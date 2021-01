Über ein Software-System, das der Bund den Kantonen zur Verfügung stellt, sollen sich künftig alle für die Corona-Impfung registrieren können. Die Kantone Luzern, Schaffhausen, Glarus und Schwyz vermeldeten in den vergangenen Tagen jedoch gröbere Störungen der Online-Plattform.

Rund 30'000 Personen, die sich über die Impfplattform des Bundes für die Corona-Impfung registriert hatten, müssen sich erneut anmelden. Der Grund für die IT-Probleme ist offenbar ein Softwarefehler.

Termine wurden gelöscht

Entsprechend reagiert Schwyz nun als erster Kanton und stoppt die Registrierung für Corona-Impfungen vorerst. Dies nur wenige Tage, nachdem im Zentralschweizer Kanton die Impfzentren ihren Betrieb aufgenommen haben.

Bis der Bund die technischen Probleme behoben habe, könne sich niemand für die Corona-Impfung mit den zugelassenen Stoffen von Pfizer und Moderna registrieren, teilt das Schwyzer Departement des Inneren heute Dienstag mit. Man habe die Anmeldung kurzfristig ausgesetzt, damit der Frust bei den Impfwilligen nicht so gross sei, heisst es beim Kanton auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Laut der Schwyzer Kantonsapothekerin Regula Willi-Hangartner bestehen verschiedene Probleme. So seien keine Termine mehr vergeben worden, obwohl solche noch verfügbar gewesen seien, was auf ein Schnittstellenproblem hinweise. Weiter habe ein Link nicht funktioniert, den Registrierte per SMS erhalten hätten und bei den Terminverschiebungen seien Termine gelöscht worden.

Via Link nochmals registrieren

Der Kanton Schwyz weist darauf hin, dass die vergebenen Impftermine dennoch wahrgenommen werden können. Ähnlich klingt es in Schaffhausen. Viele Einwohnerinnen und Einwohner hätten eine Warn-SMS in leicht holprigem Deutsch erhalten, wonach beim Speichern eines medizinischen Fragebogens ein Fehler aufgetreten sei, schreiben die Schaffhauser Nachrichten. Die Fehlermeldung sei echt und jede Person, die eine SMS erhalten hat, müsse sich via Link nochmals registrieren.

Der Frust bezüglich Impf-Anmeldung ist in vielen Kantonen schon länger gross. In Solothurn und im Aargau hängen viele Personen wegen überlasteter Telefonleitungen eine bis zwei Stunden in der Warteschlange, um einen Impftermin zu erhalten.

Entsprechend gross war die Hoffnung auf die Plattform des Bundes. Und entsprechend enttäuscht ist man nun vielerorts, dass die Plattform nicht wie geplant funktioniert. Die Kantone haben keinen Einfluss auf die IT-Lösung hinter der Online-Impfplattform. Diese wurde vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) vermittelt und wird von «OneDoc» respektive dessen Subunternehmer Soignez-Moi angeboten.

Die Probleme bestehen offenbar schon länger. Bereits Anfang Januar berichtete die NZZ von ähnlichen Schwierigkeiten bei der Anmeldung. Gegenüber der NZZ betonte Jan Fehr, Leiter des Impfzentrums der Universität Zürich, dass eine «offensichtlichen Fehlkonstruktion» von OneDoc vorliege. Demgegenüber ist die Impfbereitschaft in der Schweiz markant gestiegen. Entsprechend dringlich ist eine rasche Behebung der technischen Probleme.