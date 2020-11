Im Wallis geht die Zahl der Infizierten in der Tendenz wieder zurück. Es besteht Hoffnung, dass die Massnahmen wirken.

Der Kanton Wallis hat im Verhältnis zur Bevölkerungszahl die meisten Corona-Infizierten. Bei der Bewältigung der Corona-Krise gilt der Bergkanton deshalb quasi als Modell-Kanton für die Schweiz. Er hat als erster Kanton äusserst restriktive Massnahmen ergriffen.

Nun geht die Zahl der Neuansteckungen im Wallis zurück. Waren es Anfang letzter Woche noch rund 800 neue Corona-Fälle pro Tag, so wurden zwischen Freitag und Sonntag nur durchschnittlich 630 Ansteckungen registriert – also ein Fünftel weniger.

Nur eine vorläufige Tendenz

Die Walliser Gesundheitsdirektorin Esther Waeber-Kalbermatten stellt fest, dass die restriktiven Corona-Massnahmen, die seit zehn Tagen in Kraft sind, zu wirken scheinen. «Am Wochenende haben wir eine markante Abnahme. Aber eben, es sind drei Tage», relativiert sie gleichzeitig. «Wenn sich diese Tendenz weiterentwickelt, können wir sagen, dass die Massnahmen richtig gewesen sind. Das ist gut, aber es ist eine vorläufige Tendenz.»

Die Corona-Massnahmen im Wallis sind strenger als jene des Bundesrates. So sind beispielsweise Besuche in Altersheimen und Spitälern verboten und es gibt bereits in der Sekundarschule eine Maskenpflicht. Jetzt scheinen diese Massnahmen langsam zu wirken.

«Anzahl Intensivbetten erhöhen»

Und dennoch erwartet die Walliser Gesundheitsdirektorin einen Anstieg der Patientenzahlen. Dies, weil die Spitaleinweisungen meist verzögert erfolgen. «Wir rechnen damit, dass bis Ende Woche die Situation angespannter wird. Darum wird das Spital die Anzahl Intensivbetten erhöhen», erklärt Waeber-Kalbermatten.

Zurzeit befinden sich rund 250 Corona-Patienten in einem Walliser Spital. Auch wenn diese Zahl vorerst ansteigen wird, ist die Walliser Gesundheitsdirektorin vorsichtig optimistisch. Der Knick in der Kurve der Neuansteckungen sorgt für Hoffnung.