In der zweiten Corona-Welle ist die Zahl der Toten in vielen Staaten gestiegen. Hier steht die Schweiz im Vergleich.

Seit Beginn der zweiten Corona-Welle sind die Zahlen der gemeldeten Neuinfektionen in vielen Ländern gestiegen – und verzögert damit auch die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Seit Oktober stieg diese Zahl auch in der Schweiz wieder an, erst seit der dritten Novemberwoche ist sie im 7-Tage-Schnitt wieder leicht rückläufig.

Folgende Grafik zeigt, wo die Schweiz bezüglich der Todeszahlen im internationalen Vergleich steht. Zu sehen sind die täglich Verstorbenen sowohl im 7-Tage-Schnitt der absoluten Zahlen als auch im 7-Tage-Schnitt pro 100'000 Einwohner nach Land in absteigender Reihenfolge. Letzterer bietet eine bessere Vergleichbarkeit der Länder. Die Grafik aktualisiert sich mehrmals täglich automatisch.

Wichtig zu wissen: Der Vergleich der Länder ist nur mit Vorsicht zu ziehen, da es je nach Land unterschiedliche Kriterien gibt, wann eine verstorbene Person zur Statistik gezählt wird und offiziell zu den Verstorbenen mit Covid-19 gehört, und wann nicht.

Der statistisch sicherste Weg, um den verursachten menschlichen Schaden durch Covid-19 festzustellen, ist der Blick auf die sogenannte Übersterblichkeit. Dabei werden alle Verstorbenen eines gewissen Zeitraumes gezählt – egal, woran sie gestorben sind – und mit dem Durchschnitt der vergangenen Jahre verglichen.

Sterben zum Beispiel während einer Woche deutlich mehr Menschen als in denselben Wochen in den Jahren zuvor, spricht man von Übersterblichkeit. Zu einer ganzen Reihe von Ländern sind diese Daten bereits vorhanden, wie folgende Grafik zeigt. Diese wird immer aktualisiert, sobald neue Daten vorliegen.