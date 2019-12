Chlorpyrifos und Chlorpyrifos-Methyl, die Bestandteile des Fungizids, sind äusserst giftig für Menschen, Vögel, Säugetiere, Fische, Amphibien, Insekten und namentlich auch alle Arten von Bienen und Hummeln, teilt das BLW mit.

Das Mittel zählt bis heute zu den am häufigsten eingesetzten Fungiziden. Damit wurden seit den 1960-er Jahren unter anderem Kartoffeln, Gemüse, Beeren und Weintrauben gespritzt. In der Schweiz wurde der Wirkstoff in den letzten fünf Jahren in Mengen von 10'000 bis 15'000 Kilogramm pro Jahr in die Umwelt gebracht.