Der Ticker startet um 5:36 Uhr

1:44 DEU: Krankenhausgesellschaft fordert 2G bundesweit Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, wirft der deutschen Politik schwere Versäumnisse beim Umgang mit der Corona-Pandemie vor. Notwendig seien nun Booster-Impfungen, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte sowie eine bundesweite 2G-Regelung. Die politische Steuerung sei defizitär, kritisierte Gaß im TV-Sender Phoenix weiter. Man gehe in den Herbst mit hohen Inzidenzen und einer absolut unvorbereiteten Bevölkerung. Offenbar habe die Politik angenommen, dass Ende Jahr alles vorbei sei – und zudem die Illusion besessen, dass sich mehr Menschen impfen lassen würden.

22:17 Zweifel an nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in Österreich Die österreichische Regierung denkt zur Bekämpfung der vierten Corona-Welle an nächtliche Ausgangsbeschränkungen für alle Bürger. Dieser Vorschlag liege auf dem Tisch und darüber werde am kommenden Mittwoch entschieden, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Sonntagabend in der ORF-Nachrichtensendung «ZiB2». Nun hagelt es Kritik. Die Opposition lehnte den Vorschlag ab, ebenso zeigte sich die konservative ÖVP als Koalitionspartner skeptisch. Kanzler Alexander Schallenberg reagierte zurückhaltend. «Natürlich schliesse ich nicht aus, dass wir nachschärfen», sagte Schallenberg im ORF-Radio. Aber dass die Nachtgastronomie noch einmal geschlossen werde, sehe er derzeit nicht.

21:39 Steigende Fallzahlen auf der iberischen Halbinsel Die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt auch in Spanien und Portugal langsam wieder an. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Spanien stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid am Montag auf gut 48. Vor einem Monat hatte die Zahl der Neuinfektionen je 100'000 Einwohner binnen sieben Tagen noch bei 18 gelegen. In Portugal liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei knapp 100, vor einem Monat wurde sie mit etwa 40 angegeben. In Spanien sind fast 80 Prozent, in Portugal sogar bald 90 Prozent vollständig gegen Corona geimpft. In beiden Ländern gibt es zurzeit nur wenige Corona-Beschränkungen.

20:54 Eltern fordern Massentests an Berner Schulen Der Kanton Bern verzichtet seit geraumer Zeit auf flächendeckende Massentests an den Schulen. Getestet wird nur noch, wenn in einer Klasse drei oder mehr positive Fälle innert fünf Tagen vorkommen. Anschliessend gibt es noch zwei Nachtestungen, die der Kanton an der Schule organisiert. Nun regt sich Widerstand gegen diese Praxis. Eltern möchten, dass die Schülerinnen und Schüler wieder regelmässig getestet werden. 04:04 Video Eltern fordern Massentests an Berner Schulen Aus Schweiz aktuell vom 15.11.2021. abspielen

20:02 Ukraine setzt auf Impfprämie Die Ukraine will die mangelnde Impfbereitschaft in der Bevölkerung mit einer Geldprämie stärken. Jeder Geimpfte solle 1000 Hrywnja (umgerechnet rund 33 Euro) erhalten, kündigt Präsident Selenskyj an. Die Ukraine hat eine der niedrigsten Impfraten in Europa und kämpft mit der bislang stärksten Corona-Welle im Land.

19:28 Deutschland diskutiert 3G-Regel in Bussen und Zügen In Deutschland wollen SPD, Grüne und FDP die 3G-Regel auf Busse und Eisenbahnen ausweiten. Nur wer genesen, geimpft oder getestet ist, darf dann mitfahren. Bislang stehen die Verkehrsmittel allen offen, es gilt aber eine Maskenpflicht. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüsst die Massnahme im Grundsatz. Dagegen stellt sich aber der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und warnt vor einem Verkehrschaos. Während die Deutsche Bahn sich offen zeigte, offenbarte sich Skepsis beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, der auch viele kommunale Betriebe vertritt. Unklar ist, wie der 3G-Status überhaupt geprüft werden soll. Branchenvertreter sind sich einig, dass flächendeckende Kontrollen nicht umsetzbar seien. Die Parteien hinter der Idee können sich vorstellen, dass die Zertifikate bei Billetkontrollen geprüft werden.

18:59 In Baden-Württemberg gilt ab Mittwoch Alarmstufe In Baden-Württemberg ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums ab Mittwoch die sogenannte Alarmstufe in Kraft. Dann gilt in Restaurants, Museen, Ausstellungen und Veranstaltungen eine 2G-Regel, so dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Auslöser ist, dass am Dienstag auf den Intensivstationen in dem an die Schweiz angrenzende Bundesland aller Voraussicht nach am zweiten Werktag in Folge mehr als 390 Covid-19-Patientinnen und -Patienten behandelt werden müssen.

18:24 Impfoffensive mit bescheidener Wirkung Nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) wurden in der Schweiz vom 8. November bis 14. November 104'689 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht. Eine Woche zuvor waren es noch 76'108 gewesen. Das entspricht einer Zunahme von rund 38 Prozent. Damit hat die nationale Impfoffensive die Impfbereitschaft in der Schweiz zwar leicht angekurbelt. Und die meisten Kantone, die bisher ihre Zahlen veröffentlichten, konnten ihr Impftempo auch erhöhen. Aber nicht alle waren damit zufrieden. Insgesamt wurden in der Schweiz seit Beginn der Impfkampagne 11'371'591 Impfdosen verabreicht. 5'650'855 Personen sind vollständig geimpft. Das sind 64.9 Prozent der Gesamtbevölkerung oder 73.83 Prozent der impffähigen Bevölkerung ab zwölf Jahren.

17:57 Italien verschärft Corona-Regeln Wegen steigender Corona-Zahlen verschärft Italien die Sicherheitsmassnahmen in Taxis, Zügen und Bussen. Künftig dürfen in Taxis nur noch zwei Fahrgäste auf der Rückbank einsteigen, wenn sie nicht zu einer Familie gehören. Der Beifahrersitz soll frei bleiben. Das beschlossen das Ministerium für Gesundheit und jenes für die Infrastruktur in einer Verordnung, über die italienische Medien wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos am Montag berichteten. Sanitätsbehörden und die Bahnpolizei haben nun die Möglichkeit, Personenzüge anzuhalten, wenn ein Covid-Verdachtsfall auftritt. In dem Fall muss der Bahnbetreiber das betroffene Abteil desinfizieren, bevor der Zug weiterfahren kann, wie es hiess. Darüber hinaus soll – wenn möglich und vor allem in den grossen Bahnhöfen von Rom, Mailand und Florenz – bei den Passagieren schon vor dem Zutritt zu den Fernzügen der «Grüne Pass» kontrolliert werden. Dieser ist als Nachweis von Impfung, Genesung oder Test vorgeschrieben.

17:24 Intensivstationen in der Slowakei laufen voll In der Slowakei schlagen Krankenhäuser Alarm, weil sich die Intensivstationen immer stärker mit Corona-Patienten füllen. In der Region um Presov im Nordosten des Landes gebe es kaum noch freie Intensivbetten, teilt das Gesundheitsministerium mit. 96 Prozent der Betten mit Beatmungsgeräten seien belegt. Vergangene Woche hätten 35 schwer kranke Patienten in Krankenhäuser in andere Regionen verlegt werden müssen. 80 Prozent der Covid-19-Patienten in der Universitätsklinik Luis Pasteur in der Stadt Kosice seien nicht geimpft, sagt Krankenhausdirektor Jan Slavik. Die Slowakei hat eine der niedrigsten Impfquoten in Europa – nur 53.7 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind laut Europäischem Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) geimpft.

16:41 Tschechien schickt Soldaten in überlastete Krankenhäuser In Tschechien kommen erstmals seit Monaten wieder Soldaten überlasteten Krankenhäusern und Altersheimen zu Hilfe. Die Armee schickte am Montag 40 ihrer Angehörigen in zwei östliche Verwaltungsregionen, wie eine Sprecherin in Prag mitteilte. Die Soldaten sollen unter anderem als Hilfskräfte im Pflegedienst eingesetzt werden. Weitere Einsätze sollen folgen. Wegen einer steigenden Zahl an Covid-Patienten müssen viele Krankenhäuser einen Teil der planbaren Operationen verschieben, darunter die Unikliniken in Brünn und Pilsen. Ein Regierungsbeschluss ermöglicht es, bis zu 900 Soldaten im Kampf gegen die Corona-Pandemie einzusetzen. Audio Aus dem Archiv: Die Corona-Situation in Tschechien spitzt sich zu 03:13 min, aus Echo der Zeit vom 03.03.2021. abspielen. Laufzeit 03:13 Minuten.

15:56 Kliniken in den Niederlanden immer stärker unter Druck Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen nimmt die Belastung der Krankenhäuser in den Niederlanden immer stärker zu. Rund 2000 Krankenhausbetten seien mit Corona-Patienten belegt, davon fast 400 auf den Intensivstationen, teilt der Klinikverband LNAZ mit. Das sei der höchste Wert seit Mai. Täglich kämen 250 Patienten hinzu. Damit werde der Höchststand des vorigen Winters von rund 2800 Corona-Patienten in den Kliniken wohl in wenigen Tagen erreicht,

sagt Verbandschef Ernst Kuipers. Die Infektionszahlen in den Niederlanden sind zuletzt wieder auf Rekordhöhen gestiegen. Binnen sieben Tagen wurden mehr als 100'000 Ansteckungen registriert und damit so viel wie noch nie in einer Woche seit Beginn der Pandemie. Seit Samstag gilt wieder ein Teil-Lockdown.

15:21 Deutschland: Ampel uneins über Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen Die Ampel-Parteien haben sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen bislang nicht auf eine teilweise Impfpflicht geeinigt. Mehrere Insider aus dem Umfeld der Koalitionsverhandlungen widersprechen dem Eindruck, der nach Äusserungen von Grünen-Co-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt entstanden war. Sie hatte von einer Impfpflicht etwa für Pflegeheimen und Kindertagesstätten gesprochen, die die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP auf den Weg bringen wolle. «Es gibt keine Einigung auf eine Impfpflicht», heisst es dazu in Ampel-Kreisen.

14:47 FPÖ-Chef an Covid erkrankt In Österreich ist der impfskeptische Chef der rechten FPÖ, Herbert Kickl, an Covid-19 erkrankt. Der Politiker berichtete am Montag auf Facebook, dass bei ihm und seinen Familienmitgliedern Symptome aufgetreten seien. «Ich muss Euch leider mitteilen, dass ich heute vonseiten der Gesundheitsbehörde die Nachricht bekommen habe, dass ein PCR-Test, den ich gestern abgegeben habe, positiv ist», schrieb der 53-jährige Parteichef. Die FPÖ hat während der Pandemie die Corona-Massnahmen der Regierung als Freiheitsbeschränkungen abgelehnt. Anfang November präsentierte Kickl einen «Plan B» gegen das Virus. Aus seiner Sicht sollte auf die frühzeitige Behandlung von Covid-19 statt auf die Impfung gesetzt werden, die «zu viele schwere Verläufen und Todesopfer produziert hat.» Er erwähnte dabei auch das Anti-Wurmmittel Ivermectin, das gegen die Krankheit eingesetzt werden könne. Legende: Mit seiner Kampagne gegen Impfungen und für nicht empfohlene Therapien stellte sich Kickl klar gegen die medizinische Lehrmeinung. Keystone

13:33 BAG meldet am Montag 9702 neue Coronafälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 9702 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 3424. Das sind 42 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 14 Tage. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 471.19.

Das BAG meldet 85 neue Spitaleintritte, der 14-Tage-Schnitt liegt bei 32 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 5 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 681 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 28 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Aktuell befinden sich 129 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 9 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 74 Prozent ausgelastet. 15 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

Das BAG meldet 20 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 7 Verstorbenen. Das sind 122 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 11.8 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 12 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 33'382 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 20 Prozent gestiegen.

Bisher wurden in der Schweiz 11'371'591 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 14'956 Personen pro Tag geimpft. Das sind 37.6 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 64.9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 1.9 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:18 Grossbritannien weitet Booster-Impfung auf über 40-Jährige aus In Grossbritannien sollen Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus künftig für alle über 40 Jahren angeboten werden. Das teilte Gesundheitsminister Sajid Javid nach einer entsprechenden Empfehlung der nationalen Impfkommission in London mit. Die Experten rieten auch, 16- und 17-Jährigen eine zweite Impfung zu verabreichen. Alle vier Landesteile England, Schottland, Wales und Nordirland wollten den Empfehlungen folgen, so der Minister. In Grossbritannien haben bereits mehr als 12.6 Millionen Menschen eine sogenannte Booster-Impfung erhalten. Bislang waren sie aber Menschen über 50 und Gruppen mit erhöhtem Risiko vorbehalten. Solche Impfungen gelten als wichtiges Mittel im Kampf gegen eine erneute Infektionswelle.

11:27 Japans Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal Angesichts schwacher Nachfrage im In- und Ausland ist Japans Wirtschaft im dritten Quartal geschrumpft. Gegenüber dem Vorquartal sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Juli bis September um 0.8 Prozent, wie die Regierung auf Basis vorläufiger Daten bekannt gab. Auf das Jahr hochgerechnet war das BIP damit um 3.0 Prozent rückläufig. Zurückzuführen ist der Rückgang den Zahlen zufolge vor allem auf geringere Exporte sowie die coronabedingt weiterhin schwache Nachfrage privater Haushalte. Viele Ökonomen hatten mit einem etwas geringeren Rückgang des BIP gerechnet. Audio Japanische Wirtschaft ist geschrumpft 01:42 min, aus SRF 4 News aktuell vom 15.11.2021. abspielen. Laufzeit 01:42 Minuten.

10:30 Reisebranche: Globetrotter-Chef rechnet trotz Erholung weiter mit Durststrecke Trotz der steigenden Nachfrage durch die jüngsten Öffnungen von wichtigen Reiseländern wie den USA oder Thailand rechnet Globetrotter-Gruppenchef André Lüthi mit einer sich hinziehenden Durststrecke. Bis das Vor-Corona-Niveau von 2019 wieder erreicht werde, könne es 2025 werden. Dies sagte der Chef der viertgrössten Schweizer Reisegruppe der Nachrichtenagentur AWP. Das Europa-Geschäft der grossen Schweizer Reiseveranstalter dürfte heute etwa 50 bis 60 Prozent des Levels von 2019 erreicht haben. «Die Leute, die in Europa bleiben wollten, haben gebucht», sagte Lüthi. Aber die ganzen Fernreisen wie nach Australien, Asien oder Südamerika seien ausgefallen. Auch wenn seit dem Sommer wieder ferne Destinationen wie etwa Botswana, Namibia, Costa Rica oder die Malediven geöffnet seien, spüre man noch eine gewisse Zurückhaltung, so Lüthi. Die Leute kämen ins Reisebüro, um sich für Ferndestinationen beraten zu lassen. «Aber sie buchen noch nicht.»

10:00 China will bis Ende Jahr alle 3- bis 11-Jährigen impfen lassen In China sollen alle Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren noch bis Ende Jahr gegen Covid-19 geimpft werden – das sind insgesamt etwa 160 Millionen Kinder. Fast 49.5 Millionen Kinder haben bereits zwei Dosen erhalten, rund 84.4 Millionen sind einmalig geimpft. Dies teilt die nationale Gesundheitskommission laut Medienberichten mit.