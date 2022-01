Man kann bei den Infektionszahlen den Eindruck bekommen, dass das Bremsen der Ansteckungen ohnehin nichts bringt. Und es wird auch viel darüber gesprochen, dass sich sowieso jeder mit Omikron infiziert. Letzteres stimmt auch sehr wahrscheinlich, aber der entscheidende Punkt bleibt immer noch: Wie schnell infizieren sich wie viele Menschen? Das bestimmt, wie heftig sich diese Welle auswirkt.

Und in einer Situation, in der die Fallzahlen ohnehin sehr hoch sind und nach Einschätzung von BAG und Taskforce immer noch steigen, die Corona-Massnahmen zu lockern, würde heissen, man heizt diese Situation nochmals an.



Gleichzeitig ist klar: Die Spitaleinweisungen und die Fallzahlen sind jetzt stärker entkoppelt als in jeder anderen Welle. Das ist eine gute Nachricht. Und trotzdem ist es immer noch zu früh, sich komplett zu entspannen.

Das hat drei Gründe, die alle die Situation in den Spitälern betreffen.

Die Spitalzahlen werden dem BAG mit Verzögerung gemeldet. Das heisst, sie bilden die reale Situation nicht respektive mit Verzug ab. Es dauert in jeder Welle eine gewisse Zeit, bis sich steigende Infektionszahlen in den Spitälern niederschlagen, und die jetzige Welle hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Eine mögliche Spitze der Spitalbelastung kommt also erst. Bisher haben sich vor allem Menschen unter 60 mit Omikron infiziert. Ältere, die eher für schwere Verläufe anfällig sind, waren bisher weniger betroffen. Es wird sich also in den nächsten Tagen und Wochen zeigen: Wie stark ziehen die Menschen über 60 nach und wie gut sind sie dabei durch den Booster geschützt?



Dass nach Omikron weitere neue Varianten kommen werden, ist sehr wahrscheinlich. Dann stellt sich jeweils die Frage: Infizieren sich die schon Immunen damit nochmal? Macht die Variante stärker oder weniger stark krank? Ist sie ansteckender? Kurz, wie gefährlich sind die neuen Varianten jeweils?

Auf der Habenseite baut sich aber gleichzeitig ein Immunschutz in der Bevölkerung auf. Dafür braucht es, wie man gelernt hat, mehrere Begegnungen mit der Impfung oder dem Virus selbst. Dann wird der Schutz aber wirklich immer robuster und auch immer breiter. Das senkt die Gefahr, die von neuen Varianten ausgehen kann, ganz sicher ab.