Ein Suchbegriff, ein Treffer: Das Forum, in dem man die sogenannte «Collection #1-5» herunterladen kann, erscheint weit oben bei Google. Das riesige Datenleck, das im Januar ans Licht kam, kann von jedermann kostenlos beschafft werden.

Die «Collection #1-5» ist mit über 2.2 Milliarden unterschiedlichen E-Mail-Adressen (inklusive Passwörtern) und rund 900 Gigabyte Datenvolumen die bisher grösste zusammenhängende Ansammlung von gehackten Nutzerprofilen.

Die Sammlung enthält viele Duplikate und sonstige unverwertbare Daten. Trotzdem ist ihr Auftauchen laut Sicherheitsexperten des deutschen Hasso-Plattner-Instituts, Link öffnet in einem neuen Fenster alarmierend. Rund 35 Prozent der gehackten Nutzerprofile (rund 750 Millionen Profile) seien noch nicht in den Leck-Datenbanken des Instituts gespeichert gewesen – ein beträchtlicher Anteil, der mutmasslich von erst kürzlich gehackten Webseiten stammt. , Link öffnet in einem neuen Fenster

Problematisch ist insbesondere auch die einfache Verfügbarkeit der Daten. Sicherheitsexperten zufolge, Link öffnet in einem neuen Fenster scheint es heute je länger je weniger attraktiv, gehackte Nutzerprofile im Darknet zu verkaufen. Stattdessen scheint es immer mehr Leute zu geben, die solche Daten zu grossen Sammlungen kombinieren und in den einfach zugänglichen Teilen des Internets kostenlos verbreiten.