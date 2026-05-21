Die Walliser Staatsanwaltschaft untersucht einen Brand in dem ehemaligen Lokal «Vieux Chalet» von Jacques Moretti im Jahr 2024.

Ein Bericht aus dem Bundesamt für Polizei stellt die Frage, ob sich das Ehepaar Moretti teils schwerer wirtschaftlicher Delikte schuldig gemacht hat, wie das Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) berichtet.

Die Morettis betrieben auch die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana, wo sich in der Silvesternacht eine Brandkatastrophe mit Dutzenden Toten ereignete.

Der Anwalt von Jacques Moretti kritisiert die Wiederaufnahme von Untersuchungen.

Noch immer laufen die Ermittlungen zur Brandkatastrophe in der Silvesternacht in Crans-Montana. Untersucht wird das Feuer, das in der Bar «Le Constellation» ausbrach.

Im Rahmen dieser Ermittlungen beschäftigt sich die Walliser Staatsanwaltschaft mit einem weiteren Brand, der in einem Restaurant des Betreiberpaares Moretti ausbrach. Der Brand ereignete sich 2024 im «Vieux Chalet» während Renovationsarbeiten. Damals wurde von einer technischen Störung als Brandursache ausgegangen und nicht weiter ermittelt. Das hat sich nun geändert.

Ausgangslage ist ein Bericht der Meldestelle für Geldwäscherei des Bundesamtes für Polizei. Darin stellt die Meldestelle die Frage, ob sich das Ehepaar Moretti der Geldwäscherei, der ungetreuen Geschäftsführung, der Urkundenfälschung und schwerer Steuerdelikte schuldig gemacht habe.

Legende: 2024 brannte ein Lokal von Jacques Moretti ab. Der Fall wird nun neu aufgerollt. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Von RTS kontaktiert, kritisiert der Anwalt von Jacques Moretti die Entscheidung der Walliser Staatsanwaltschaft, diesen Fall wieder aufzunehmen. «Diese Sachverhalte waren bereits damals Gegenstand einer Untersuchung durch die Strafverfolgungsbehörden, die keinerlei Straftat festgestellt haben», schreibt Rechtsanwalt Patrick Michod.