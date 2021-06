Legende: Reuters

Virologisch betrachtet, ist überaus spannend, was derzeit passiert: Man kann dem Virus quasi dabei zuschauen, wie es versucht, dem Druck zu entgehen, dem es immer stärker ausgesetzt ist. Am Anfang hatte es viele einfache «Opfer» vor sich, weil praktisch keine Immunität vorhanden war. Doch inzwischen sind immer mehr Menschen immun – durch Impfung oder nach durchgemachter Infektion. Der Druck auf das Virus steigt also. Es hat es immer schwerer, sich noch weiter verbreiten kann. Die Frage ist jetzt, wie viel Einfallsreichtum das Virus noch zeigen wird.