Die Schweizer Behörden rechnen damit, dass Omikron auch in der Schweiz bald schon dominieren wird – und sich viele Menschen damit anstecken werden. Tatsächlich verbreite sich die neue Variante unglaublich schnell, sagt SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg. «Und es können sich auch viele Menschen anstecken, die zwar geimpft, aber noch nicht geboostert sind.» Die Krankheit verlaufe dann zwar mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht schwer. «Wenn aber sehr viele Menschen gleichzeitig krank im Bett liegen, könnte es an verschiedenen Stellen eng mit der Versorgung werden», so von Burg.

Gleichzeitig ist in ersten Berichten aus Südafrika zu lesen, dass Omikron zwar ansteckender sei, aber weniger schwere Krankheitsverläufe nach sich ziehe als die derzeit dominierende Delta-Variante. Wie krank Omikron wirklich mache, sei aber immer noch unklar, relativiert der Wissenschaftsredaktor. Aus Südafrika gibt es zwar ermutigende Berichte: In der Provinz, in der Omikron zuerst entdeckt wurde, gehen die Ansteckungen wieder zurück. Zudem mussten nach dem sehr schnellen Anstieg der Infektionszahlen sehr viel weniger Menschen hospitalisiert werden als bei der Delta-Variante.

«Das alles lässt hoffen», sagt von Burg. Aber: «Diese Beobachtungen kann man nicht einfach auf Europa übertragen.» Denn in Südafrika seien fast alle Menschen bereits mit dem Virus in Kontakt gekommen oder geimpft – und dadurch besser geschützt. «Zudem ist das Durchschnittsalter in Südafrika sehr viel niedriger als bei uns. Und je jünger man ist, umso weniger wird man krank.» Verfrühte Hoffnungen dürfe man sich also keine machen aufgrund der deutlichen Unterschiede zwischen Südafrika und Europa.