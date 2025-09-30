Das Walliser Kantonsgericht hat die drei Betreiber des Restaurants Walliserkanne in Zermatt unter anderem wegen Verstosses gegen die Anti-Covid-Massnahmen verurteilt.

Die Straftaten beziehen sich hauptsächlich auf Vorfälle im Jahr 2021. Die Angeklagten hatten sich wiederholt geweigert, die während der Covid-19-Pandemie geltenden Vorschriften für Gaststätten einzuhalten.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Wegen Verstössen gegen die Covid-19-Schutzmassnahmen hat das Walliser Kantonsgericht die drei Betreiber des Restaurants Walliserkanne in Zermatt verurteilt. Diese wurden der wiederholten Behinderung einer Amtshandlung für schuldig befunden.

Die Straftaten gehen hauptsächlich auf das Pandemiejahr 2021 zurück. Die Betreiber hatten sich damals mehrmals geweigert, die Covid-Massnahmen in ihrem Restaurant einzuhalten, indem sie weiterhin Kunden bedienten.

Legende: Das Restaurant Walliserkanne hat mehrfach gegen die Covid-Schutzmassnahmen verstossen. Keystone / Laurent Gillieron

Die Betreiber wurden zu unterschiedlichen Geldstrafen verurteilt und haben nun 30 Tage Zeit, um den Fall weiterzuziehen und vor das Bundesgericht zu bringen.