Weiteren Inhalt des E-Mail-Verkehrs zwischen Lauener und Walder hatte die Zeitung bereits in ihrer Ausgabe vom letzten Samstag veröffentlicht.

Wie die «Schweiz am Wochenende» aufzeigt, schrieb Peter Lauener am Freitag, 6. November 2020, an Ringier-Chef Marc Walder: «Freundliche Grüsse auch von Bundesrat Berset.». Dies, nachdem er Walder darüber ins Bild gesetzt hatte, dass es momentan wenig realistisch sei, für weitere Coronamassnahmen im Bundesrat eine Mehrheit zu finden.