5 / 6

Legende: Der Bundesrat ordnete die Gefahr damals der höchsten Stufe gemäss Epidemiengesetz zu, nachdem die WHO Covid als «Notfall» erklärt hatte. So war «Notstand» häufig an geschlossenen Türen notiert, wie hier an einem Zürcher Kleiderladen. Keystone/Alexandra Wey