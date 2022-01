«Mir erscheint eine Durchseuchung eine zu gefährliche Strategie», sagt SVP-Nationalrat Albert Rösti. Es müsse nicht sein, dass Hunderttausende zugleich infiziert seien. Schliesslich gebe es die einfachen Massnahmen, welche auch beibehalten werden müssten. «Die hohen Ansteckungszahlen bedeuten nicht, dass sich die Nichtangesteckten nicht schützen sollen», betont Rösti. Vor allem Risikopatientinnen und -patienten müssten weiterhin möglichst gut geschützt werden.

Zum Thema Durchseuchung sagt Erich Ettlin, Ständerat der Mitte-Partei: «Die Ansteckungszahlen, welche die Taskforce in den kommenden Wochen erwartet, sind in der Tat eine Durchseuchung – es ist aber keine gesteuerte Durchseuchung.» Die aktuelle Situation sei vielmehr eine Konsequenz der extrem ansteckenden Omikron-Variante, so der Mitte-Ständerat.