Die Behörden sprachen an der ersten Medienkonferenz am Donnerstagvormittag noch von «Dutzenden Verstorbenen». Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle.
    Vier Personen sitzen bei einer Pressekonferenz an einem Tisch.
  • Bild 32 von 35. Chaotisch zurückgelassene Stühle, angelaufene Scheiben, ein Turnschuh: Blick in das Innere der ausgebrannten Bar «Le Constellation». Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis.
    Blick in einen dunklen Raum, ein Turnschuh, chaotisch zurückgelassene Stühle.
  • Bild 33 von 35. Im Rettungseinsatz standen 13 Helikopter, 42 Ambulanzen und 150 Sanitäterinnen und Sanitäter. Bildquelle: X/Osint World.
    Nachtszene mit Einsatzfahrzeugen und Menschen auf einer Stadtstrasse.
  • Bild 34 von 35. Was als Neujahrsfest über die Bühne gehen sollte, endete für viele in einem Drama. Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis.
    Eine Flasche Champagner steht auf einem Holzgestell, im Hintergrund Wagen der Einsatzkräfte.
  • Bild 35 von 35. Die Bar «Le Constellation» steht in Flammen. Die Einsatzkräfte wurden um 01:30 Uhr alarmiert. Bildquelle: Screenshot/Social Media/X@Tyroneking36852.
    Nachtaufnahme eines Gebäudebrands mit Menschen und Strassenlampe im Vordergrund.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Echo der Zeit, 4.1.2026, 18 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)