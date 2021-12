Bundesstaaten wie New York, New Jersey, Illinois und Maryland sowie die Hauptstadt Washington hatten in den vergangenen Tagen täglich Rekordwerte bei den Corona-Neuansteckungen verzeichnet. Die Kurve zeigt dabei steil, teils fast senkrecht nach oben. Die Omikron-Variante dominiert inzwischen das Infektionsgeschehen in den USA.

In den USA steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter rapide an. Für Montag gab die Gesundheitsbehörde CDC mehr als 440 000 neue Fälle an einem Tag an. Das ist der höchste gemeldete Tageswert seit Beginn der Pandemie. Allerdings ist davon auszugehen, dass diese Zahl wahrscheinlich aufgrund der Feiertage verfälscht ist, da es nach Weihnachten noch zu Nachmeldungen gekommen sein dürfte. Die Daten variieren auch deutlich. Die «New York Times» etwa meldete für den Tag sogar mehr als 500 000 Neuinfektionen in den USA.

Tanja Stadler, Präsidentin der Covid-19-Taskforce des Bundes, geht davon aus, dass bis zum Ende des Winters praktisch alle Menschen in der Schweiz mit dem Coronavirus in Berührung kommen werden. «Entweder durch Impfung oder Infektion», sagt sie in der SRF-Sendung 10 vor 10. Ob dies auch das Ende der Pandemie bedeute, sei aber offen. Entscheidend sei, ob es neue Virusvarianten gebe und wie lange die Immunität anhalte. Bevor man dies nicht wisse, könne man nicht abschätzen, ob aus der pandemischen Situation eine endemische werde. Klar ist aus Sicht von Tanja Stadler: «Der Weg dahin wird in den nächsten Wochen sicher extrem schwierig werden.»

In der letzten Woche habe sich die Situation beim Personal leicht verbessert, teilte Stadtbus am Dienstag mit. Einige Mitarbeitende, die längere Zeit ausgefallen waren, kehrten an den Arbeitsplatz zurück. Zudem sei die Zahl der Corona-Fälle und Quarantänen in den letzten Wochen einigermassen konstant geblieben.

20:07

In vielen Ländern so hohe Fallzahlen wie noch nie

Nicht nur in der Schweiz sind die Fallzahlen zurzeit so hoch wie nie seit Pandemiebeginn. So hat in Italien am Dienstagabend mehr als 78'300 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind mehr als doppelt so viele wie am Vortag. Aus der Statistik geht auch hervor, dass mehr als eine Million Corona-Tests gemacht wurden, was verglichen mit den Vorwochen sehr viel war. Über die Weihnachtsfeiertage und schon davor standen Menschen in langen Schlangen vor den Apotheken, um einen Corona-Test zu machen.

In Frankreich wird ebenfalls eine Rekordzahl von Neuinfektionen gemeldet. Es seien 179'807 neue Fälle bestätigt worden, haben die Behörden am Dienstag mitgeteilt. Auch in weiteren europäischen Ländern, etwa in Spanien, sind die Fallzahlen so hoch wie noch nie seit dem Anfang der Pandemie.