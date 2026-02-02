Eltern, die von der Brandkatastrophe in Crans-Montana betroffen sind, haben die Organisation ins Leben gerufen, um betroffene Familien finanziell zu entlasten.

Nur wenige Tage nach der tragischen Brandkatastrophe in Crans-Montana hat eine Gruppe von betroffenen Eltern Swisshearts gegründet. Der Verein soll dazu dienen, betroffene Familien finanziell zu unterstützen, wie der Vereinswebsite zu entnehmen ist. Das Logo der Organisation ist ein Mosaik aus 116 Herzen, entsprechend der Anzahl der bei dem Brand verletzten Personen.

Legende: Der Verein Swisshearts will betroffene Familien finanziell unterstützen und bringt Hoffnung in dieser schweren Zeit. KEYSTONE / Ti-Press / Pablo Gianinazzi

Stéphane Buchs, Mitgründer des Vereins, ist der Stiefvater eines Opfers aus Lutry. Sein Stiefsohn liegt seit einem Monat im Koma im Universitätsspital Lausanne. Den Angehörigen ist bewusst, dass der 18-Jährige jederzeit seinen Kampf verlieren könnte.

Noch 23 Brandverletzte in Schweizer Spitälern Box aufklappen Box zuklappen Einen Monat nach dem verheerenden Brand von Crans-Montana werden in der Schweiz noch 23 Verletzte in Spitälern behandelt. Weitere Betroffene befinden sich in Rehabilitationskliniken. 41 Opfer werden weiterhin im Ausland medizinisch versorgt, darunter 19 Schweizer Staatsangehörige. Wie mehrere Schweizer Spitäler am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mitteilten, sind sie weiterhin mit Verletzten des Brandes im Barlokal «Le Constellation» vom 1. Januar beschäftigt. Mindestens 41 Menschen sind im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe gestorben. Ein junger Mann, der im Universitätsspital Zürich behandelt wurde, starb am Wochenende. Heute wird bekannt: Der 18-Jährige hatte sich auf der Intensivstation mit einem Spitalkeim angesteckt. Das Universitätsspital Zürich bestätigt dies auf Anfrage gegenüber SRF. Es handle sich um einen antibiotikaresistenten Acinetobacter baumannii. Die Medienstelle des Universitätsspitals Zürich schreibt weiter: «Fakt ist, dass wir zwei CM-Patienten mit einem antibiotikaresistenten Acinetobacter baumannii betreuen, darunter auch der am Samstag gestorbene Patient. Acinetobacter baumannii tritt leider immer wieder im Zusammenhang mit der Behandlung von schwer brandverletzten Patienten auf. Weitere Übertragungen konnten wir in den vergangenen vier Wochen verhindern.» Es sei aber noch nicht geklärt, ob der Verstorbene tatsächlich am Spitalkeim verstorben sei. Die Todesursache müsse jetzt offiziell untersucht werden.

Besonders in Lutry und Umgebung ist die Betroffenheit gross. Die Brandkatastrophe von Crans-Montana traf auch eine Gruppe rund um den FC Lutry. Am Samstag gab es dort eine grosse Solidaritätswelle mit einem Gedenkmarsch für die Opfer und ihre Familien.

Passend zum Thema Tragödie von Crans-Montana Hunderte trauern in Waadtländer Gemeinde Lutry um Brandopfer

Auch in finanzieller Hinsicht braucht es Unterstützung, besonders für Betroffene, deren Kinder in einem anderen Kanton oder im Ausland im Spital sind.

Transport und Unterbringungskosten

Die Hilfe des Vereins Swisshearts kann laut eigenen Angaben Transport- oder Unterbringungskosten sowie logistische Kosten im Zusammenhang mit einem Spitalaufenthalt umfassen. Viele Familien könnten nur ein paar Wochen durchhalten, sagt ein weiterer Mitbegründer gegenüber «Le Matin Dimanche».

Der Verein betont aber, dass er nicht darauf abziele, Versicherungen sowie bereits bestehende öffentliche und private Fonds zu ersetzen, wie beispielsweise den Pauschalbetrag von 10’000 Franken, den der Kanton Wallis für jedes hospitalisierte oder verstorbene Opfer bereitstellt.

Direkte und schnelle Hilfe

Mit seiner Stiftung Swisshearts hilft Stéphane Buchs an vorderster Front. «Wir stellten fest, dass einige Familien aus der Region nach Deutschland oder Zürich pendeln müssen oder jetzt sogar dort leben. Sie brauchen direkte und schnelle Hilfe und können nicht warten, bis eine Versicherung zahlt.» Zudem helfe der Verein Stéphane Buchs, die Bilder vom 1. Januar zu vergessen und etwas Sinnvolles zu tun.

In der Nacht, kurz nach der Brandkatastrophe, fuhr die Familie nach Crans-Montana, um ihren Sohn zu suchen. «Er hatte unglaublich starke Schmerzen und schrie immer wieder. Er hat trotz sieben Rettungsdecken stark gefroren.» Später kam raus, dass 55 Prozent seiner Haut verbrannt sind. Seither liegt er im Koma und seine Augenlider sind zugenäht, um eine Hornhautinfektion zu vermeiden.

Legende: Stéphane Buchs ist Mitbegründer des Vereins Swisshearts. SRF

Die Zeit vergeht, der Schockzustand lässt langsam nach, doch die Erinnerungen an diese Horrornacht sind noch präsent. Autofahrten nach Lausanne ins Spital gehören jetzt zum Alltag der Eltern. «Wir haben seine Freunde darum gebeten, ihm eine Playlist mit seiner Lieblingsmusik zusammenzustellen. Neben dem Musikhören lesen wir ihm auch Geschichten vor», sagt Stéphane Buchs. Die Eltern hoffen, dass es der 18-Jährige hört und sich diese Dinge positiv auf seine Gesundheit auswirken.

Der Stiefvater erinnert daran, dass man die Verstorbenen nicht vergessen dürfe. «Aber man muss auch an diejenigen denken, die noch einen jahrelangen Kampf zurück in ein normales und würdevolles Leben haben werden.»