Für einen Versuch verkaufen neun Basler Apotheken Cannabis. In einem halben Jahr wird die Pilotstudie ausgeweitet.

Bio-Cannabis statt Schwarzmarkt-Kraut und keine Angst mehr vor der Polizei: Die Basler Pilotstudie beschert den Teilnehmenden ein entspannteres Leben. Neun Basler Apotheken sind zu offiziell zugelassenen Dealern geworden. Dort können vorerst rund 180 Kiffende mit einem Ausweis für diese Studie und ihrer ID Cannabis kaufen.

Im Rahmen der Studie im Kanton Basel-Stadt werden sechs verschiedene Cannabis-Sorten angeboten, die sich nach ihrem Gehalt des berauschenden Wirkstoffes Tetrahydrocannabinol (THC) unterscheiden. Es handelt sich um zwei Haschisch- und vier Cannabisblütenprodukte der Schweizer Herstellerin Pure Production. Entsprechend sind die Preise abgestuft von 40 bis 55 Franken pro Fünf-Gramm-Packung. Kaufen dürfen die Studien-Teilnehmenden höchstens zwei Packungen aufs Mal, und der Konsum ist für die Studie nur zu Hause erlaubt.

In einem halben Jahr werden weitere 170 Cannabis-Konsumierende dazu stossen. Dieses halbe Jahr Verzögerung soll einen wissenschaftlichen Vergleich ermöglichen zwischen jenen Teilnehmenden, die kontrolliert kiffen und jenen, die sich weiter auf dem Schwarzmarkt versorgen. Im Visier sind dabei Unterschiede bei Gesundheit und Konsumverhalten.

Kiffen zur Entspannung

Wenn er früher Cannabis bei Kollegen gekauft habe, habe er nie gewusst, ob es schimmlig sei oder Keime enthalte, sagt «Daniel», einer der Teilnehmenden - seinen Namen möchte er nicht öffentlich nennen. Die Studie gebe ihm daher mehr Sicherheit.

Legende: Cannabis-Zigaretten werden von Hand gedreht. Keystone / Christian Beutler

Der 30-Jährige, von Beruf Lebensmitteltechnologe, hatte nach eigenen Angaben früher auch andere Drogen ausprobiert; nur beim Kiffen sei er geblieben. Er rauche, wenn er nach Hause komme, gestresst vom Beruf oder Alltag. «Dann rauche ich einen Joint, und das holt mich herunter. Es entspannt mich einfach - das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich es tue.»

Interesse an einer Teilnahme angemeldet hatten 560 Kiffende, aber der Versuch ist derzeit begrenzt auf 374 Teilnehmende. Zugelassen werden nur Personen, die bereits regelmässig Cannabis konsumieren. Die kantonalen Gesundheitsbehörden liessen dies mittels Urin-Tests auch prüfen. Für die Teilnahme musste man auch ärztliche Abklärungen bestehen.

Auch die psychische Verfassung muss stimmen: Er sei unter anderem nach Suizidgedanken gefragt worden, erinnert sich «Daniel». Dies sei daher sinnvoll, weil ein Rausch Gemütszustände verstärken könne.

Legende: Diese sechs Cannabis-Produkte sind bei der Basler Studie im Verkauf. zvg / GD BS

Die Cannabis-Studie ist auf zweieinhalb Jahre angelegt. Die Teilnehmenden werden alle zwei Monate befragt, wie es ihnen ergeht. Wer nicht antwortet, wird ausgeschlossen. Gemäss Angaben der Kantonsbehörden nehmen 302 Männer, 66 Frauen und sechs non-binäre Personen teil. Die jüngste Person ist 18 Jahre alt, die älteste 76, und das Durchschnittsalter liegt bei 36 Jahren.

Pflanzen entsprachen zunächst nicht den Bio-Vorgaben

Weil Cannabis in der Schweiz verboten ist, brauchte es grünes Licht vom Bund für den Versuch in Basel. Eigentlich hätte die Studie in Basel schon Mitte September 2022 losgehen sollen, doch dann brachten unerwünschte Inhaltsstoffe eine Verzögerung: Wegen Bodenverunreinigungen entsprachen die ersten geernteten Pflanzen nicht den Bio-Vorgaben.

An der Studie beteiligt sind das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt, die Universitären Psychiatrischen Kliniken, die Psychiatrischen Dienste Aargau und die Universität Basel. Sie soll wissenschaftliche Erkenntnisse liefern als Diskussionsgrundlage für eine künftige verantwortungsvolle Cannabispolitik in der Schweiz.