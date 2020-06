Muss ich wieder Hände schütteln? Was sage ich meinem Chef, der hustet? Das Benimm-Einmaleins für unsichere Zeiten.

So verhalten Sie sich korrekt in kniffligen Situationen

Soziale Interaktionen sorgen zurzeit vielerorts für Irritationen. Regeln und Abstände werden in der Praxis oft individuell ausgelegt. Begrüssungen, die einst Wiedersehensfreude ausdrückten, werden nun zum unbeholfenen Tanz, bei dem man schnell über die eigenen Füsse stolpert. Alltags-Situationen wie Einkaufen oder Busfahren mit Mitmenschen lösen jetzt Unsicherheiten aus.

Wie verhalten wir uns korrekt in dieser Zeit, in der Lockerungsschritte den Ton angeben, aber man selbst vielleicht noch im Quarantäne-Modus steckt? Knigge-Experte Christoph Stokar kennt das richtige Benehmen in fünf brenzligen Corona-Situationen.

Christoph Stokar Autor und Benimm-Experte Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Christoph Stokar kennt sich aus mit Benimmregeln. Der Autor von «Der Schweizer Knigge» und «Der Schweizer Business-Knigge» findet, dass ein guter Umgang miteinander für mehr Lebensqualität sorgt. In den Büchern geht es um das gute Benehmen in der heutigen Zeit und der Schweiz - da hierzulande besonders viel Wert auf Individualismus gelegt wird. Er ist freier Texter und Konzepter und lebt in Zürich.

«Ich bin bei entfernten Freunden eingeladen. Der Gastgeber schüttelt allen die Hand zur Begrüssung, ich würde Berührungen lieber vermeiden. Wie soll ich mich verhalten?»

Christoph Stokar: Sie können ihn problemlos darauf hinweisen, dass Sie das nicht tun wollen – aus den bekannten Gründen. Man sollte das in diesen Zeiten nicht als Unhöflichkeit betrachten: Abstand ist der neue Anstand!

«In der Mensa beim Mittagessen hustet mein Chef unentwegt direkt neben mir. Er macht alles nach Vorgabe, hustet in den Ellbogen, trotzdem möchte ich am liebsten aufstehen und gehen. Was soll ich tun?»

Handeln Sie situationsgerecht: Können Sie ihn darauf hinweisen oder ist er zu sehr «Chef»? Entweder Sie erkundigen sich nach seiner Gesundheit oder Sie verlassen so rasch wie möglich den Tisch. In der Realität kann ich mir allerdings nicht vorstellen, dass dies heute noch häufig geschieht.

«Ich sitze in einem Restaurant in einer 6er-Gruppe am Tisch. Die Bestuhlung ist mir zu eng, ich möchte den 2-Meter-Abstand so gut wie möglich einhalten. Ich platziere mich am Tischende, rücke ein rechtes Stück nach hinten und diskutiere so mit. Ist das unanständig?»

C’est le ton qui fait la musique (dt: der Ton macht die Musik). Wenn Sie das freundlich begründen, auch ein Lächeln nicht unterbinden, ist das möglich und wird akzeptiert. Vermitteln Sie das eigene Handeln oder Bedenken aufrichtig und menschlich, ohne moralisierend oder beleidigend zu wirken. Das macht den grossen Unterschied.

«Ich leide unter starkem Heuschnupfen. Wenn ich mit den ÖV fahre, passierte es nun öfter, dass andere Passagiere mich entsetzt anstarren, wenn ich niese, den Platz wechseln oder gar einen abschätzigen Kommentar machen. Wie reagiere ich darauf?»

Es ist ja verständlich, dass die Leute dann etwas irritiert reagieren. Zucken Sie doch mit den Schultern, entschuldigen sich und sagen: «Heuschnupfä». Oder nehmen Sie in dieser Zeit wenn möglich das Velo!

«Eine alte Dame steht im Supermarkt hinter mir an. Ich versuche, möglichst viel Abstand zu ihr zu halten, doch sie scheint sich nicht darum zu scheren und rückt nahe zu mir und anderen Kunden auf. Soll ich sie darauf hinweisen?»

Als allgemeine Knigge-Regel gilt: Rang vor Alter vor Geschlecht. Einem Bundesrat sollten Sie also nie das Du anbieten, selbst wenn sie älter sind. Genau so verhält es sich als jüngere Person bei einer älteren. Dennoch heisst diese Regel nicht, dass im Supermarkt nicht freundlich auf das Fehlverhalten anderer aufmerksam gemacht werden darf. Sie sollten die Dame darauf hinweisen – mit einem Superlachen und einem Augenzwinkern. Es passiert uns doch allen, dass wir an sozialen Schnittstellen immer noch die alten Automatismen haben und uns nicht «coronagerecht» verhalten. Deshalb sind wir auf die Mithilfe anderer angewiesen.