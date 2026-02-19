Die Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften Wallis und Italien bei den Ermittlungen zum Brand in Crans-Montana soll «verstärkt» werden.

Das haben die Vertreter der Strafverfolgungsbehörden nach einem Treffen in Bern bekannt gegeben.

Das bedeutet, dass die ausländischen Ermittler ab sofort in regelmässigen Abständen bei den Rechtshilfehandlungen im jeweils anderen Staat anwesend sein dürfen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das gelte bereits für die Auswertung des bisher erhobenen Beweismaterials nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana.

Die verstärkte Zusammenarbeit bedeute beispielsweise einen besseren Zugang zu Untersuchungsakten, sagte Ingrid Ryser, Medienchefin des Bundesamts für Justiz (BJ). Ob es ein gemeinsames Ermittlungsteam geben wird, werde die Zukunft zeigen.

Ob mit diesem Schritt die italienische Regierung zufrieden ist, blieb zunächst offen. Ob der italienische Botschafter nach dessen Abzug nach Rom wieder zurück nach Bern beordert werde «entscheidet Italien», antwortete Ryser auf eine entsprechende Frage.

Legende: Die Walliser Staatsanwältin Beatrice Pilloud (R) und der Chef der italienischen Staatsanwaltschaft Francesco Lo Voi (L) nach ihrem Treffen im Bundesamt für Justiz in Bern. Keystone / ALESSANDRO DELLA VALLE

Das Treffen fand in den Räumlichkeiten des Bundesamtes für Justiz (BJ) in Bern statt. Neben der Koordinierung der Strafverfahren zwischen den beiden Ländern wurde auch die Möglichkeit der Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe erörtert.

Das BJ hatte vorab erklärt, es handle sich um ein «technisches Treffen zwischen Straf­verfolgungs­behörden». Darum werde auch kein Mitglied der Regierung daran teilnehmen. Die Staatsanwaltschaft Wallis hat Italien Ende Januar Rechtshilfe in dieser Angelegenheit gewährt.