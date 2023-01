Formaljuristisch kann in der Schweiz kein Bundesratsmitglied zum Rücktritt gezwungen werden. Ausnahmen sind eine Amtsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall. In diesem Fall könnte die Bundesversammlung das Regierungsmitglied ersetzen, wie Politikwissenschaftler Marc Bühlmann erklärt. Zudem könnte per Volksinitiative eine Totalrevision der Verfassung angestrebt werden. In diesem Fall müsste aber der gesamte Bundesrat zurücktreten.

Mit Blick auf die letzten zwei Jahrzehnte sehe es zumindest offiziell nicht so aus, als ob Bundesratsmitglieder auf Druck von aussen zurückgetreten wären, so Bühlmann: «Die meisten gaben familiäre Gründe an oder dass sie noch etwas Anderes tun möchten.» Nur wenige, darunter der von der SVP zur BDP gewechselte Samuel Schmid 2008, führten auch politischen Druck an.

Amtsenthebungen wie in anderen Ländern sind beim Schweizer Bundesrat gewollt nicht vorgesehen. Er ist eine Mischung aus präsidentiellem und parlamentarischem System. Eine Kollegialbehörde, die zwar vom Parlament gewählt wird, aber nicht mittels Vertrauensabstimmungen abgewählt werden kann. Das Siebnerkollegium bildet eine Institution, in der die Einzelperson gar nicht mehr so wichtig ist, wie Bühlmann sagt.

Auch bei der alle vier Jahre stattfindenden Gesamterneuerungswahl gibt es nur wenige Beispiele von erzwungenen Rücktritten, wie die Fälle Ruth Metzler und Christoph Blocher zeigen. Das waren gemäss Bühlmann konzertierte Aktionen, damit Bestätigungswahlen scheitern.