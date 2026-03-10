Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) hat laut Medienberichten nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS Ermittlungen gegen die Barbetreiber Jacques und Jessica Moretti aufgenommen.

Es besteht laut dem Fedpol der Verdacht auf Geldwäscherei, wie mehrere Medien berichteten.

Sie bezogen sich auf ein Schreiben, dass die dem Fedpol unterstellte Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) der Walliser Staatsanwaltschaft zustellte.

Für den Anwalt von Jacques Moretti lässt sich laut Westschweizer Radio und Fernsehen RTS aus dem Schreiben zurzeit überhaupt keine Schlussfolgerung ziehen. Zwei Banken wandten sich nach dem Brand an die MROS, wie unter anderem die «Neue Zürcher Zeitung» schrieb.

Legende: Gegen Barbetreiber Jacques und Jessica Moretti besteht laut Medienberichten der Verdacht auf Geldwäscherei. Keystone/Alessandro della Valle

Ermittlungen der Behörde brachten laut Tamedia den Verdacht auf ungetreue Geschäftsführung, Urkundenfälschung, Versicherungsbetrug sowie Steuer- und Sozial­versicherungs­delikte hervor. Morettis Anwalt sagte zu RTS, dass die MROS keine Strafverfolgungsbehörde sei und nur ein sehr geringer Prozentsatz ihrer Anzeigen zu einer Verurteilung führe.