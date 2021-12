«Wir haben in den ersten zwei Jahren sehr klar gesehen, dass diese Pandemie praktisch jeden kleinen Riss in unserem Bildungssystem verstärkt», so Schleicher. Gerade der soziale Hintergrund werde sich dementsprechend noch einmal stärker auswirken. «Es kann nicht sein, dass es immer die Jüngsten sind, die den Preis bezahlen für diese Krise», sagte der Pisa-Chef.

Israel testet eine vierte Corona-Impfung an Mitarbeitenden in Spitälern. In einer grossen Klinik sollen 150 Angestellte eine zweite Auffrischungsimpfung erhalten. Damit solle abgeschätzt werden, ob eine zweite Booster-Impfung für die gesamte Bevölkerung notwendig sei, teilt das Sheba Medical Center bei Tel Aviv mit. Die Ergebnisse zur Wirksamkeit der Immunisierung sollen den Parlamentsabgeordneten helfen, ihre gesundheitspolitischen Entscheidungen zu treffen.

Der tschechische Präsident Milos Zeman hat in seiner traditionellen Weihnachtsansprache eine verpflichtende Corona-Impfung befürwortet. Er habe eine solche Verpflichtung anfangs skeptisch gesehen. Aber wegen der immer neuen Infektionswellen der Pandemie habe er seine Meinung geändert. Am Ende habe ihn das Beispiel Österreichs inspiriert, wo ab Februar eine Impfpflicht eingeführt werde.

Da masse sich ein Gericht an, etwas, das sich wissenschaftliche und politische Gremien mühsam abgerungen hätten, mit Verweis auf die Verhältnismässigkeit zu verwerfen. «Da habe ich grosse Probleme. Es gibt Situationen, in denen es richtig ist, die Freiheitsrechte hinter das Recht auf körperliche Gesundheit – nicht nur der eigenen Person, sondern Aller – einzureihen. Und eine solche Situation haben wir.»

Im Tourismuskanton Wallis sieht man sich angesichts der aktuellen Lage noch gut gerüstet – trotz angespannter Situation. «Die gute Nachricht ist, dass die Kapazitäten erhöht werden konnten. Das war keine Selbstverständlichkeit», so der Walliser Staatsrat Mathias Reynard der Zeitung Le Matin Dimanche in einem Interview.

«Die landesweite Häufung von Omikron-Fällen in dieser Woche hatte direkte Auswirkungen auf unsere Flugbesatzungen und die Beschäftigten, die unseren Betrieb führen», hiess es von United. Die Airline kündigte an, «die betroffenen Kunden zu benachrichtigen, bevor sie zum Flughafen kommen».

In den USA ist die Omikron-Variante mittlerweile dominant – die Corona-Fallzahlen waren zuletzt in die Höhe geschnellt.

Grosse US-Fluglinien haben über das Weihnachtswochenende wegen der Omikron-Variante Hunderte Flüge gestrichen und damit die Festtagspläne vieler Menschen durchkreuzt. Es kam weltweit zu Tausenden Flugausfällen. Dem Sender CNN zufolge waren von den Streichungen an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen rund 1700 Flüge innerhalb, in die oder aus den USA betroffen.

Die Karlsbrücke in Prag im letzten März. Damals herrschten in Tschechien noch die strengeren Covid-Regeln wie heute. Die Hauptstadt präsentierte sich wie ausgestorben.

In Tschechien ist in der Nacht zum Sonntag ein wegen der Pandemie verhängter Notstand ausgelaufen. Dieser war noch von der früheren Regierung verfügt worden. Damit fallen einige Ausgangsbeschränkungen weg, dafür werden aber andere Regeln wie etwa die erlaubte Personenzahl bei Veranstaltungen zum Teil verschärft. Ausserdem treten verschärfte Einreisebestimmungen in Kraft.

Kontaktbeschränkungen in Schottland, Wales und Nordirland wegen Omikron

Wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante sind in Schottland, Wales und Nordirland am zweiten Weihnachtstag schärfere Kontaktbeschränkungen in Kraft getreten. In Wales dürfen sich in Pubs und Restaurants nur noch sechs Personen miteinander treffen, in Schottland sind grössere Veranstaltungen nur noch mit Abstand und wenigen Hundert Zuschauern erlaubt.

Ab Montag dürfen sich die Schotten auch nur noch in Gruppen von maximal drei Haushalten treffen, in Nordirland sind Treffen ebenfalls auf wenige Personen beschränkt. Die Omikron-Variante, die in Schottland und England längst dominant ist, hat die Fallzahlen im ganzen Land nach oben schnellen lassen. Es werden eine Überlastung des Gesundheitssystems sowie Personalausfälle in wichtigen Berufen erwartet.

Premierminister Boris Johnson, der für den grössten britischen Landesteil England die Corona-Politik bestimmt, scheut sich trotz Neuinfektions-Rekordzahlen, strengere Massnahmen einzuführen. Das liegt auch daran, dass er unter grossem Druck seiner eigenen Partei steht, die Corona-Massnahmen entschieden ablehnen.