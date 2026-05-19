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Crans-Montana Weiterer Beschuldigter im Fall der Brandkatastrophe

19.05.2026, 14:39

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  • In der Untersuchung zum Brand in der Bar Le Constellation in der Silvesternacht in Crans-Montana gibt es eine neue Entwicklung.
  • Eine 14. Person wurde beschuldigt, wie RTS berichtet.
  • Es handelt sich um einen Mitarbeiter der Gemeinde Crans-Montana.

Die Person war früher in der Bauabteilung von Chermignon tätig und hat die Renovationsarbeiten 2015 aus nächster Nähe verfolgt.

Schnee bedeckt Gedenkort mit Engel und Kerzen.
Legende: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der Mann wurde zunächst als PADR (Zwischenstatus zwischen Zeuge und Beschuldigtem) einvernommen. Während der Befragung entschieden Staatsanwälte, seinen Status zu ändern. Nach der Mittagspause wurde er offiziell zum Beschuldigten erklärt. Daraufhin verweigerte er die Fortsetzung der Einvernahme, die daraufhin beendet wurde.

Insgesamt umfasst das Verfahren nun 14 Beschuldigte: das Ehepaar Moretti, fünf (ehemalige) gewählte Vertreter sowie sieben Gemeindemitarbeitende.

Transparenzhinweis

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In einer ersten Version haben wir geschrieben, dass der Gemeindemitarbeiter angeklagt wurde. Er gilt bisher aber nur als Beschuldigter. Eine formelle Anklage gegen die Person wurde noch nicht erhoben.

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