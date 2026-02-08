 Zum Inhalt springen

Memorial in Crans-Montana Feuer in Gedenkstätte: Brandstiftung ausgeschlossen

08.02.2026, 07:58

  • Im Memorial für die Opfer von Crans-Montana ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand gekommen.
  • Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen, verletzt wurde niemand.
  • Der Brand brach ersten Erkenntnissen nach im Bereich der Kerzen auf einem Tisch in der Mitte der Gedenkstätte aus. Eine Dritteinwirkung kann zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden.

    • Zum Brand kam es gegen 6 Uhr in der Rue Centrale, wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntag auf der Onlineplattform X mitteilte. Beim betroffenen Ort handelt es sich um das Memorial für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana. Die Flammen brannten ein grosses Loch in das Dach des Zeltes, das hunderte Kerzen, Blumen, Briefe und Teddybären vor dem Wetter schützt.

Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.

Memorial für die Opfer von Crans-Montana

Box aufklappen Box zuklappen

In dem Zelt an der Rue Central gedenken Besucherinnen und Besucher der 41 Todesopfer, die am 1. Januar bei dem Brand in der Bar Le Constellation ums Leben gekommen waren. Rund 80 überwiegend junge Menschen wurden teils schwer verletzt. Viele sind mehr als fünf Wochen nach dem Drama mit schweren Verbrennungen und Rauchvergiftungen immer noch auf Intensivstationen.

Durch den Brand wurden mehrere Gedenkobjekte beschädigt. Das Kondolenzbuch konnte erhalten werden.

  • Bild 1 von 3. Zum Brand in der Rue Centrale kam es gegen 6 Uhr am Sonntagmorgen, wie die Kantonspolizei Wallis auf der Onlineplattform X mitteilte. Bildquelle: RTS (Screenshot).
    Verbrannter Pavillon mit Absperrband in einer verschneiten Umgebung.
  • Bild 2 von 3. Durch den Brand wurden mehrere Gedenkobjekte beschädigt. Das Kondolenzbuch konnte erhalten werden. Bildquelle: Kantonspolizei Wallis.
    Feuerwehrmann und Feuerwehrauto bei nächtlichem Einsatz vor einem gelöschten Zelt nach Brand.
  • Bild 3 von 3. Am provisorischen Gedenkort steht ein Zelt, in dem Menschen hunderte Kerzen, Blumen, Briefe und Teddybären abgelegt haben. Bildquelle: Kantonspolizei Wallis.
    Verbrannte Gedenkstätte mit Blumen und Stofftieren.
Der Brand brach ersten Erkenntnissen nach im Bereich der Kerzen auf einem Tisch in der Mitte der Gedenkstätte aus. Eine Dritteinwirkung kann zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Der Wiederaufbau des Denkmals ist im Gange.

Schneebedeckte Gedenkstätte in Crans-Montana mit Kerzen im Inneren, Gebäude im Hintergrund.
Legende: Die Gedenkstätte vor dem Feuer: Der Brand brach im Bereich der Kerzen aus. REUTERS/Umit Bektas (Symbolbild/09.01.2026)

SRF 4 News, 08.02.2026, 09 Uhr ; 

