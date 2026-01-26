Die Entschädigung, die im Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (OHG) vorgesehen ist, hängt normalerweise von der finanziellen Situation der Anspruchsberechtigten ab. Das OHG sieht vier Formen der Opferhilfe vor, darunter die Soforthilfe, die längerfristige Hilfe, die Entschädigung und die Genugtuung.

Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren (SODK) empfiehlt den Kantonen, die Opfereigenschaft in diesem Fall auszuweiten. Laut einer SODK-Mitteilung sollten aus Sicht des Vorstands auch Menschen als Opfer gelten dürfen, die sich zum Unglückszeitpunkt im Lokal befanden oder die versuchten, Personen aus dem brennenden Lokal zu retten. Ebenso sollten für den SODK-Vorstand Personen als Opfer gelten, die sich in unmittelbarer Nähe der Bar «Le Constellation» aufhielten und begründete Befürchtungen um die persönliche Integrität einer nahestehenden Person hatten. All diese Personen sowie ihre Angehörigen sollten Anspruch auf Opferhilfeleistungen haben, heisst es in der Mitteilung weiter.

Um eine Überlastung einzelner Beratungsstellen zu vermeiden, sehen die Empfehlungen der SODK im Fall Crans-Montana auch eine aktive interkantonale Koordination und Weitervermittlung von Beratungsfällen vor. Die Beratung soll dort erfolgen, wo dem Unterstützungsbedarf der Betroffenen am besten entsprochen werden kann.