Der Ticker startet um 5:53 Uhr

6:27 Die nächste Pandemie kommt bestimmt In Berlin wird heute das neue Pandemiefrühwarnzentrum der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eröffnet. Dort sollen die Fäden aus aller Welt zusammenlaufen, um Bedrohungen wie durch das Coronavirus früh zu erkennen. Dann könnten Regierungen rechtzeitig Massnahmen verhängen und etwa Verhaltens- oder Reiseempfehlungen aussprechen.

4:50 Ab heute schärfere Corona-Regeln für Reisende in Italien In Italien gelten ab heute verschärfte Corona-Regeln. Wer mit Langstreckenbussen oder im Bahnverkehr mit Hochgeschwindigkeits- sowie Intercity-Zügen reist, braucht einen Nachweis, dass er gegen Covid-19 geimpft, negativ getestet oder genesen ist. Diese Nachweise werden in Italien auch als Green Pass (Grüner Pass) bezeichnet. Es handelt sich dabei um ein digitales oder ausdruckbares Zertifikat. Für den öffentlichen Nahverkehr sind sie nicht nötig. An den Bahnhöfen oder in den Zügen soll das Bahnpersonal laut Trenitalia die Zertifikate kontrollieren. In Italien ist der Grüne Pass auch für Reisende auf Inlandsflügen Pflicht. Wer mit der Fähre zwischen zwei italienischen Regionen verkehrt, braucht ebenfalls diesen Nachweis.

21:58 Die USA steigern das Impftempo deutlich Etwa 14 Millionen Menschen in den USA haben im August eine erste Impfdosis erhalten. Das seien etwa vier Millionen mehr als im Juli, teilen Mitarbeiter des Präsidialamts mit. Die Zahl der Neuinfektionen in den USA liegt gegenwärtig bei etwa 130'000 pro Tag – nach weniger als 12'000 noch Ende Juni.

21:29 «Gute Resonanz»: Kanton Solothurn erweitert mobiles Impfangebot in Gemeinden Zehn Pilot-Gemeinden bieten seit Mitte August ein Impfangebot für Spontane an: Impfen im Gemeindehaus, an bestimmten Daten. Alle Einwohnerinnen und Einwohner dieser Gemeinden wurden vom Kanton angeschrieben. Das Angebot werde laut einer Mitteilung genutzt. Am 19., 20. und 23. August hätten sich 1200 Personen mittels dieses Angebots gegen Covid-19 impfen lassen, schreibt der Kanton. Die Universität Bern begleitet den Versuch wissenschaftlich. Die Stimmung vor Ort sei in allen Gemeinden «positiv» gewesen, meldet der Kanton weiter. In einer Gemeinde wurde die Öffnungszeit verlängert, damit alle Interessierten geimpft werden konnten. «Aufgrund der guten Resonanz wird der Einsatz der mobilen Teams ausgedehnt», heisst es in der Mitteilung weiter. Neu gibt es das Angebot in acht weiteren Gemeinden. Die Einwohnerinnen und Einwohner werden mittels Flyer, Zeitungsinseraten und in den Social Media-Kanäle informiert. Die mobilen Impfteams kommen für die Zweitimpfung dann erneut in die jeweilige Gemeinde.

20:58 Öffentliche Haushalte: Corona-Pandemie hinterlässt tiefe Spuren in den Finanzen Nach einem Fehlbetrag von 2O Milliarden Franken im vergangenen Jahr müsse für 2021 erneut mit einem Defizit von 16.5 Milliarden Franken gerechnet werden, was 2.2 Prozent des Bruttoinlandprodukts entspricht – dies hat die Eidgenössische Finanzverwaltung mitgeteilt. Dank einer erwarteten Erholung der Konjunktur dürften aber bereits 2022 wie schon in den Vorkrisenjahren wieder Überschüsse verzeichnet werden. Von den «rekordhohen» Defiziten in den Jahren 2020 und 2021 sei hauptsächlich der Bund betroffen, schreibt die Behörde. Aber auch die Kantone und Gemeinden würden rote Zahlen schreiben. Für die Massnahmen zur Abfederung der Coronapandemie müssten die öffentlichen Haushalte im laufenden Jahr wie schon im Vorjahr rund 17 Milliarden Franken aufwenden. Finanziert wurden und werden die Mehrausgaben hauptsächlich durch neue Schulden. So stieg 2020 die Schuldenquote hierzulande gemäss Richtlinien des IWF um 2.6 Prozentpunkte auf 42.4 Prozent des Bruttoinlandprodukts an. 2021 dürfte die Quote auf einem ähnlichen Niveau bleiben. Im internationalen Vergleich steht die Schweiz gut da. So dürften gemäss den Prognosen die Schulden im Euroraum, im Vereinigten Königreich, und in Nordamerika während der Krise noch stärker ansteigen und Ende Jahr (gemäss IWF-Berechnung) bei 125 Prozent des BIP und mehr zu liegen kommen. Japan könnte Ende Jahr mit über 240 Prozent des BIP gar einen neuen Rekordwert aufstellen.

20:26 Frankreich will bei Booster-Impfung Gas geben Frankreich will laut einem Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums bis Anfang 2022 etwa 18 Millionen Menschen ein drittes Mal geimpft haben. Davon sollten 12.4 Millionen Auffrischungsimpfungen noch in diesem Jahr verabreicht werden. Legende: In Frankreich ist die Impfung nach offiziellen Daten bei gut 65 Prozent der Bevölkerung abgeschlossen. Reuters

19:25 Irland plant weitere Lockerungsschritte In Irland sollen am 22. Oktober fast alle verbleibenden Corona-Massnahmen aufgehoben werden. Voraussetzung ist, dass bis dahin 90 Prozent der Erwachsenen vollständig gegen das Virus geimpft sind und die Zahl der Neuinfektionen stabil bleibt. Das beschloss das Kabinett des EU-Mitgliedstaates, wie der Sender RTÉ und die Zeitung «Irish Times» berichteten. Allerdings bleibt die Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen sowie in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr bestehen. Bereits vom 6. September an sind mehr Teilnehmer bei Veranstaltungen erlaubt. Bei religiösen Zeremonien können dann bis zu 50 Prozent der Plätze besetzt werden. Ansonsten gibt es Unterschiede je nach Impfstatus der Teilnehmer: Sind alle geimpft, ist im Freien eine Kapazität von 75 Prozent und in geschlossenen Räumen von 60 Prozent erlaubt. Am Dienstag meldeten die Behörden 1382 Neuinfektionen, knapp 100 mehr als am Vortag. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen ging um 17 auf 344 zurück. Bisher sind gut 3.1 Millionen der insgesamt etwa 5 Millionen Einwohner vollständig geimpft.

18:34 Indien: Rekordwachstum trotz Corona-Welle Die indische Wirtschaft ist ungeachtet der im Frühjahr grassierenden Corona-Welle im Rekordtempo gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt der nach China und Japan drittgrössten Volkswirtschaft Asiens erhöhte sich von April bis Juni um 20,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie die Statistikbehörde mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte es wegen der Corona-Krise noch einen Einbruch um 24,4 Prozent gegeben. Besonders die Industrie schaffte diesmal ein kräftiges Wachstum. Auch die Konsumausgaben der Verbraucher legten deutlich zu. Viele Experten warnen aber vor einem konjunkturellen Rückschlag. «Angesichts einer möglichen dritten Infektionswelle werden die Impffortschritte entscheidend sein», sagte Analyst Sreejith Balasubramanian vom Fondsanbieter IDFC AMC. Die indische Wirtschaft war im abgelaufenen Haushaltsjahr um 7,3 Prozent eingebrochen. Für das laufende Jahr sagt die Zentralbank ein Wachstum von 9,5 Prozent voraus. Sie stützt die Wirtschaft mit einer lockeren Geldpolitik, während die Regierung die Ausgaben für den Ausbau der Infrastruktur erhöht hat sowie Steuerreformen und Privatisierungen vorantreibt.

18:02 Zertifikatspflicht im Öffentlichen Verkehr: geht das? Der Bundesrat prüft die Ausweitung der Zertifikatspflicht auf Kinos, Restaurants, Veranstaltungen und weitere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Tabu war bislang der Öffentliche Verkehr – schliesslich herrscht in der Schweiz eine Transportpflicht für die ÖV-Betreiber. Der Kanton Graubünden fordert nun aber eine Prüfung des erweiterten Zertifikats für «alle möglichen Bereiche». Darunter soll auch der Öffentliche Verkehr fallen. Ob das rechtlich überhaupt möglich wäre, lesen Sie hier.

17:16 Kantonsspital St. Gallen: «Wir sind am Anschlag» Die Zahl der Corona-Patienten am Kantonsspital St. Gallen (KSSG) ist seit dem Ferienende explodiert. Das Spital reagiert und baut die Kapazitäten der Intensivstation auf das Maximum aus. Um geschultes Personal freizuspielen, muss der Spitalbetrieb verlangsamt werden. «Wir sind am Anschlag», sagt Philipp Lutz, Sprecher des Kantonsspitals St. Gallen (KSSG), auf Anfrage von Keystone-SDA. Aktuell befinden sich 16 Covid-Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation (IPS) des KSSG. Die Patienten seien zwischen 40- und 60-jährig, teils auch jünger. Die Lage sei ernst: «Fast jeder am Coronavirus erkrankte Patient auf der IPS braucht einen Beatmungsplatz.» Deshalb werden ab morgen die Beatmungsplätze von 24 auf 25 aufgestockt. Ab Anfang nächster Woche werden die IPS-Plätze um vier auf 36 und die Beatmungsplätze nochmals um vier auf 29 erhöht. In der vierten Pandemie-Welle sei es noch schwieriger geworden, Fachpersonal zu finden. 100 IPS-Plätze würden nichts bringen, wenn nicht das geeignete Pflegepersonal vorhanden sei. «Wir können dieses Level maximal vier Wochen durchhalten», so Lutz.

16:29 Keine Massentests an Berner Schulen mehr Ab Anfang September werden an den Schulen im Kanton Bern keine Corona-Massentests mehr durchgeführt. Stattdessen setzt der Kanton nun auf mobile Testteams, die ein Ausbruchstesten durchführen und anschliessend regelmässige Nachtestungen machen. Die bernische Gesundheitsdirektion begründet den Strategiewechsel damit, dass die Wirksamkeit solcher Massentests nur noch bedingt gegeben sei. Als es noch wenige geimpfte Personen gab, seien Massentests durchaus sinnvoll gewesen. «Nun treten wir aber in eine neue Phase mit mehr Geimpften ein. Daher stellt der Kanton Bern auf ein schnelles Ausbruchstesten um», schreibt die Direktion in einer Mitteilung.

15:40 Schulschliessungen in Glarus und Graubünden Massentests haben im glarnerischen Linthal und in Maloja in Graubünden eine Häufung von Corona-Infektionen in den Schulen ans Licht gebracht. Die Schulen wurden deshalb am Montag geschlossen. Nach einer gemeinsamen Schwimmwoche und mehreren Corona-Fällen zog die Schule Linthal die Konsequenzen: Kindergarten und Primarschule bleiben vorerst bis Donnerstag geschlossen. Rund 10 der 70 Primarschüler aus Linthal wurden am Freitag bei einem PCR-Spucktest positiv auf das Coronavirus getestet, wie die Glarner Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Fast zeitgleich geschlossen wurde auch die Schule in Maloja in der Südbündner Gemeinde Bergell. Dort wurden am Freitag 20 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrer positiv getestet. Die Schule in Maloja bleibt deshalb bis nächste Woche geschlossen.

15:06 Luzerner Kantonsspital schränkt Besuche wieder ein Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation wird das Besuchsrecht am Luzerner Kantonsspital (LUKS) wieder eingeschränkt. Ab Mittwoch, 1. September, dürfen die stationären Patientinnen und Patienten der LUKS-Standorte in Luzern, Sursee und Wolhusen täglich nur noch eine Besuchsperson während maximal einer Stunde empfangen. Für nahe Angehörige von sterbenden oder unterstützungsbedürftigen Patientinnen und Patienten gelten Ausnahmen. Partner von gebärenden Frauen sind uneingeschränkt zugelassen. In der Neonatologie in Luzern haben Eltern und Geschwister nach wie vor uneingeschränkt Zugang. Im Kinderspital sind beide Elternteile und die Geschwister im stationären und ambulanten Bereich zugelassen.

14:52 Ende des Point de Presse Will das BAG einen nationalen Impftag neu aufgleisen, obwohl viele Verbände bei einem ersten Anlauf laut Sonntagspresse abgesagt haben? Masserey bekräftigt, dass man einen solchen nationalen Impftag durchführen möchte. Man wolle alles unternehmen, damit sich mehr Menschen impfen lassen. Mit dieser Frage endet der Point de Presse. Wir halten Sie im Liveticker weiterhin auf dem Laufenden, wie sich die Situation der Pandemie in der Schweiz und weltweit weiterentwickelt.

14:50 Läuft das Contact-Tracing noch? Eine Journalistin erkundigt sich nach dem Contact-Tracing und erwähnt, dass in einigen Kantonen Stellen reduziert wurden. Masserey entgegnet, dass die Empfehlung für das Contact-Tracing noch immer gelte. In gewissen Kantonen sei es tatsächlich zu Reduktionen gekommen, bringt sich Nartey ein. Es habe Einsparungen bei den Ressourcen gegeben, etwa durch Automatisierung. Ausserdem kehrten auch ehemalige Mitarbeitende aus dem Contact-Tracing in ihre angestammten Branchen zurück oder gingen auf Reisen. Es war laut ihr aber immer klar, dass das Contact-Tracing weitergeführt wird. Man müsse aber den schwankenden Anforderungen an das Contact-Tracing gerecht werden.

14:41 Erklärung für bessere Situation? Eine Journalistin will wissen, wie es zu erklären sei, dass die Fallzahlen tiefer seien als vorhergesagt. Masserey: «Ja, wenn wir das wüssten.» Dies könne auch am Verhalten der Leute liegen, am Wetter, der Virusvariante. «Man kann das nicht alles erklären.» Auf Nachhaken sagt Masserey, dass die Ferienrückkehrer sicher eine Rolle beim Anstieg im August gespielt hätten. Empfehlungen für die Herbstferien seien: «Unbedingt impfen lassen!» Zudem müsse man sich gut über die epidemiologische Lage im Zielland informieren. Wichtig sei auch, zu sehen, dass die Behandlungsmöglichkeiten in manchen Ländern nicht ausreichend seien. Und dann gäbe es halt viele Rückführungsflüge.

14:41 Hat die Schweiz zu viel Impfstoff? Ein Journalist erkundigt sich nach den Impflieferungen und ob nicht benötigte Impfdosen weitergegeben würden. Das schaue sich das BAG ständig an, sagt Masserey und man analysiere auch die Impflieferungen. Zu einem gewissen Zeitpunkt würde man auf Impflieferung verzichten und den Impfstoff weitergeben. Derzeit wisse man noch nicht, ob, wie und für wen man Booster brauchen könnte. Dieses Jahr sind noch Lieferungen eingeplant, etwa 3 Millionen Impfdosen, sagt Masserey. Die Lieferungen im neuen Jahr würden dann genauer betrachtet.

14:38 Belastung der Spitäler – neue Richtwerte? Die Ausweitung der Zertifikatspflicht steht zur Debatte. Eine Journalistin will wissen, ob es neue Kennzahlen für die Belastung der Spitäler gebe. Masserey sagt, dass die Richtwerte für die dritte Phase anders seien. Aber natürlich sei die Auslastung der Spitäler ein wichtiger Indikator für weitere Massnahmen. Auf eine weitere Frage sagt Masserey, dass es viele weitere Faktoren gäbe, um ein Szenario für die kommenden Wochen zu machen. «Doch jede Welle ist anders», der Virus sei anders, die Betroffenheit der Bevölkerung. «Man kann keine Vorhersagen machen.»

14:32 Ändert sich das Contact-Tracing für Geimpfte? Eine Journalistin erkundigt sich nach der Contact-Tracing-Strategie für Geimpfte. Auch hier erklärt Masserey, dass der Bund die Situation anschaut. Geimpfte Personen können sich etwa proaktiv Testen lassen, selbst wenn sie keine Symptome haben, sofern sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Dann wäre der Test kostenlos auch für die geimpfte Person.