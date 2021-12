Der Ticker ist abgeschlossen

4:41 Zutrittsstopp für Ungeimpfte und schnellere Booster-Impfung Ab (heute) Montag gelten in der Schweiz strengere Corona-Schutzmassnahmen. In Innenräumen gilt grundsätzlich die 2G-Regel. Auffrischimpfungen gegen Covid-19 sind neu schon vier Monate und nicht erst ein halbes Jahr nach der zweiten Impfung möglich. Weiter gilt bis am 24. Januar 2022 wieder eine Homeoffice-Pflicht. Von der Verschärfung der Zertifikatspflicht in Innenräumen sind auch sämtliche Kultur-, Freizeit- und Sportanlagen und -veranstaltungen betroffen. Zusätzlich gilt dort für alle eine Maskenpflicht. Nur wer sitzt, darf die Maske absetzen und trinken oder essen. Wer auf die zusätzliche Vorgabe verzichten will, kann freiwillig einen Test verlangen. Diese sogenannte 2G+-Regel ist zudem obligatorisch in Situationen, in denen die Masken- oder Sitzpflicht nicht umsetzbar ist. Also etwa in Discos, Hallenbädern, Bars, Blasmusikproben oder Indoor-Sportarten mit Körperkontakt. Hier geht es zur Übersicht. 01:26 Video Booster-Impfung neu schon nach vier Monaten Aus Tagesschau vom 17.12.2021. abspielen

2:17 Ab jetzt gilt für Einreise nach Österreich 2G+ Zur Eindämmung der Omikron-Variante des Coronavirus hat Österreich am Montag seine Einreisebestimmungen verschärft. Seit Mitternacht gilt die Regel 2G+. Ohne weiteres darf nur noch ins Land, wer dreifach geimpft ist. Für doppelt Geimpfte sowie für Genesene gilt zusätzlich eine Pflicht zum PCR-Test. Wer bei der Einreise kein negatives Testergebnis hat, muss sich registrieren und unverzüglich in Quarantäne. Die Quarantäne darf beendet werden, sobald ein negativer PCR-Test vorliegt. Ausgenommen von den Vorschriften sind Schwangere und Menschen, die aus Gesundheitsgründen nicht geimpft werden können. Der Grund für die Ausnahme muss durch ein Attest nachgewiesen werden. Sonderregeln gibt es ausserdem für Kinder und Jugendliche. Für Pendlerinnen und Pendler bleibe es bei der gewohnten 3G-Regel. Der Transitverkehr ist von den Regelungen nicht betroffen.

21:36 Mehr als 50 Festnahmen in Brüssel In Belgien sind Proteste gegen die Corona-Politik der Regierung am Sonntag erneut in Gewalt umgeschlagen. Die Polizei nahm in der Hauptstadt Brüssel mehr als 50 Menschen fest, wie eine Polizeisprecherin am Abend mitteilte. Dabei kamen in einem Park in der Nähe der EU-Gebäude auch Wasserwerfer und Tränengas zum Einsatz. Zuvor hatten nach Polizeiangaben etwa 3500 Menschen friedlich demonstriert. Die Veranstalter selbst sprachen von etwa 50'000 Teilnehmern. Die eigentliche Kundgebung sei bis zum Ende friedlich verlaufen, sagte die Polizeispecherin. Anschliessend habe jedoch eine kleine Gruppe «mit Absicht die Konfrontation mit der Polizei gesucht». Ein Demonstrant sei ins Krankenhaus gebracht worden. Legende: Keystone

20:09 Deutscher Corona-Expertenrat fordert Kontaktbeschränkungen Der neue Corona-Expertenrat der deutschen Bundesregierung sieht wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante «Handlungsbedarf» bereits für die kommenden Tage. «Wirksame bundesweit abgestimmte Gegenmassnahmen zur Kontrolle des Infektionsgeschehens sind vorzubereiten, insbesondere gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen», heisst es in einer ersten Stellungnahme. Insbesondere für Ältere und andere Personen mit bekanntem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf sei «höchste Dringlichkeit» geboten, heisst es in der Stellungnahme. Modelle zeigten, dass Boosterimpfungen alleine keine ausreichende Eindämmung der Omikronwelle bewirkten, sondern «zusätzlich Kontaktbeschränkungen» notwendig seien. «Neben den notwendigen politischen Entscheidungen muss die Bevölkerung intensiv zur aktiven Infektionskontrolle aufgefordert werden», so die Experten. «Dazu gehören die Vermeidung grösserer Zusammenkünfte, das konsequente, bevorzugte Tragen von FFP2 Masken, insbesondere in Innenbereichen, sowie der verstärkte Einsatz von Schnelltests bei Zusammenkünften vor und während der Festtage.»

18:31 EU bekommt zusätzlich 20 Millionen Biontech-Dosen Die EU bekommt angesichts der Omikron-Variante für die ersten drei Monate 2022 zusätzliche 20 Millionen Dosen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech. Dies solle helfen, den kurzfristigen Bedarf der Mitgliedsstaaten zu decken, teilte die EU-Kommission am Sonntag in Brüssel mit. Damit erhöhe sich die Gesamtzahl der erwarteten Lieferungen von Biontech/Pfizer an die EU im ersten Quartal des kommenden Jahres auf 215 Millionen. Ein ähnliches Abkommen sei mit dem Hersteller Moderna geschlossen worden, hiess es weiter. Fünf Millionen der zusätzlichen Dosen von Biontech/Pfizer sollen jeweils im Januar und Februar geliefert werden, die restlichen zehn Millionen dann im März. Die meisten Regierungen in Europa verfolgen derzeit Kampagnen für Auffrischungsimpfungen.

16:57 Erste Kinder-Impfdosen in Altjahrswoche Obwohl der Bund am vergangenen Dienstag die Impfung gegen Covid-19 auch für Kinder im Primarschulalter zugelassen hat, ist der Piks derzeit noch nicht möglich, weil es in der Schweiz noch keinen entsprechend angepassten Impfstoff gibt. Eine erste Lieferung von 250'000 Dosen erwartet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der letzten Dezemberwoche, wie es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung der «SonntagsZeitung» bestätigte. Eine weitere Viertelmillion Dosen erwartet die Behörde in der Folgewoche.

14:04 Israels Gesundheitsministerium empfiehlt Reiseverbot in die Schweiz Israels Gesundheitsministerium hat sich am Sonntag für ein Reiseverbot in weitere Länder ausgesprochen, darunter auch die Schweiz. Die Massnahme zur Eindämmung der Omikron-Variante des Coronavirus solle nach einer Billigung durch die Regierung am Dienstag in Kraft treten, hiess es in der Mitteilung des Gesundheitsministeriums. Weitere als «rot» eingestufte Länder seien die USA, Deutschland, Italien, Belgien, Ungarn, Marokko, Portugal, Kanada sowie die Türkei. In Israel gilt bereits ein Einreiseverbot für Ausländer. Mehr als 50 Länder – vor allem in Afrika – galten ausserdem schon als «rot», Israelis dürfen dorthin nur mit Sondergenehmigung reisen.

13:37 Spaniens Regierungschef Sánchez beruft Corona-Krisensitzung ein Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat wegen schnell steigender Corona-Zahlen eine Krisensitzung für diesen Mittwoch einberufen. Bei der Videokonferenz mit den Präsidenten der autonomen Gemeinschaften, solle es um Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie gehen, sagte Sánchez. Die hoch ansteckende Omikron-Variante des Virus zirkuliert auch in Spanien und dürfte nach Einschätzung von Experten schon bald vorherrschend sein. Ein neuer Notstand oder andere drastische Massnahmen wie ein Lockdown wurden jedoch nicht erwartet, weil die Lage in den Krankenhäusern nicht so dramatisch wie im vergangenen Jahr ist. Derzeit liegen gut 1300 Corona-Patienten auf Intensivstationen und belegen damit 14 Prozent der Kapazitäten.

12:54 Grossbritannien: Härtere Massnahmen vor Weihnachten nicht ausgeschlossen Die britische Regierung schliesst angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante stärkere Corona-Massnahmen noch vor Weihnachten nicht aus. Er glaube nicht, dass es in der Pandemie irgendwelche Garantien gebe, sagte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid in der BBC. Die Regierung nehme die «ernüchternden» Ratschläge ihrer Wissenschaftler ernst und beobachte die Daten «fast stündlich». Dies werde gegen die Folgen neuer Einschränkungen für Wirtschaft und Bildung abgewogen. «Wir bewerten die Situation, sie ist sehr schnelllebig», sagte Javid. Wie die britische Gesundheitsbehörde mitteilte, stieg die Zahl der landesweit registrierten Omikron-Fälle am Freitag auf fast 25'000. Das waren über 10'000 Fälle mehr im Vergleich zu

den 24 Stunden zuvor. Die Zahl aller neuen Corona-Fälle, die nach offiziellen Angaben am Samstag gemeldet wurden, betrug 90'418. In den sieben Tagen bis zum 18. Dezember stieg die Zahl der Fälle um 44.4 Prozent zur Vorwoche. Javid zufolge müsse davon ausgegangen werden, dass 60 Prozent der neuen Fälle auf Omikron seien.

11:26 Omikron: Booster-Impfung schützt vor Hospitalisierung Momentan sind am Zürcher Universitätsspital acht von zehn Patienten ungeimpft. Eine Booster-Impfung sei extrem wichtig, um schwere Verläufe zu verhindern, sagt der Oberarzt Dominique Braun gegenüber der «NZZ am Sonntag». Wer sich nach der dritten Impfdosis mit Omikron infiziere, müsse wahrscheinlich nicht ins Spital. Auch Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, vertraut auf die Booster-Impfung im Kampf gegen Omikron. Auf Twitter zitiert er eine Analyse des Imperial College in London: Der Booster schütze zu rund 75 Prozent vor einer Infektion mit Omikron.

10:19 Vier Corona-Fälle auf Kreuzfahrtschiff Wegen mehrerer Corona-Fälle an Bord eines Kreuzfahrtschiffs müssen rund 300 Passagiere vorzeitig ihre Reise auf Gran Canaria beenden. Wie das Unternehmen Tui Cruises mitteilte, gehen alle 1600 Passagiere des Schiffes «Mein Schiff 4» am Sonntag in Las Palmas de Gran Canaria von Bord, die meisten von ihnen planmässig. Rund 300 von ihnen hätten eigentlich noch sieben Tage auf dem Schiff verbringen wollen, sagte eine Unternehmenssprecherin. Die Infektionen seien bei zunächst vier Gästen festgestellt worden. Nach einer vollständigen Testung von Passagieren und Besatzung seien einige weitere Fälle hinzugekommen. Die Betroffenen und Kontaktpersonen wurden in Absprache mit den spanischen Behörden in einem dafür vorgesehenen Bereich an Bord isoliert. Sie sollen nun an Land weiter in Quarantäne bleiben. Die Infizierten hätten entweder keine oder nur leichte Symptome.

8:46 Kinos, Theaters und Zoos bleiben in Dänemark geschlossen Wegen der rapiden Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hat Dänemark grosse Teile des öffentlichen Lebens wieder heruntergefahren. Seit 8 Uhr müssen Theater, Kinos, Zoos, Vergnügungsparks und Sportstätten geschlossen bleiben. Restaurants dürfen nur nach den Vorgaben der Regierung abends nur noch bis 23 Uhr öffnen. In dem Land mit knapp sechs Millionen Einwohnern steigen die Corona-Zahlen seit einigen Wochen wieder stark an. Am Freitag erreichte die Zahl der täglichen Neuinfektionen einen Rekordwert von rund 12'000. In mehr als einem Fünftel der Fälle handele es sich um die Omikron-Variante, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen laut der Nachrichtenagentur DPA. Die strengeren Regeln gelten zunächst bis Mitte Januar.

7:13 Umfrage: Senioren befürworten Lockdown für Ungeimpfte In der Bevölkerung ist die Zustimmung zu einem Lockdown für Ungeimpfte einer Umfrage zufolge überraschend hoch. Jeder respektive jede zweite von rund 1000 Befragten war dafür, wie eine repräsentative Umfrage des Link-Instituts im Auftrag des «SonntagsBlicks» zeigte. Bei den Älteren stiess diese Idee sogar bei zwei Dritteln auf Zustimmung. Dagegen lehnten 80 Prozent aller Befragten einen allgemeinen Lockdown ab. Die Zustimmung für eine allgemeine Impfpflicht war ähnlich hoch. Die Hälfte sprach sich dafür aus. Am rigorosesten zeigten sich demnach die Senioren: 62 Prozent der 60- bis 79-Jährigen wollten die allgemeine Impfpflicht. 65 Prozent aller Befragten stellten sich zudem hinter eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie etwa Pflegeberufe. In der letzten solchen «SonntagsBlick»-Umfrage von Ende November war noch die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer gegen strengere Schutzmassnahmen. Doch die Stimmung kippte offensichtlich.

4:37 Österreichs Kanzler warnt vor grenzübergreifender Vernetzung radikaler Impfgegner Die österreichische Regierung hat vor einer Zusammenarbeit rechtsextremer Impfgegner und -gegnerinnen aus Österreich und Deutschland gewarnt. «In der Pandemie arbeiten diese Staatsverweigerer aus Deutschland und Österreich eng zusammen», sagte Bundeskanzler Karl Nehammer von der bürgerlich-konservativen ÖVP der «Welt am Sonntag». Die extremen Antidemokraten würden sich formieren und versuchten grenzüberschreitend, die Stimmung unter den Impfgegnern und -gegnerinnen auszunutzen und sie weiter anzuheizen, sagte Nehammer. Dies sei gefährlich und dagegen müsse gemeinsam vorgegangen werden. Legende: Keystone/Archiv

1:30 Kantone Zürich und Bern kritisieren Alain Berset Die Kantone Zürich und Bern haben Gesundheitsminister Alain Berset kritisiert, weil er am Freitag ankündigte, dass die Wartezeit für Auffrischungsimpfungen ab kommender Woche von sechs auf vier Monate verkürzt werden soll. Das schreibt die «Sonntagszeitung». Das Vorgehen sei eine Hauruckübung, sagt Peter Indra als Vorsteher des Gesundheitsamtes des Kantons Zürich. Berset habe in der Bevölkerung eine riesige Anspruchs- und Erwartungshaltung geweckt. Hunderttausende Zürcherinnen und Zürcher glaubten nun, sie würden noch bis Weihnachten einen Booster bekommen. Das werde aber nicht möglich sein. Der Berner Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg sagt: «Im Moment gibt es für ein vorzeitiges Boostern weder eine Zulassung noch eine Empfehlung.» Schnegg glaubt, dass im Kanton Bern bis Ende Februar alle, die das wollen, geboostert werden können. Er erwägt laut der «Sonntagszeitung» nun, die Armee für das Impfen aufzubieten. Legende: Indra kritisierte auch, dass der Bundesrat die Verkürzung der Wartezeit angekündigt habe, bevor die Impfkommission grünes Licht für vorzeitige Auffrischungsimpfungen gegeben habe. Keystone/Archiv

22:33 Deutschland stuft Grossbritannien als Virusvariantengebiet ein Zum Schutz vor einer schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus wird Grossbritannien von der Regierung in Deutschland ab Montag als Virusvariantengebiet eingestuft. Das gab das Robert Koch-Institut am Samstagabend bekannt. Damit wird die Einreise aus Grossbritannien nach Deutschland erheblich eingeschränkt.

21:48 Omikron breitet sich auch in Spanien aus Die Virus-Variante Omikron breitet sich auch in Spanien schnell aus. In der Hauptstadtregion Madrid mache sie bereits mehr als 30 Prozent aller Neuinfektionen aus, berichtete die Zeitung «El País» am Freitag unter Berufung auf Ärzte. In der Touristenmetropole Barcelona seien es 25 Prozent, sagte der regionale Gesundheitsminister Josep Maria Argimon der Zeitung «La Vanguardia». Weitere weltweite Neuigkeiten rund um das Coronavirus lesen Sie in unserem Übersichtsartikel.

21:00 Verkürzung der Booster-Frist: Kantone überrascht Die kurzfristig gesenkte Wartefrist für die Booster-Impfung von sechs auf vier Monate bringt viele Kantone in die Bredouille. Sie stellen sich nun auf einen enormen Andrang von Booster-Willigen ein. «Wir sind mit dem Bund im engen Austausch gewesen, wurden über das Tempo und vor allem das Vorgehen überrascht», sagt Peter Indra, Leiter des Amtes für Gesundheit im Kanton Zürich. Der Bund habe in der Bevölkerung eine hohe Erwartungshaltung geweckt. «Die Leute meinen, sie können sich bis Weihnachten boostern lassen, was sicher nicht der Fall sein wird», so Indra. Der Kanton Zürich rechnet damit, dass erst Mitte Februar alle Impfwilligen geboostert sein werden. In Zürich können sich Booster-Willige seit heute 5.5 Monate nach der Zweitimpfung für den dritten Piks anmelden. Auch andere Kantone wie der Aargau appellieren an die Geduld der Leute. Die offizielle Empfehlung der Impfkommission für die Vier-Monate-Frist soll nächste Woche kommen. 02:34 Video Kantone erwarten den grossen Booster-Ansturm Aus Tagesschau vom 18.12.2021. abspielen