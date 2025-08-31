Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter besuchte heute das Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis GL. Bereits in ihrer Festrede propagierte sie die dort gelebten Werte. Auch im Kurzinterview mit SRF sagt sie, das Schwingen habe sehr viele Werte, die heute wichtig seien. Und dass sie hier gern die Seele baumeln lasse.
Karin Keller-Sutter
Bundesrätin
Karin Keller-Sutter ist seit dem 1. Januar 2019 Mitglied des Bundesrats und seit 2023 Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD). Die St. Gallerin wurde 1963 geboren, ist ausgebildete Dolmetscherin und Mittelschullehrerin. Bis 2000 arbeitete sie als selbständige Übersetzerin und Lehrbeauftragte einer Berufsschule. Von 2000 bis 2012 war die FDP-Politikerin Regierungsrätin des Kantons St. Gallen. Von 2011 bis zu ihrer Wahl in den Bundesrat war Keller-Sutter im Ständerat.
SRF: Frau Bundespräsidentin, wie fühlt es sich für Sie an am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest?
Karin Keller-Sutter: Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Das tut richtig gut – es tut der Seele gut. Das ESAF ist ein Fest der Schweizer Werte. Und wenn man diese friedliche Stimmung hier sieht, ist das wirklich grossartig. Es ist ein wunderschönes Erlebnis.
Das Schwingen hat sehr viele Werte, die heute wichtig sind und die uns auch durch herausfordernde Zeiten bringen.
Was sagt das über die Schweiz aus?
Sehr viel. Es sagt etwas über unsere Werte aus. Anstand, Respekt, die Kameradschaft der Schwinger. Dass man eben nicht einfach triumphiert, sondern dass man, auch wenn man gewinnt, bescheiden bleibt. Ich denke, das Schwingen hat sehr viele Werte, die heute wichtig sind und die uns auch durch herausfordernde Zeiten bringen.
KKS' Rede: «Als Schwingerin würde ich keine gute Figur machen»
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat in ihrere Rede am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis GL die dort gelebten Werte propagiert. Der Schwingsport ermögliche ein friedliches Fest und sei Ausdruck der Verbundenheit mit der Schweiz.
Als Schwingerin würde sie keine gute Figur machen, scherzte die Bundespräsidentin. Dafür müsse sie 30 Zentimeter wachsen und ihr Gewicht verdoppeln – sagte die Ostschweizerin in der grössten temporären Arena der Welt vor 56'500 Zuschauenden.
Werte wie gegenseitiger Respekt, Achtung und Kameradschaft sollen in der Schweiz auch ausserhalb des Schwingsports vermehrt vertreten sein. «Aktuell ist es besonders wichtig, zusammenzurücken», sagte Keller-Sutter mit Blick auf die aussenpolitisch und wirtschaftlichen Herausforderungen des Landes.
Sie betonte weiter, dass die Schweiz verlässlich und berechenbar sei, dass man sich hier ans Recht halte und demokratisch agiere. «Wir stehen für Anstand und Respekt und suchen Kompromisse.» (SDA)
Einige Leute könnten sich also hier durchaus etwas abschauen – auch in der hohen Politik weltweit?
Ja, ich glaube, dieses Schwingfest ist ein Vorbild für das Zusammenleben, für das Einstehen füreinander. Viele Helferinnen und Helfer haben das Fest möglich gemacht. Und das stärkt den Zusammenhalt in der Schweiz.
Ist das für Sie auch ein bisschen Erholung nach dieser strengen Zeit?
Ja, absolut. Hier kann man die Seele baumeln lassen. Ich kenne viele Leute, es ist eine positive Stimmung. Ich bin gerne hier.
Das Interview führte Urs Schnellmann.
Bild 1 von 20. Noch schnell etwas Wasser ins Gesicht – und auf geht's in den zweiten Tag des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Mollis GL. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
Bild 2 von 20. Auch Trychler dürfen am Festakt am Sonntagmorgen nicht fehlen. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
Bild 3 von 20. So ein Fest bedeutet auch Strapazen: Ein Festbesucher ruht sich am frühen Sonntagmorgen auf einer Bank aus. Bildquelle: Keystone/MICHAEL BUHOLZER.
Bild 4 von 20. «Aktuell ist es besonders wichtig, zusammenzurücken.» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter bei ihrer Festansprache während des Festaktes. Bildquelle: Keystone/MICHAEL BUHOLZER.
Bild 5 von 20. Die Folklore gehört am ESAF dazu: Eine Alphorngruppe wartet auf ihren Einsatz beim Festakt. Bildquelle: Keystone/MICHAEL BUHOLZER.
Bild 6 von 20. Dichtestress am ESAF: Dichtgedrängt beobachten Zehntausende von Schwingfans den fünften Gang am Sonntag. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.
Bild 7 von 20. Armon Orlik jubelt nach seinem Sieg gegen Matthias Herger im sechsten Gang. Bildquelle: Keystone/ GIAN EHRENZELLER.
Bild 8 von 20. Ein Blick von oben in das Schwingstadion von Mollis. Rund 50'000 Fans haben hier beste Sicht auf die sieben Kampfringe. Bildquelle: Keystone/URS FLÜELER.
Bild 9 von 20. Der Musiker Gölä macht einen konzentrierten Eindruck, bevor er zur ESAF-Eröffnung die Schweizer Nationalhymne singt. Bildquelle: Keystone/URS FLÜELER.
Bild 10 von 20. Siegermuni Zibu und sein Züchter Bert Horner bei der Vorführung der Lebendpreise. Bildquelle: Keystone/GIAN EHRENZELLER.
Bild 11 von 20. Die Fahne des Eidgenössischen Schwingerverbands wird vom OK des letzten ESAF Pratteln 2022 in den Hof des Freulerpalastes von Näfels getragen. Bildquelle: Keystone/URS FLÜELER.
Bild 12 von 20. Tausende Festbesucherinnen und -besucher strömen am Samstagmorgen in die Schwingarena. Bildquelle: Keystone/URS FLÜELER.
Bild 13 von 20. Gut gewappnet mit einem Kasten Bier machen sich die Schwingfans auf ins Stadion. Bildquelle: Keystone/MICHAEL BUHOLZER.
Bild 14 von 20. Der amtierende Schwingerkönig Joel Wicki erfrischt sich vor dem zweiten Gang am Brunnen. Bildquelle: Keystone/GIAN EHRENZELLER.
Bild 15 von 20. Marcel Räbsamen feiert seinen Sieg gegen Oliver Hermann im zweiten Gang. Bildquelle: Keystone/GIAN EHRENZELLER.
Bild 16 von 20. Die Schwingerhosen mit dem Logo des ESAF 2025 warten auf den nächsten Schwinger. Bildquelle: Keystone/URS FLÜELER.
Bild 17 von 20. Viele Schwingfans sind mit dem Wohnmobil oder dem Camper gekommen, wie ein Blick auf den Campinplatz zeigt. Bildquelle: Keystone/MICHAEL BUHOLZER.
Bild 18 von 20. Schwingfans harren der Dinge, die da kommen. Bildquelle: Keystone/URS FLÜELER.
Bild 19 von 20. Auch aus der ersten Reihe braucht es ein Fernglas, um dem Geschehen folgen zu können. Bildquelle: Keystone/URS FLÜELER.
Bild 20 von 20. Die Arena in Mollis fasst rund 50'000 Schwing-Fans. Bildquelle: Keystone/MICHAEL BUHOLZER.