Laut, schrill und unbewilligt zogen Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen im vergangenen Herbst Donnerstag für Donnerstag durch die Stadt Bern. Sie verschafften ihrem Ärger über das Pandemie-Management der Behörden Luft. Polizisten, Wasserwerfer und Verkehrsdienst kosteten den Staat Abend für Abend rund 200'000 Franken.

Legende: Immer wieder kam es letzten Herbst in Bern zu Demonstrationen, so wie hier am 16. September 2021. KEYSTONE/Peter Klaunzer