In der Untersuchung zum Brand in der Bar Le Constellation in der Silvesternacht in Crans-Montana gibt es eine neue Entwicklung.

Eine 14. Person wurde beschuldigt, wie RTS berichtet.

Es handelt sich um einen Mitarbeiter der Gemeinde Crans-Montana.

Die Person war früher in der Bauabteilung von Chermignon tätig und hat die Renovationsarbeiten 2015 aus nächster Nähe verfolgt.

Legende: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der Mann wurde zunächst als PADR (Zwischenstatus zwischen Zeuge und Beschuldigtem) einvernommen. Während der Befragung entschieden Staatsanwälte, seinen Status zu ändern. Nach der Mittagspause wurde er offiziell zum Beschuldigten erklärt. Daraufhin verweigerte er die Fortsetzung der Einvernahme, die daraufhin beendet wurde.

Insgesamt umfasst das Verfahren nun 14 Beschuldigte: das Ehepaar Moretti, fünf (ehemalige) gewählte Vertreter sowie sieben Gemeindemitarbeitende.