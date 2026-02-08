Im Memorial für die Opfer von Crans-Montana ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand gekommen.

Der Brand brach ersten Erkenntnissen nach im Bereich der Kerzen auf einem Tisch in der Mitte der Gedenkstätte aus. Eine Dritteinwirkung kann zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Zum Brand kam es gegen 6 Uhr in der Rue Centrale, wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntag auf der Onlineplattform X mitteilte. Beim betroffenen Ort handelt es sich um das Memorial für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana. Die Flammen brannten ein grosses Loch in das Dach des Zeltes, das hunderte Kerzen, Blumen, Briefe und Teddybären vor dem Wetter schützt.

Memorial für die Opfer von Crans-Montana Box aufklappen Box zuklappen In dem Zelt an der Rue Central gedenken Besucherinnen und Besucher der 41 Todesopfer, die am 1. Januar bei dem Brand in der Bar Le Constellation ums Leben gekommen waren. Rund 80 überwiegend junge Menschen wurden teils schwer verletzt. Viele sind mehr als fünf Wochen nach dem Drama mit schweren Verbrennungen und Rauchvergiftungen immer noch auf Intensivstationen.

