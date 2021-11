Mit Piks im Finger anstatt Piks im Arm zum Covid-Zertifikat. Ab Dienstag kann mit einem positiven Antikörpertest das Schweizer Covid-Zertifikat ausgestellt werden. SRF hat die wichtigsten Punkte zusammengetragen.

1. Wer soll einen Antikörpertest machen?

Wer vermutet, eine Corona-Infektion durchgemacht zu haben, dies aber nicht mit einem PCR-Testresultat belegen kann und nicht geimpft ist, kann einen Antikörpertest machen.

2. Was ist ein Antikörpertest?

Ein Antikörpertest ist ein sogenannter serologischer Test. Dabei wird eine kleine Probe Blut entnommen, meistens vom Finger. Die Probe wird anschliessend in einem von Swissmedic zertifizierten Labor ausgewertet. Das Labor stellt dabei fest, ob Antikörper im Blut vorhanden sind, also ob man die Corona-Infektion durchgemacht hat.

Legende: Für einen Antikörpertest wird eine kleine Probe Blut entnommen. SRF

3. Wo kann ich einen Antikörpertest machen?

Die Antikörpertests können vor allem in Apotheken, bei Hausärztinnen und Hausärzten, aber auch in Laboratorien oder Spitälern gemacht werden. Es bieten jedoch nicht alle einen solchen Antikörpertest an. Daher ist es sinnvoll, sich vorgängig bei der Hausärztin oder dem Apotheker zu informieren, wo die Tests angeboten werden.

4. Wie viel kostet der Antikörpertest?

Der Antikörpertest kostet je nach Anbieter zwischen 60 und 100 Franken. Die Kosten für den Antikörpertest müssen selbst getragen werden. Sie werden nicht vom Bund übernommen.

5. Wie erhalte ich das Zertifikat?

Die Blutprobe wird von einem Labor ausgewertet. Das Resultat erfolgt in der Regel drei Tage nach dem Test. Ist der Antikörpertest positiv, hat man also die Infektion durchgemacht und es sind genügend Antikörper vorhanden, stellt das Labor das Covid-Zertifikat aus. Es muss also nicht wie das bisherige Genesenen-Zertifikat mit PCR-Test per Formular beantragt werden.

Ein Zertifikat erhält jedoch nur, wer den Test ab dem 16. November macht. Für Antikörpertests, die vor dem 16. November gemacht wurden, werden keine Zertifikate ausgestellt.

Legende: Ein Zertifikats nach einem positiven Antikörpertest ist 90 Tage gültig. Getty Images

6. Wie lang ist das Zertifikat gültig?

Das mit dem Antikörpertest erlangte Covid-Zertifikat gilt für 90 Tage. Nach Ablauf der 90 Tage kann erneut ein Antikörpertest gemacht werden. Ist dieser wieder positiv, wird ein weiteres Genesenen-Zertifikat für 90 Tage ausgestellt.

Je länger allerdings eine Infektion her ist, desto niedriger kann die Menge der Antikörper sein. Und ab einem gewissen Punkt gibt dies dann kein Zertifikat mehr, weil die Schutzwirkung möglicherweise zu gering wird.

7. Wo ist das Zertifikat gültig?

Das Zertifikat gilt zurzeit nur in der Schweiz. Die meisten Länder in der EU erkennen ein Zertifikat per Antikörpertest derzeit nicht an.

8. Wie zuverlässig sind Antikörpertests?

Laut Christian Münz, Professor für virale Immunbiologie an der Universität Zürich, sind die Antikörpertests sehr verlässlich. Sie könnten mit einer hohen Genauigkeit eine Genesung oder Impfung bestimmen. Die Tests seien allerdings derart sensitiv, dass sie auch niedrige Antikörperspiegel feststellen können. Dies könne laut Studien bedeuten, dass der Schutz vor einer Infektion möglicherweise tief sei. In den Erläuterungen zur Covid-Verordnung wird deshalb festgehalten, dass genügend Antikörper vorhanden sein müssen und nur das zu einem Zertifikat führt.