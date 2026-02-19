Der Kanton Wallis trifft sich mit den italienischen Strafverfolgungsbehörden in Bern.

Beim Treffen soll geklärt werden, wie die Zusammenarbeit im Fall Crans-Montana aussehen soll.

Auch die Möglichkeit der Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe könnte erörtert werden.

Die italienische Delegation traf kurz vor 10 Uhr in der Schweizer Hauptstadt ein, wie ein Videoreporter von Keystone-SDA vor Ort feststellte. Zwei Polizisten begleiteten den Konvoi.

Legende: Die italienische Delegation trifft gegen 10 Uhr in Bern ein. Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Keine Regierungsmitglieder involviert

Das Treffen findet in den Räumlichkeiten des Bundesamtes für Justiz (BJ). Neben der Koordinierung der Strafverfahren zwischen den beiden Ländern soll auch die Möglichkeit der Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe erörtert werden.

Das BJ, das im Vorfeld kontaktiert wurde, erklärte, es handle sich um ein «technisches Treffen zwischen Strafverfolgungsbehörden». Kein Mitglied der Regierung werde daran teilnehmen. Die Walliser Staatsanwaltschaft hat Italien Ende Januar Rechtshilfe in dieser Angelegenheit gewährt.