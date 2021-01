Das Bundesamt für Energie hat zum 14. Mal den Schweizer Energiepreis Watt d'Or verliehen. Mit dem Energiepreis werden technische Neuentwicklungen und Energiespar-Projekte ausgezeichnet.

Der Watt d’Or ist nicht dotiert, es werden also keine Preisgelder ausgeschüttet. 64 Bewerbungen wurden bis Ende Juli 2020 für den Watt d'Or 2021 eingereicht. Für die Endrunde nominiert wurden schliesslich 24 Beiträge.

Daraus hat die Jury, zum letzten Mal unter dem Vorsitz von Jurypräsidentin Pascale Bruderer, die fünf Siegerprojekte in den vier Watt d’Or-Kategorien gekürt. In diesem Jahr gibt es zwei Gewinner in der Kategorie Gebäude und Raum.