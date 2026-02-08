Beim Memorial für die Opfer von Crans-Montana ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand gekommen.

Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen, verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist noch unklar. Zum Brand kam es gegen 6 Uhr in der Rue Centrale, wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntag auf der Onlineplattform X mitteilte. Beim betroffenen Ort handelt es sich um das Memorial für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana.

Ursache noch unklar

Zur Brandursache lagen am Sonntagmorgen noch keine Erkenntnisse vor. Ein Mediensprecher der Kantonspolizei Wallis sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass derzeit keine Angaben gemacht werden könnten. Die Spurensicherung sei aufgeboten worden.