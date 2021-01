Der Ticker startet um 6:00 Uhr

0:27 Der Bund will Massentests in den Kantonen und übernimmt die Kosten Rund 1 Mrd. Franken will der Bund für flächendeckende Coronatests in den Kantonen aufbringen. Dass in Altersheimen solche Massentest durchgeführt werden, fordern Heime eigentlich schon seit einer gewissen Zeit. Nun sind sie erfreut über diesen Bundesratsentscheid. Oliver Hofmann, der Vorstandsmitglied eines Altersheimverbandes, sagt: «Lieber spät als nie. Hätten wir die Massentest vorher gehabt, hätte es uns das zwar geholfen. Wir hatten nämlich an allen unseren Standorten bereits Covid-19 und hätten es eventuell vorher herausgefunden. Aber ich bin froh, dass der Bund diesen Entscheid heute gefällt hat.» Seit letztem Dezember seien Massentests in grossen Mengen beim Bund verfügbar, sagt Bundesrat Alain Berset. Doch die Kantone hätten davon keinen Gebrauch gemacht. Nun solle mit der Übernahme der Kosten durch den Bund die nötigen Anreize für die Kantone geschafft werden, damit solche Massentest beispielsweise in den Heimen oder an Schulen durchgeführt würden. Kantone müssen dem Bund ein Konzept vorlegen, um von der Kostenübernahme zu profitieren. Vielerorts fehlen noch solche Konzepte. Nicht so im Kanton Graubünden: Der Bergkanton wartete nicht auf die Massenteststrategie des Bundes und führt bereits im grossen Stil Spuck- und Stäbchentest durch. Graubünden hat bisher auf eigene Rechnung ihr Massentestkonzept im Kampf gegen das Coronavirus vollzogen. 03:41 Video Bund setzt auf Coronamassentest und übernimmt die Kosten Aus 10 vor 10 vom 27.01.2021. abspielen

22:47 EU und Astra-Zeneca streiten weiter um Impfstoff-Lieferung Der britisch-schwedischen Pharmakonzern Astra-Zeneca kann derzeit weit weniger Impfstoff an die EU liefern als zugesagt. Nun streiten sich der Konzern und die EU öffentlich darüber. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides appellierte an die «moralische Verantwortung» des Unternehmens – die sich ihrerseits gegen Vorwürfe verwahrte. Auch ein Online-Krisengespräch am Mittwochabend brachte keine Lösung. Grosse Mengen Impfstoff für Deutschland und andere EU-Länder werden somit wohl Wochen oder Monate später geliefert als geplant. «Wir bedauern, dass es immer noch keine Klarheit über den Lieferplan gibt und erbitten uns von Astra-Zeneca einen klaren Plan zur schnellen Lieferung der Impfstoffe», erklärte Kyriakides nach dem Krisentreffen auf Twitter. Sie lobte aber den konstruktiven Ton des Gesprächs mit Unternehmenschef Pascal Soriot, der sich persönlich zugeschaltet habe. Astrazeneca teilte mit, es habe ein «konstruktives und offenes Gespräch» über die Komplexität der Erhöhung bei der Impfstoff-Produktion und die Schwierigkeiten stattgefunden. Das Unternehmen sagte eine engere Zusammenarbeit für die Auslieferung des Impfstoffs zu.

22:31 Test-Wettbewerbe für Sommerspiele in Tokio verschoben Der erste Test-Wettbewerb im Schwimmen für die Olympischen Spiele in Tokio wird verschoben. Grund sind die Einreisebeschränkungen im Zuge des Corona-Notstands verschoben. Das teilte der Schwimmsport-Weltverband Fina mit. Die abschliessende Olympia-Qualifikation im Synchronschwimmen hätte vom 4. bis 7. März im neuen Tokyo Aquatics Center stattfinden sollen. Der Wettkampf sollte zugleich der erste Olympia-Test mit Corona-Schutzmassnahmen sein. Die Veranstaltung wurde laut Fina nun auf Anfang Mai verschoben. Ausländische Athleten, die für Training für die Olympischen Spiele nach Japan kommen sollten, waren zunächst von einem Einreisestopp ausgenommen worden. Die Regierung entschied dann aber Mitte Januar wegen des verhängten Notstands für Tokio, diese Ausnahmeregelung wieder aufzuheben.

20:59 Arosa führt ab Freitag Flächentests durch In der Schule Arosa ist eine gehäufte Ausbreitung des mutierten Coronavirus in 14 Fällen festgestellt worden. Als Schutzmassnahme hat das Gesundheitsamt Graubünden die Schule bis Samstag, 6. Februar geschlossen. Am Freitag und Samstag die Bevölkerung und alle Gäste flächendeckend getestet. Die PCR-Tests werden analog dem Flächentest von vergangener Woche in St. Moritz durchgeführt. Vereinsaktivitäten und Sporttrainings mit Jugendlichen sollen bis auf Weiteres unterbleiben. Ausserdem gilt auf dem gesamten besiedelten Gemeindegebiet von Arosa ab sofort eine Maskentragpflicht. Auch die Skischulen in Arosa müssen den Betrieb vorerst einstellen. Um eine Durchmischung der Wintersportgäste zu vermeiden, wird die Verbindung der Schneesportgebiete Arosa und Lenzerheide bis und mit Samstag, 6. Februar unterbrochen. Die Bergbahnen in Arosa und Lenzerheide bleiben aber als örtlich begrenzte Inselbetriebe weiterhin geöffnet. Legende: Das neue Schulhaus in Arosa ist im September 2020 eingeweiht worden. Gemeinde Arosa

20:45 Informelle Hilfe für Portugal läuft an Die deutsche Bundeswehr hat ein medizinisches Erkundungsteam nach Portugal geschickt. Das Land ist von der Pandemie besonders hart getroffen, Link öffnet in einem neuen Fenster. Laut dem «Spiegel» soll ein Feldlazarett zur Behandlung von Corona-Patienten eingerichtet werden. Zudem soll Sanitätsmaterial geliefert werden und Covid-Intensivpatienten nach Deutschland gebracht werden. In Lissabon bestritt die Regierung inzwischen, dass man «formell» die EU um Hilfe gebeten habe – das werde aber in Erwägung gezogen, sagte Gesundheits-Staatssekretär António Lacerda Sales: «Solange wir die Kapazitäten haben, um zu reagieren, tun wir das. Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet und sind offen, Mechanismen der europäischen Zusammenarbeit zu aktivieren.» Die Boulevardzeitung «Correio da Manha, Link öffnet in einem neuen Fenster» schrieb unter Berufung auf Regierungsquellen, Spanien und Deutschland hätten Portugal von sich aus Hilfe angeboten. Eine Mitteilung der spanischen Regierung dazu liegt nicht vor. Seit 15. Januar herrscht in Portugal ein strenger Lockdown. Ab Freitag werden bis Mitte Februar alle Flüge von und nach Brasilien ausgesetzt. Zuvor waren alle Flüge aus Grossbritannien gestrichen worden.

19:38 Wales: Verdächtiges Paket gesichert Ein verdächtiges Paket, das am Mittwoch bei einem Zulieferer des britisch-schwedischen Impfstoffherstellers Astra-Zeneca entdeckt wurde, ist von Sprengstoffexperten gesichert und zu Untersuchungen abtransportiert worden. Das teilt die Polizei in Wales am Abend mit. Ob sich darin Sprengstoff befand, blieb zunächst unklar. Das Unternehmen Wockhardt hatte am Morgen wegen des Vorfalls sein Werk im walisischen Wrexham geräumt. Dort finden wichtige Schritte zur Herstellung des Coronavirus-Impfstoffs von Astra-Zeneca statt. Die Polizei hatte mehrere Strassen gesperrt und die Bevölkerung aufgefordert, die Umgebung zu meiden. Später wurde die Produktion wieder aufgenommen. Legende: Keystone

19:03 Norwegen schliesst seine Grenzen Aus Bedenken vor mutierten Coronavirus-Varianten verschärft nach Dänemark und Finnland auch Norwegen seine Einreisebeschränkungen. Ab Donnerstag Mitternacht werden die norwegischen Grenzen für praktisch alle Menschen geschlossen, die nicht im Land Wohnsitz haben, wie Regierungschefin Erna Solberg an einer Medienkonferenz in Oslo sagte. Dabei handele es sich um die strengsten Einreisebeschränkungen seit März des vergangenen Jahres. Es gebe jedoch Ausnahmen, etwa für Arbeitnehmer mit kritischen Funktionen und im Warentransport sowie Gesundheitspersonal aus den Nachbarländern Schweden und Finnland.

18:17 Schule in Schaffhausen per sofort geschlossen Aufgrund von mindestens einer Ansteckung mit dem mutierten Coronavirus einer Schülerin im Schulhaus Gräfler in Schaffhausen hat der Stadtschulrat an der heutigen Sitzung entschieden, das Schulhaus Gräfler für die kommenden zwei Tage zu schliessen. Der Unterricht falle aus, die Klassen seien beschäftigt. Die Massnahme sei nicht als Quarantäne zu verstehen, sondern diene primär der Beruhigung der Eltern, verunsicherten Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern, heisst es auf der Website, Link öffnet in einem neuen Fenster der Stadt Schaffhausen.

17:59 Grossbritannien führt Quarantäne in Hotels ein Zum Schutz vor der Einschleppung weiterer Corona-Mutationen wird Grossbritannien für Einreisen aus Gebieten mit besonders hohem Risiko eine verpflichtende Quarantäne in Hotels einführen. Briten und in Grossbritannien ansässige Menschen, die aus Gebieten auf einer sogenannten «Roten Liste» einreisten, müssten sich für zehn Tage in von der Regierung bereitgestellte Unterkünfte wie Hotels begeben, kündigte Premierminister Boris Johnson an. «Es ist klar, dass noch immer zu viele Menschen jeden Tag ins Land ein- und wieder ausreisen», sagte Innenministerin Priti Patel. Ziel sei es, die Zahl der Reisenden auf das absolute Minimum zu reduzieren. Legende: Zudem sagte Boris Johnson, Schulen in England sollten von der zweiten Märzwoche an wieder schrittweise geöffnet werden. Keystone

16:56 Parteien begrüssen Massnahmen des Bundesrats Die Parteien und Verbänden sind die vom Bundesrat beschlossenen Anpassungen der Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus auf breite Zustimmung gestossen. Die SP Schweiz begrüsst insbesondere die Verdoppelung der Mittel für Härtefälle auf fünf Milliarden Franken. Die Mitte begrüsst in einer Mitteilung, dass der Bundesrat erneut die Mittel für die erweiterte Kurzarbeitsentschädigung und die Härtefallhilfen aufstocke. Teilweise bestätigt sieht sich auch die SVP. Der Bundesrat nehme einen Teil der Forderungen der Partei auf, heisst es in einer Mitteilung der Partei. Dies gelte insbesondere dafür, dass von Einreisenden aus Risikogebieten ein PCR-Test verlangt und mehr Tests in Pflegeeinrichtungen durchgeführt werden könnten. Als Schritt in die richtige Richtung werden die neusten Ankündigungen des Bundesrates von der FDP Schweiz bezeichnet. Grünen-Präsident Balthasar Glättli rief in einem Tweet Schulen, Firmen und Pflegeheime dazu auf, nun Schnelltests zu machen, da diese neu vom Bund finanziert würden. GLP-Präsident Jürg Grossen stellte in einem Tweet fest, dass der Bundesrat mit der Testpflicht bei der Einreise aus Risikoländern und der verkürzbaren Quarantäne Schritte in die richtige Richtung mache. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Massnahmen Im Überblick: Das hat der Bundesrat entschieden 27.01.2021 Mit Video

16:29 Mutiertes Virus aus Südafrika in St.Galler Schule entdeckt Im Schulhaus Engelwies in der Stadt St. Gallen ist das mutierte Coronavirus aus Südafrika bei zwei Lehrpersonen sowie zwei Schülerinnen und Schülern festgestellt worden. Das Kantonsarztamt hat zwei Klassen in Quarantäne geschickt. Es bestehe Grund zur Annahme, dass in der Schule eine Häufung der neuen Coronavirus-Variante aus Südafrika aufgetreten sei, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Aus epidemiologischen Gründen habe das Kantonsarztamt für zwei Schulklassen eine Quarantäne angeordnet. Ebenfalls bereits in Quarantäne sind alle engen Kontaktpersonen der Infizierten. Weiter sollen nun in den nächsten Tagen alle Personen des Schulhauses Engelwies mit einem PCR-Spucktest untersucht werden.

15:54 Frankreich erwägt erneuten «sehr strengen» Lockdown Frankreich schliesst einen erneuten «sehr strengen» Lockdown im Kampf gegen das Coronavirus nicht aus. «Wir erwägen mehrere Szenarien», sagte Regierungssprecher Gabriel Attal nach einer Regierungssitzung unter Vorsitz von Präsident Emmanuel Macron in Paris. Die aktuelle abendliche Ausgangssperre ab 18 Uhr bremse die Ausbreitung des Virus nicht ausreichend aus. Aktuell gebe es ein hohes Plateau – der Druck auf die Krankenhäuser wachse. Daher sei die Beibehaltung der aktuellen Regelung «unwahrscheinlich», sagte Gabriel. Präsident Macron habe zusätzliche Untersuchungen in Auftrag gegeben. Am Donnerstagabend sollte es wieder eine Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Olivier Véran geben. Legende: Keystone/Archiv

15:39 Das BAG meldet 2222 neue Fälle und 58 neue Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2'222 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1853 . Das sind 12 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 9.3 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'391 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 11 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 58 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 39 Verstorbenen . Das sind 14 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1'594 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 18 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 85.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 73.0 Prozent. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

27.01. Aktueller Stand sind 517'705 laborbestätigte Fälle, 2'222 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 27'204 in den letzten 24 Stunden.https://t.co/nYgsunfIcQpic.twitter.com/dNzR5yk1Jb — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) January 27, 2021

15:13 Warum werden die Bussen verschärft? Ein Journalist will wissen, warum die Bussen verschärft wurden – «hält sich die Bevölkerung nicht mehr an die Regeln?» Berset sagt, dass die Kantone darum gebeten hätten. Nur so sei es für sie möglich, die Massnahmen strikt durchzusetzen.

15:11 Wieso müssen geimpfte Personen die Quarantäneregeln weiterhin einhalten? Wieso müssen geimpfte Personen die Quarantäneregeln weiterhin einhalten? «Es gibt noch gewisse Fragen, welche nicht restlos geklärt sind», so Mathys. Bisher seien zudem noch keine Zweitimpfungen verabreicht worden.

15:11 Wie werden die Impfdosen verteilt? Eine Frage, zu den Impfdosen und deren Verteilung. Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli hatte sich heute beschwert, dass Zürich nicht genügend Impfdosen bekomme. Nora Kronig vom BAG sagt, dass es einen Verteilungsschlüssel gebe. Dieser beinhalte die Bevölkerungsgrösse, aber auch die Anzahl der Personen, welche zur zuerst geimpft würden.

15:07 Bereut der Bundesrat seine bisherige Strategie? Die Epidemie dauere nun bereits knapp ein Jahr und habe u. a. viele Todesopfer gefordert. Ob der Bundesrat seine bisherige Strategie bereue, möchte ein Journalist wissen. «Wir stehen hinter der Strategie», so Parmelin. Man denke jeweils langfristig, habe nach wie vor viele Unsicherheiten. Verschiedene Länder in der Epidemie zu vergleichen, könne man nicht, so Berset. «In unserem Land herrscht reger Austausch, wir sind keine Insel.» Diesen Umstand habe man in der Strategie berücksichtigt. 01:10 Video Parmelin: «Im Nachhinein ist man immer schlauer» Aus News-Clip vom 27.01.2021. abspielen