Noch nie sassen so viele Menschen in Schweizer Gefängnissen wie Anfang 2026.

Dies teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mit.

Entgegen dem Gesamttrend ist die Zahl der kurzen, unbedingten Freiheitsstrafen auf einem historischen Tiefstand.

Am 31. Januar 2026 waren 7119 Personen inhaftiert – so viele wie noch nie seit Beginn der Erhebung. Von den 7119 Inhaftierten befanden sich 63 Prozent im Straf- oder Massnahmenvollzug. Gemessen an der Wohnbevölkerung sind es jedoch weniger als vor zehn Jahren, was den Anstieg relativiert, wie das BFS mitteilt.

Die hohen Zahlen von Inhaftierten führten laut BFS zu einer schweizweiten Belegungsrate von 97 Prozent in den Gefängnissen. Über die Nationalitäten der Inhaftierten und Verurteilten gibt die Medienmitteilung des BFS keine Auskunft.

Legende: Anfang 2026 erreichte die Zahl der Inhaftierten in der Schweiz einen neuen Höchststand. Gemessen an der Wohnbevölkerung sind es jedoch weniger als vor zehn Jahren. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 111’962 Verurteilungen von Erwachsenen ins Strafregister eingetragen, wie das BFS mitteilte. Mehr als die Hälfte davon betraf Delikte gegen das Strassenverkehrsgesetz.

Die Zahl der kurzen, unbedingten Freiheitsstrafen fiel jedoch auf einen historischen Tiefststand von 2937. Die bedingte Geldstrafe war mit 78’693 Fällen die häufigste Sanktion. Bei den Landesverweisungen blieb die Zahl im vergangenen Jahr mit 2272 Fällen stabil.

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