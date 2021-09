Darum wollen Kinderärzte die Schulen in Ruhe lassen

Das Corona-Virus breitet sich an Schulen zurzeit fast dreimal stärker aus als beim letzten Höhepunkt der Pandemie. Trotzdem plädieren Kinderärztinnen und -ärzte dafür, Tests, Masken und Quarantäne aufs unerlässliche Minimum zu beschränken. Infektiologe Christoph Aebi vom Berner Inselspital nennt die Gründe.

Christoph Aebi Kinder-Infektiologe Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Christoph Aebi leitet die Abteilung Kinder-Infektiologie am Inselspital Bern und ist Vorstandsmitglied von Pädiatrie Schweiz, der Organisation der Kinderärzte in der Schweiz. Zudem ist Aebi eines der 15 Mitglieder der Eidgenössischen Kommission für Impffragen.

SRF News: Die Organisation der Kinderärzte fordert, bei Massnahmen für Kinder und Jugendliche sehr zurückhaltend zu sein. Warum?

Christoph Aebi: Unser Kernanliegen ist, dass die von Corona ausgehende Krankheitslast mit Blick auf das Leiden richtig eingeschätzt wird gegenüber anderen Infektionskrankheiten. Denn da zeigt sich, dass die medizinische Krankheitsbürde vergleichsweise sehr gering ist und die Massnahmen deshalb in einem vernünftigen Verhältnis stehen sollten.

Die Krankheitslast ist also bei Covid kleiner als bei Grippe. Stimmt bei Kindern also, was Corona-Skeptiker für Erwachsene behaupten?

Genau. Das Grippevirus Influenza und auch das RS-Virus haben eine ungleich höhere medizinische Krankheitsbürde auf die Kinderpopulation als Corona. Das hat sich mit Delta nicht geändert. Bei den Erwachsenen ist das total anders. Das ist unbestritten.

Wie sieht es beim Pims-Syndrom aus?

Pims kommt bei 1:5000 bis 1:10'000 Infektionen vor und ist damit sehr selten. Wer es hat, ist schwer krank. Die seltene Krankheit muss nicht primär mit öffentlichen Massnahmen bekämpft werden, sondern individuell.

In den USA fordern Kinderarztgesellschaften mehr Schutz an Schulen und empfehlen Masken für Zweijährige. Warum der Widerspruch zu Ihren Aussagen?

Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass in den USA schwere Krankheitsverläufe häufiger sind. Ich sehe mindestens zwei Ursachen: Die weniger gute Versorgung benachteiligter Bevölkerungsschichten. Zudem eine andere Verteilung der Ethnie, was vor allem bei nicht-weissen Kindern und Jugendlichen häufiger Erkrankungen verursacht.

Laut den Kinderärzten läuft die Übertragung von den Erwachsenen zu den Kindern. Wie kann man da sicher sein?

Grundsätzlich ist eine Übertragung in beide Richtungen möglich und findet auch statt. Aber bei den bisherigen Varianten war die Richtung vor allem von Erwachsenen zu Kindern. Zudem ist die Ausgangslage seit Beginn der vierten Welle total anders. Denn Erwachsene können sich uneingeschränkt impfen lassen.

Geht aber nicht von den Schulen eine Gefahr für die Älteren aus?

Das ist nicht auszuschliessen. Es fragt sich einfach, welche Massnahmen man der Gesamtheit auferlegen will, um die ganz wenigen zu schützen, die zusätzlich geschützt werden müssen. Das ist eine gesellschaftliche Frage. Wir sind der Meinung, dass etwa ausgedehnte Quarantäne bei Kindern und Jugendlichen nachweislich massive Sekundärschäden verursacht: psychische Störungen, Depressionen oder Übergewicht. Das ist deutlich höher zu gewichten als die medizinischen Folgen der Infektion.

Was ist gegen Massentests oder Masken an Schulen zu sagen – gegen eine zu schnelle Durchseuchung?

Wir haben Verständnis, wenn die Behörden das je nach Lage verordnen. Nicht zuletzt wegen der hohen Ansteckungsfähigkeit von Delta kann es aber nur um eine Verzögerung gehen. Und hier wissen wir nicht, was auf uns zukommt und ob das sinnvoll ist. Es könnten sich ja auch zusätzliche Varianten entwickeln, die ansteckender und virulenter sind. Dann müssten wir uns fragen, warum wir die Kinderpopulation nicht früher durchseuchen liessen, jetzt wo wir sie doch gar nicht impfen lassen können.

Das Gespräch führte Christian von Burg.

