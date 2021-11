Der Ticker startet um 5:36 Uhr

8:52 Neuer Corona-Höchststand in Deutschland Das Corona-Virus breitet sich in Deutschland immer weiter aus: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch mit 52'826 neuen Corona-Fällen einen neuen höchsten Tageswert in der Pandemie. Das sind 13'150 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 39'676 Neuinfektionen registriert wurden. 294 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 98'274. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5.1 Millionen Corona-Tests positiv aus.

7:29 Roche beendet Partnerschaft mit Atea für Corona-Pille Der Pharmakonzern Roche hat nach enttäuschenden Studien-Ergebnissen die Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen Atea beendet. Nach einer gründlichen Analyse der derzeitigen Covid-19-Behandlungslandschaft habe man die schwierige Entscheidung getroffen, die Partnerschaft mit Atea für das AT-527-Programm zu beenden. Stattdessen wolle man sich auf andere Covid-19-Aktivitäten konzentrieren, heisst es in einer Stellungnahme von Roche. Dazu zählen etwa die Antikörperkombination Ronapreve (Casirivimab und Imdevimab), die Roche in Zusammenarbeit mit Regeneron betreibt, sowie Actemra/RoActemra (Tocilizumab) von Roche selbst.

6:08 Baden-Württemberg zieht Schraube an – 2G auch im Europapark Das deutsche Bundesland Baden-Württemberg führt ab heute wegen steigender Corona-Infektionen die 2G-Regel ein und beschränkt somit den Zugang zu Veranstaltungen und Restaurants auf Geimpfte und Genese. Das gilt beispielsweise auch für den Europapark in Rust. Nur noch Geimpfte und Genese dürfen in den Vergnügungspark – Ausnahmen gelten für Kinder und Schülerinnen und Schüler.

5:09 Irland verschärft Corona-Massnahmen Angesichts steigender Fallzahlen müssen sich die Menschen in Irland wieder auf strengere Corona-Massnahmen einstellen. Ab Donnerstag müssen Bars, Restaurants und Clubs wieder spätestens um Mitternacht schliessen. Auch die Empfehlung zur Arbeit von zu Hause aus wird gemäss dem irischen Sender RTE wieder eingeführt. Premierminister Micheal Martin rief dem Sender zufolge die Menschen in Irland dazu auf, ihre sozialen Kontakte wieder zu reduzieren. In den letzten Tagen ist die Zahl der Corona-Fälle in Irland wieder deutlich angestiegen. Auch die Auslastung der Intensivbetten in Spitälern nimmt zu.

22:57 Pfizer beantragt US-Zulassung für Covid-Medikament Der US-Pharmakonzern Pfizer hat in den USA eine Notfallzulassung für sein Corona-Medikament Paxlovid beantragt. Die entsprechenden Unterlagen wurden bei der Arzneimittelbehörde FDA eingereicht, teilte Pfizer mit. Das Unternehmen hatte kürzlich erklärt, dass Paxlovid bei Risikopatienten nach einer Coronavirus-Infektion die Wahrscheinlichkeit einer Krankenhauseinweisung oder eines Todes um 89 Prozent senke.

22:23 Fauci: Corona 2022 in den USA womöglich nur noch endemisch Der oberste US-Seuchenschutzexperte Anthony Fauci bezeichnet es als denkbar, dass sich das Corona-Infektionsgeschehen im nächsten Jahr in den USA zu einer endemischen Krankheit abschwächt – und dann nicht mehr als Pandemie betrachtet würde. Das Ansteckungsniveau müsste dann so gering sein, dass es «keine Auswirkung auf die Gesellschaft, auf unser Leben, auf unsere Wirtschaft» gebe, sagt Fauci in einem Interview im Rahmen der Reuters Total Health Conference.

21:28 Auffrischungsimpfung für über 18-Jährige in Brasilien Brasilien bietet allen Menschen ab 18 Jahren künftig eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus an. «Fünf Monate nach der zweiten Dosis kann jeder eine Impfstelle aufsuchen», sagte der brasilianische Gesundheitsminister Marcelo Queiroga in Brasília. Bisher war die Auffrischungsdosis in Brasilien für Menschen über 60, besonders gefährdete Patienten und Mitarbeiter des Gesundheitswesens zugelassen. Nach den USA und Indien verzeichnet Brasilien mit fast 22 Millionen Fällen die meisten Corona-Infektionen. Mehr als 611 000 Menschen sind im grössten Land Lateinamerikas im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Inzwischen sind mehr als 100 Millionen Brasilianer gegen Corona geimpft (59.8 Prozent). Mit dem Fortschreiten der Impfkampagne sanken auch die Corona-Zahlen.

In der Apotheke Gossau läuft es derzeit rund. Grund dafür: die hohe Nachfrage nach Antikörpertests. «In den nächsten zwei Wochen gibt es keinen einzigen freien Termin mehr», sagt Apothekerin Claudia Meier. 30 solcher Tests macht ihre Apotheke pro Tag. Kostenpunkt: zwischen 60 und 100 Franken pro Antikörpertest. Die Kundschaft sei altersmässig bunt durchmischt: Einen Termin sichern sich zum einen jüngere Menschen, die sich nicht mehr ständig testen wollen und ungeimpft sind, sagt Meier. «Aber auch Leute jeden Alters, die sicher sind, die Infektion durchgemacht zu haben, aber keinen PCR-Nachweis haben.» Auch weitere Apotheken verzeichnen einen Ansturm auf Antikörpertests. Für wen der Antikörpertest geeignet ist und wie man damit ein Zertifikat erhalten kann – Antworten auf diese und weitere Fragen gibt's in unserem Artikel zum Thema.

Am Mittwoch findet die nächste Bundesratssitzung statt, bei der ein Thema sicher auf der Pendenzenliste steht: die aktuelle Entwicklung der steigenden Corona-Fallzahlen. Wo steht die Schweiz derzeit im Pandemie-Geschehen? Bereits eine Einschätzung dazu vorab liefert SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel. Die Schweiz nehme diesbezüglich in Europa aktuell eine Position im Mittelfeld ein. Deutschland und Österreich hätten momentan höhere Ansteckungszahlen, Spanien dagegen tiefere. So oder so müsse man sich fragen: Wie lässt sich die Infektionsdynamik bremsen, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird? Katrin Zöfel sagt, dafür gebe es mehrere Wege: Über 65-Jährige sollen ihren Schutz mit einer Booster-Impfung auffrischen können, die dritte Dosis sollte aber auch jüngeren Menschen angeboten werden. Falls das nicht reiche, könnten wieder Massnahmen aufs Tapet kommen, welche die Schweiz bereits kennt: so etwa die Rückkehr ins Homeoffice oder kleinere Gruppengrössen.

Am meisten Corona-Ansteckungen verzeichnet derzeit der Kanton Nidwalden: Auf 100'000 Einwohner gerechnet liegt der Sieben-Tage-Schnitt bei 730.7 Neuinfektionen. Zum Vergleich: Der Schweizer Durchschnitt liegt bei 284.8 Neuinfektionen. Die aktuelle Entwicklung macht der Nidwaldner Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger keine Freude. Dennoch sagt sie: Man müsse schauen, in welcher Altersklasse es vermehrt Infektionen gebe. «Junge haben oft nur leichte Symptome und müssen nicht ins Spital.» In der Altersklasse der 10- bis 19-Jährigen gibt es denn auch am meisten Fälle derzeit. Und da an Schulen regelmässig getestet werde, schlage sich dies nun bestimmt auch in der Statistik der Fallzahlen nieder, sagt Blöchliger. Der Direktor des Kantonsspitals ist mit Blick auf die nächsten Wochen besorgt. «Wir müssen in Szenarien denken und stimmen uns eng mit dem Luzerner Kantonsspital ab», sagt Spitaldirektor Urs Baumberger. Das Spital in Stans verfügt über sechs Intensivbetten.

Die Klimakonferenz in Glasgow mit fast 40'000 Delegierten dürfte nach Angaben der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon wohl ohne grössere Corona-Ausbrüche über die Bühne gegangen sein. «Ich kann bestätigen, dass es bislang keine Anzeichen für einen grösseren Anstieg der Fallzahlen in Verbindung mit der COP26 gibt», sagte Sturgeon am Dienstag in Edinburgh. Tägliche Schnelltests aller Delegierten hätten das Corona-Risiko deutlich vermindert. Aktuelle Daten der Gesundheitsbehörde Public Health Scotland hätten gezeigt, dass unter den getesteten Teilnehmenden rund vier von 1000 positiv getestet worden seien. In der Gesamtbevölkerung liege dieser Wert rund dreimal so hoch, so die Politikerin. Für den Klimagipfel waren Delegierte, Aktivisten und Journalisten aus aller Welt für zwei Wochen nach Glasgow gereist. Zuvor hatte die britische Regierung dringend die Impfung empfohlen und auch Impfdosen für Interessierte bereitgestellt, die sich zu Hause nicht haben impfen können. Einige mussten vor dem Treffen eine Pflichtquarantäne absolvieren. Legende: Der Klimagipfel COP26 in Glasgow begann am 31. Oktober mit einer Schweigeminute für die Opfer der Corona-Pandemie. imago images

18:58 Saisonstart in Ischgl ohne grosses Tamtam Nach dem Corona-Desaster 2020 verzichtet der österreichische Wintersportort Ischgl zum Start der diesjährigen Wintersaison am 25. November auf das traditionelle Eröffnungskonzert. Zwar seien für das Konzert strengste Sicherheitsrichtlinien festgelegt worden, dennoch wolle man mit Blick auf die sich verschärfende Corona-Situation etwaige Gefahren von vornherein vermeiden, teilten die Verantwortlichen am Dienstag mit. Die Tiroler Gemeinde hat für diesen Winter ausserdem ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen erlassen und sperrt abends Parkplätze, damit Busse mit Tagestouristen den Ort pünktlich verlassen. Insgesamt wurden den Angaben zufolge in die Sicherheits- und Hygienemassnahmen 700'000 Euro investiert. Legende: Tausende Feriengäste in Ischgl hatten sich im März 2020 mit dem Coronavirus infiziert. Sie trugen das Virus dann weiter in über 40 Nationen. Archivbild/Keystone

18:35 Irland kündigt Sperrstunde an und ruft zu Homeoffice auf In Irland werden drei Monate nach Einstellung fast aller Einschränkungen die Zügel wieder angezogen: Ab Donnerstag müssen Gaststätten und Bars wieder ab Mitternacht schliessen, teilt die Partei von Ministerpräsident Micheal Martin per Tweet mit. Angestellten wird geraten, wo immer möglich von zu Hause aus zu arbeiten. Obwohl fast 90 Prozent aller Iren geimpft sind, nähert sich die Zahl der registrierten Infizierten wieder dem Allzeit-Hoch vom vergangenen Januar.

18:00 In Baden-Württemberg gilt ab Mittwoch Corona-Alarmstufe Das deutsche Bundesland Baden-Württemberg wird am Mittwoch auf die Corona-Alarmstufe umschalten. Das hat auch für die Grenzgebiete zur Schweiz eine deutliche Ausweitung und Verschärfung der Zertifikatspflicht auf 2G zur Folge. Die Alarmstufe tritt dann ein, wenn die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen des Bundeslandes an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 übersteigt. Das sei am Montag und Dienstag der Fall gewesen, berichteten verschiedene deutsche Medien. Konkret hat dies eine Verschärfung der Zertifikatspflicht zur Folge: Für kulturelle Einrichtungen, Freizeitbetriebe, die Verpflegungsareale auf Weihnachtsmärkten sowie Innenräume von Gastronomiebetrieben und Clubs gilt 2G. Das heisst, dass Ungeimpfte oder nicht Genesene dort keinen Zutritt mehr haben. Für den Besuch von Aussenbereichen ist für Ungeimpfte ein negatives PCR-Testresultat Bedingung. Bei der Alarmstufe kommt es auch zur Verschärfung der Regeln im Einzelhandel. Dort gilt mit Ausnahme von Geschäften für den täglichen Bedarf (Lebensmittelläden, Apotheken etc.) dann neu die 3G-Regel. Verschärft werden die Schutzbestimmungen auch im Privatbereich: Haushalte dürfen nur noch einen einzigen Gast zum Besuch empfangen.

Ab Montag, 22. November, werden im Kanton Schaffhausen nicht mehr nur auf der Sekundarstufe, sondern auch auf der Primar repetitive Spucktests durchgeführt: Damit soll das Risiko, dass sich das Coronavirus unter Schulkindern und deren Umfeld verbreitet, reduziert werden. «Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass mit repetitiven Tests die Verbreitung des Virus in den Schulen frühzeitig gestoppt werden kann», teilt das kantonale Gesundheitsamt am Dienstagabend mit, Link öffnet in einem neuen Fenster. Das Schaffhauser Gesundheitsamt hat angesichts der aktuellen Lage mit steigenden Fallzahlen zudem beschlossen, dass die bestehende Maskentragpflicht auf den Sekundarstufen I und II bis Mitte Januar 2022 verlängert wird. Die Testregimes an Schulen sind schweizweit sehr unterschiedlich, wie eine Recherche von SRF zeigt: Zug hat im Februar als erster Kanton hierzulande obligatorische Reihentests eingeführt, im Kanton Zürich wiederum basieren die Tests vollständig auf Freiwilligkeit.

Im österreichischen Bundesland schlagen die Spitäler Alarm: Die Salzburger Landeskliniken stellen derzeit ein Triage-Team zusammen, weil die Behandlung aller Patienten nach geltenden Standards schon bald nicht mehr garantiert werden könne. Dies hat der Klinikbetreiber mit seinen vier Krankenhäusern am Dienstag bekannt gegeben. Triage bedeutet: Fünf Ärzte und eine Juristin sollen bei zu wenigen Intensivbetten entscheiden, welche Patientinnen und Patienten betreut werden und welche nicht. In Reaktion auf den Hilferuf kündigte Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer (ÖVP) Entlastungsmassnahmen an: Unter anderem sollen manche Coronapatientinnen und -patienten in Reha-Zentren untergebracht werden. Ausserdem wurde die Bevölkerung aufgefordert, sich bereits vier Monate nach der zweiten Impfung eine dritte Dosis als Auffrischung zu holen. Laut Haslauer sind mehr als ein Drittel aller Neuinfizierten doppelt geimpft.

16:54 Obwalden legt mit Booster-Impfungen los Im Kanton Obwalden können sich über 65-Jährige ab sofort beim Impfzentrum in Sarnen oder über die Hausarztpraxen für die Auffrischungsimpfung anmelden. In Alters- und Pflegeheimen stehen ab dem nächsten Montag, 22. November, mobile Impfteams im Einsatz. Allen Personen über 65 Jahren werde nahegelegt, ihren Schutz gegen Covid-19 zu erneuern, teilt die Obwaldner Staatskanzlei mit, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Auffrischungsimpfung kann frühestens sechs Monate nach der vollständigen Impfung erfolgen.

In der nationalen Impfstatistik belegt der Kanton Obwalden aktuell den hintersten Platz.

16:40 Bundesland Nordrhein-Westfalen will 2G-Regel einführen Das Bundesland Sachsen setzt bereits seit dem 8. November auf die 2G-Regel. Heisst: In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens muss man geimpft oder genesen sein, um Zutritt zu erhalten. Negativ auf das Coronavirus getestet zu sein, reicht nicht mehr. Nun will auch das Bundesland Nordrhein-Westfalen künftig flächendeckend auf die 2G-Regel setzen. Überall dort, wo besondere Infektionsgefahr bestehe – und auch bei Fussballveranstaltungen. Das hat Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag angekündigt. Damit wolle das Land vor allem Ungeimpfte schützen. Für Kinder soll es Ausnahmen geben. Ab wann die Verschärfung kommt, sagte Wüst nicht. Mehr über die aktuelle Corona-Situation in Deutschland lesen Sie in unserem Artikel zum Thema. Legende: Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, kündigt für sein Bundesland die Einführung der 2G-Regel an. imago images

Daniel Koch, der ehemalige Covid-19-Delegierte des Bundesamts für Gesundheit (BAG), ist im Sommer positiv auf das Coronavirus getestet worden – dies trotz doppelter Impfung, wie «Telezüri» am Dienstag berichtet. Die Krankheit sei beim 66-Jährigen harmlos verlaufen. «Ich hatte während einiger Tage ein wenig Fieber», sagt Koch im Interview. Er wisse nicht genau, wo er sich angesteckt habe.