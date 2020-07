AG, BL, BS und SO: Die vier Nordwestschweizer Kantone verschärfen die Corona-Massnahmen: In Restaurationsbetrieben und an Veranstaltungen sind nur noch 100 Gäste zugelassen, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können und keine Maskenpflicht vorgesehen ist. Diese Massnahmen treten am Donnerstag, 9. Juli in Kraft treten und gelten im Kanton Basel-Stadt bis Ende Jahr. In den Kantonen Solothurn und Basel-Land dauern die Massnahmen bis Ende August – im Kanton Aargau bis zum 16. August.

Die regionale Senkung der Obergrenze von 300 auf 100 Gäste gilt für Restaurationsbetriebe und öffentliche sowie private Veranstaltungen, die sich lediglich auf das Erfassen von Kontaktdaten beschränken und bei denen weder die Abstandsregeln eingehalten werden können noch Schutzmassnahmen wie Masken oder Abschrankungen zur Anwendung kommen. Mehrere räumlich getrennte Gästebereiche à 100 Personen seien aber möglich.

TI: Auch der Kanton Tessin zieht die Schraube wieder an. Dort sind Menschenansammlungen von mehr als 30 Personen verboten. Ausgehlokale dürfen pro Abend maximal 100 Personen bewirten. Nicht nur Nachtclubs und Diskotheken müssen sich an die neue Obergrenze von maximal 100 Gästen halten, sondern alle Restaurationsbetriebe, die eine Konsumation im Stehen erlauben.

Von allen Gästen müssen zudem Name, Wohnort und Telefonnummer aufgenommen und überprüft werden. Die Betreiber der genannten Lokale seien verpflichtet, sich von den Besuchern die Identitätskarten zeigen zu lassen sowie die Richtigkeit der Telefonnummer mittels Anruf sicherzustellen. Die Tessiner Massnahmen gelten vorerst bis zum 19. Juli.

Masken in Geschäften

JU: Im Kanton Jura müssen seit Montag, 7. Juli beim Einkaufen Schutzmasken getragen werden. Das Maskenobligatorium gilt vorerst für zwei Monate. Die Maskentragpflicht in Läden gilt auch für Kinder ab 12 Jahren.

VD: Auch der Kanton Waadt kennt seit Mittwoch, 8 Juli eine Maskentragpflicht in Geschäften. Allerdings nur dort, wo sich mehr als zehn Personen gleichzeitig aufhalten.

Legende: Schutzmaskenpflicht in diesem Einkaufsladen in Lausanne. Keystone

Ausweispflicht bei Clubs und Bars

ZH: Der Kanton Zürich führte als erster Kanton bei Clubs und Bars eine Ausweispflicht ein. Besucherinnen und Besucher müssen einen Ausweis vorzeigen und ihre Handynummer überprüfen lassen. Die Clubs werden zudem dazu verpflichtet, dem Kanton den verantwortlichen Betreiber sowie drei weitere Personen zu nennen, die Zugriff auf die Besucherlisten haben.

Unmittelbar danach hatten auch AG, BS und SO eine Ausweispflicht für Bar- und Clubs eingeführt.

SH: Auch in Schaffhauser Bars und Clubs gilt eine Ausweiskontrolle bis vorerst 16. August. Die Betreiber werden verpflichtet, mit der Kontrolle eines amtlichen Ausweises die Richtigkeit der Kontaktdaten zu überprüfen.

LU: Seit Samstag, 4. Juli gilt auch im Kanton Luzern eine Verfügung für Clubs und Barbetriebe mit Tanzmöglichkeiten, in denen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Die Betreiber müssen die Gäste erfassen und zweifelsfrei identifizieren können. Stichprobenweise und bei mindestens 20 Prozent der Gäste müssen sie die Handynummern verifizieren.

Verschiedene Kantone behalten sich zudem weitere Einschränkungen vor, sollten die Fallzahlen wieder stark steigen.

Stand: 08.07.2020