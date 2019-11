Nach der Abwahl des Tessiner CVP-Ständerats Filippo Lombardi braucht die Partei einen neuen Kopf an der Spitze der Fraktion. Und zwar dringend.

Es muss rasch ein neuer Chef her

Mit Ständerat Filippo Lombardi verliert die CVP nicht nur einen altgedienten und einflussreichen Parteivertreter im Bundeshaus, sondern auch ihren Fraktionspräsidenten.

Angesichts der Tatsache, dass die Wintersession schon in zwei Wochen beginnt, ist Beeilung angesagt. So trifft sich die Fraktion denn auch bereits am Dienstag, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Wer folgt auf Lombardi an der Fraktionsspitze?

Auf mögliche Nachfolgerinnen oder Nachfolger Lombardis an der Fraktionsspitze angesprochen, nennt SRF-Bundeshausredaktorin Priscilla Imboden Vize-Fraktionschef Leo Müller. «Er gilt als Strippenzieher in der Fraktion.»

Müller könnte laut einem CVP-Parteisprecher auch rasch interimistisch die Führung der Fraktion übernehmen.

Legende: Möglicherweise übernimmt Vize-Fraktionspräsident Leo Müller (rechts) das Präsidium ad interim. Keystone

Als weitere mögliche Nachfolger Lombardis werden im Bundeshaus Pirmin Bischof/SO, die Bündner Stefan Engler und Martin Candinas oder die neu in den Ständerat gewählte Luzernerin Andrea Gmür genannt.

Es muss schnell gehen

Gefragt sei jetzt eine Person mit viel Erfahrung im Parlament, die gut vernetzt sei und in der Fraktion viel Rückhalt habe, sagt die Bundeshausredaktorin. Auch seien gute Kontakte zu den anderen Parteien wichtig – jetzt, da sich die CVP-Fraktion noch stärker als Mehrheitsbeschafferin in der Mitte positioniert habe.

«Es wird für die CVP deshalb nicht einfach, bis zum Monatsende eine geeignete oder einen geeigneten Fraktionschef zu finden», so das Fazit Imbodens.