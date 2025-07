Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Bewohner von Cavaione, einem Dorf oberhalb von Brusio GR im Puschlav, bezeichneten sich früher als Österreicher, Italiener und je nach Situation auch als Schweizer. Cavaione gilt als das letzte Dorf, das der Eidgenossenschaft beitrat, und zwar vor 150 Jahren. Dieses Wochenende wird nun das Jubiläum des abgelegenen Dorfes gefeiert.



Ursprünglich war Cavaione GR ein Weiler von Tirano. Mit der Zeit siedelten sich Menschen hier oben an, 700 Meter über dem Talboden, auf Land, das niemandem gehörte.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Heuernte in Cavaione um 1930: Männer, Frauen und Kinder bei der traditionellen Feldarbeit vor einem typischen Steinhaus des Bergdorfs. Bildquelle: iSTORIA – Archivi fotografici Valposchiavo. 1 / 4 Legende: Heuernte in Cavaione um 1930: Männer, Frauen und Kinder bei der traditionellen Feldarbeit vor einem typischen Steinhaus des Bergdorfs. iSTORIA – Archivi fotografici Valposchiavo

Bild 2 von 4. Bauernalltag in Cavaione um 1930: Ein Mann und ein Kind mit ihren Maultieren an der steinernen Tränke. Bildquelle: iSTORIA – Archivi fotografici Valposchiavo. 2 / 4 Legende: Bauernalltag in Cavaione um 1930: Ein Mann und ein Kind mit ihren Maultieren an der steinernen Tränke. iSTORIA – Archivi fotografici Valposchiavo

Bild 3 von 4. Früher hatte das Dorf noch ein Gasthaus. Das Aufnahmedatum dieses Fotos ist unbekannt. Bildquelle: iSTORIA – Archivi fotografici Valposchiavo. 3 / 4 Legende: Früher hatte das Dorf noch ein Gasthaus. Das Aufnahmedatum dieses Fotos ist unbekannt. iSTORIA – Archivi fotografici Valposchiavo

Bild 4 von 4. Schulunterricht in Cavaione, 1953/54: Blick in die Dorfschule mit einer Gesamtklasse der Jahrgänge 1940–1946 und ihrem Lehrer. Bildquelle: iSTORIA – Archivi fotografici Valposchiavo. 4 / 4 Legende: Schulunterricht in Cavaione, 1953/54: Blick in die Dorfschule mit einer Gesamtklasse der Jahrgänge 1940–1946 und ihrem Lehrer. iSTORIA – Archivi fotografici Valposchiavo Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Geschichte von Cavaione interessiert den bündnerischen Historiker Sacha Zala schon seit seiner Kindheit. Er ist in Campascio aufgewachsen, 700 Meter unter Cavaione, und hat die Geschichte dieses besonderen Dorfes erforscht. «Der Fall Cavaione zeigt, dass die Kontrolle des Staates über das eigene Territorium und die eigene Bevölkerung ein Phänomen ist, das erst im 19. Jahrhundert durch die Bürokratisierung der staatlichen Tätigkeit voll entfaltet hat.»

Bis ins 19. Jahrhundert hinein war es möglich, Lücken im System zu finden – vor allem in einem Grenzgebiet wie diesem. Doch 1874/75 war es vorbei mit der Freiheit: Auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Cavaione wurden zu Schweizer Staatsbürgern. Das Bundesparlament musste jedoch einen Sonderkredit bewilligen, damit die Gemeinde Brusio die armen Nachbarn von Cavaione aufnahm.

Wenn man sich gut organisiert, lässt es sich hier gut leben.

Vor 150 Jahren lebten noch über 100 Menschen ganzjährig in Cavaione. Heute ist der Ort weitgehend verlassen – die meisten Häuser stehen einen Grossteil des Jahres leer. Nur noch acht Personen wohnen dauerhaft im Dorf.

Einer von ihnen ist Franco Balsarini, ein echter Cavaionese. Schon seine Eltern und Grosseltern wuchsen hier auf. Er sagt: «Wenn etwas fehlt – etwa der Safran fürs Risotto –, kann man nicht einfach in fünf Minuten zum Denner oder Migros. Aber wenn man sich gut organisiert, lässt es sich hier gut leben. Wenn man zufrieden ist, kann man überall leben.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Cavaione heutzutage: Das abgelegene Dörfchen oberhalb von Brusio in steilem Gelände. Bildquelle: RTR. 1 / 3 Legende: Cavaione heutzutage: Das abgelegene Dörfchen oberhalb von Brusio in steilem Gelände. RTR

Bild 2 von 3. Luca Plozza, Präsident der Stiftung Cavaione, auf dem Dorfplatz. Die Stiftung engagiert sich für die Erhaltung der Terrassenlandschaft und des Kulturerbes von Cavaione. Bildquelle: RTR. 2 / 3 Legende: Luca Plozza, Präsident der Stiftung Cavaione, auf dem Dorfplatz. Die Stiftung engagiert sich für die Erhaltung der Terrassenlandschaft und des Kulturerbes von Cavaione. RTR

Bild 3 von 3. Franco Balsarini – ein echter Einheimischer von Cavaione. Bildquelle: RTR. 3 / 3 Legende: Franco Balsarini – ein echter Einheimischer von Cavaione RTR Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Auch wenn heute kaum mehr Leben im Dorf ist, soll Cavaione nicht ganz verschwinden. Dafür setzt sich die Stiftung Cavaione ein. Sie will das kulturelle Erbe des Dorfs und seiner Landschaft erhalten. «Wir haben hier in Cavaione eine einzigartige Terrassenlandschaft. Es gibt 16 Kilometer Trockenmauern – in extrem steilem Gelände. Wie die Leute früher hier gelebt haben, ist unglaublich,» sagt Luca Plozza, der Präsident der Stiftung Cavaione.

Die Terrassen wurden früher von Hand gebaut und bis heute erhalten. Wegen der grossen Biodiversität sei es wichtig, diese Strukturen zu bewahren. Die Geschichte von Cavaione ist auch eine Geschichte des Überlebens in einer scheinbar vergessenen Welt.