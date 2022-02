Gesundheitsminister Alain Berset hat vergangene Woche für Mittwoch eine Aufhebung der Quarantäne für Menschen, die mit Infizierten in Kontakt waren, und der Homeoffice-Pflicht in Aussicht gestellt. Und zwar bereits per 2. Februar. Zudem kündigte Berset Vernehmlassungen zur Anpassung weiterer Massnahmen an. Über weitere Lockerungen wollte er sich noch nicht konkret äussern. Er kündigte in der «Samstagsrundschau» von SRF aber Vernehmlassungen zur Anpassung weiterer Massnahmen an.