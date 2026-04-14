Die Staatsanwaltschaft in Rom hat gegen das Betreiberpaar der Bar «Le Constellation» ein Verfahren eröffnet.

Die Ermittler haben die Mobiltelefone der Opfer und von Überlebenden sichergestellt, um den Hergang der Ereignisse zu rekonstruieren.

In der Bar im Walliser Ort Crans-Montana war am 1. Januar ein Feuer ausgebrochen – 41 Menschen kamen ums Leben, weitere 115 wurden verletzt.

Die in Rom eröffnete Untersuchung gegen Jacques und Jessica Moretti betrifft fahrlässige Tötung, mehrfachen fahrlässigen Totschlag, Brandstiftung sowie sehr schwere Körperverletzung unter erschwerenden Umständen wegen Verstössen gegen die Vorschriften zur Unfallverhütung. Sie wird vom Staatsanwalt Francesco Lo Voi gemeinsam mit dem stellvertretenden Staatsanwalt Giovanni Conzo und dem Staatsanwalt Stefano Opilio geleitet, wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos am Dienstag berichtete.

Bei der Brandkatastrophe starben sechs Personen aus Italien. Elf italienische Staatsangehörige wurden verletzt. Ihre Aussagen sind Teil der Untersuchungsakten.

Legende: Die Betreiber des Lokals «Le Constellation»: Jacques und Jessica Moretti. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Auch in Frankreich läuft ein Verfahren. Anfang Januar eröffnete die auf «Grossschadensereignisse» spezialisierte Abteilung der Staatsanwaltschaft Paris eine Untersuchung, um den französischen Opfern und ihren Angehörigen eine gemeinsame Anlaufstelle in Frankreich zu bieten und gegebenenfalls den Austausch mit den Schweizer Behörden zu erleichtern.