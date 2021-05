In den Alters- und Pflegeheimen im Kanton Zürich lässt sich rund die Hälfte des Personals (52 Prozent) impfen.

Das sei enttäuschend, sagt die Co-Leiterin der kantonalen Impfkampagne in den Heimen, Gabriela Bieri, gegenüber der «NZZ am Sonntag».

Frappant: Wenn sich Vorgesetzte impfen lassen, liegt die Quote höher.

Die Kultur der Vorgesetzten in den jeweiligen Heimen hat einen grossen Einfluss auf die Mitarbeitenden. In den Heimen der Stadt liegt die Impfquote der Angestellten bei 53 Prozent, in den Pflegezentren bei 55 Prozent. Der kantonale Durchschnitt in den Heimen beträgt 52 Prozent.

Damit steht das Heimpersonal schlechter da als die restliche Bevölkerung: Gemäss einer neuen Studie wollen sich in der Schweiz 73 Prozent impfen lassen, schreibt die «Schweiz am Wochenende». Auch bei den Ärztinnen und Ärzten in den Heimen sei die Bereitschaft gross, sagt Bieri. Von den 40 im städtischen geriatrischen Dienst liess sich nur einer nicht impfen – sowie jene Ärztinnen, die schwanger waren.

Tiefe Quote «enttäuschend»

Gerade in den Alters- und Pflegeheimen ist die Quote tief, obwohl die Pandemie ihre Bewohnerinnen und Bewohner besonders traf. Viele erkrankten schwer, starben und auch das Personal war durch die Situation und Isolation stark gefordert.

Das ist schon etwas enttäuschend.

Grundsätzlich erklären könne sie sich die tiefe Quote des Personals in den Alters- und Pflegeheimen jedoch nicht, so Kampagne-Co-Leiterin Gabriela Bieri. «Das ist schon etwas enttäuschend.» Sie hätten viel Aufklärungsarbeit geleistet. Es sei eine grosse Herausforderung gewesen, der Skepsis mit Fakten zu begegnen.

Bei den Bewohnern wurde eine Impfquote von über 80 Prozent erreicht. Doch das allein genüge nicht zu deren Schutz, betont Bieri: «Wir haben Hinweise, dass die Impfung bei Schwerkranken und Hochbetagten teilweise nicht wirkt.« Sie bauten keinen guten Immunschutz auf. «Wir müssen also weiterhin vorsichtig sein.»