Der Ticker startet um 5:30 Uhr

15:56 Zahl der Covid-19-Patienten in Berner Spitälern steigt wieder In den Berner Spitälern liegen wieder etwas mehr Covid-19-Patientinnen- und Patienten als vor einer Woche. Das zeigen die neusten Zahlen, welche der Kanton Bern jeweils am Mittwoch aktualisiert. Die Zahl der mit Covid-19-Infizierten auf Intensivstationen hingegen ist gesunken. Aktuell befinden sich 246 Personen mit Covid-19-Diagnose in Spitälern des Kantons Bern. Vor einer Woche lag diese Zahl bei 226, die Woche davor bei 238 Personen. Die neusten Angaben des Kantons Bern zeigen aber auch, dass die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen von 26 auf 15 gesunken ist. 11 davon müssen künstlich beatmet werden. 13.3 Prozent der 15 Covid-Patientinnen und -Patienten auf einer Intensivpflegestation haben einen vollständigen Impfschutz. Bei den 231 Personen auf normalen Bettenstationen beträgt dieser Anteil 34.6 Prozent.

15:19 Maske fällt in den «London Buses» und in der «Tube» Nach den meisten anderen Orten in England sollen auch in den Londoner Bahnen und Bussen am Donnerstag die Masken fallen. Man ermutige die Fahrgäste zwar immer noch, Schutzmasken zu tragen, hebe aber die Pflicht nun auf, teilte die Verkehrsgesellschaft Transport for London mit. An den meisten anderen Orten in England gilt bereits seit Ende Januar keine Maskenpflicht mehr. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan, der der Labour-Partei angehört, ist in der Pandemie meist vorsichtiger vorgegangen als Boris Johnsons Regierung und hat für die berühmten roten Londoner Busse und die Linien der «Tube» bisher strengere Schutzmassnahmen angeordnet. Nachdem die Infektionsraten in London nun gefallen sind und die Regierung ihren «Plan fürs Leben mit Covid» vorgestellt hat, folgt er nun jedoch den Lockerungen. Die Nutzung der U-Bahn hat in den vergangenen Wochen nach offiziellen Zahlen deutlich angezogen, liegt aber immer noch weit unter dem Niveau von vor der Pandemie – nämlich bei etwa 60 Prozent. Die Verkehrsgesellschaft hat daher erhebliche finanzielle Probleme und fordert Finanzspritzen der britischen Regierung. Legende: Keystone / Archiv

14:35 Schweizer Baubranche schafft es stabil durch die Krise Die Bauwirtschaft hat sich während der Coronapandemie als stabile Stütze der Schweizer Wirtschaft erwiesen. Unter anderem haben Nachholeffekte den Umsatz in der Baubranche nach oben getrieben. Insgesamt stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe 2021 um 4.5 Prozent auf 23.1 Milliarden Franken, wie der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) mitteilte. «Von Beginn des Jahres an zogen die Aufträge wieder an», sagte Zentralpräsident Gian-Luca Lardi. Zudem beschäftigt die Baubranche seit Ende des dritten Quartals mit 91'500 Vollzeitstellen für Festangestellte wieder gleich viele Personen wie vor der Pandemie. «Die Bauwirtschaft ist nicht nur bei gutem Wetter, sondern auch in stürmischen Zeiten ein solider Pfeiler der Schweizer Volkswirtschaft», meinte Lardi. Neben Nachholeffekten seien allerdings auch steigende Materialpreise von bis zu 60 Prozent für die Umsatzsteigerung verantwortlich. Audio Baumeisterverband fordert mehr Tempo bei Energie-Sanierungen 03:10 min, aus Rendez-vous vom 23.02.2022. abspielen. Laufzeit 03:10 Minuten.

14:04 Studie: Impfung könnte gegen Corona-Langzeitfolgen wirken Eine im Anschluss an eine Coronavirus-Infektion verabreichte Impfung könnte das Risiko von Long Covid verringern. Dies geht aus einer Genfer Studie mit über 2000 Personen hervor, die im Fachblatt «Journal of General Internal Medicine» veröffentlicht wurde. Die Forschenden am Universitätsspital Genf (HUG) befragten zuvor positiv auf das Coronavirus getestete Personen zu ihrem Impfstatus sowie nach sechs Symptomen, die typisch für Long Covid sind. Dazu zählten Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten oder Gedächtnisverlust, Geruchs- sowie Geschmacksveränderungen, Kurzatmigkeit und Kopfschmerzen. Demnach zeigte sich, dass geimpfte Personen seltener unter Langzeitfolgen einer Sars-CoV-2-Infektion litten als die ungeimpften. Tatsächlich wiesen sie ein um 28 Prozent geringeres Risiko auf für anhaltende Symptome. Konkret verschwanden die Symptome unter den Geimpften in 30 Prozent der Fälle, in fünf Prozent schwächten sie sich ab, in drei Prozent der Fälle wurden die Symptome hingegen schlimmer. Legende: Keystone / Archiv

13:32 BAG meldet 18'423 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 18'423 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 14'954 . Das sind 28 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 3330.72 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 174 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 92 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1611 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 10 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 153 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 17 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 71 Prozent ausgelastet. 18 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 15 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 11 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 37.5 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 38 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 50'647 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 24 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 38 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 15'611'317 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 5915 Personen pro Tag geimpft. Das sind 38.8 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 68.8 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 41.3 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

13:20 WHO entwickelt mit deutschem Telekom-Anbieter Lösung zur länderüberschreitenden Prüfung von Zertifikaten Die Weltgesundheitsorganisation WHO will zusammen mit einem deutschen Telekom-Anbieter eine Lösung zur Überprüfung elektronischer Impfnachweise über Ländergrenzen hinweg entwickeln. Nach der Coronapandemie solle dies als Standardverfahren für andere Impfungen wie Polio oder Gelbfieber dienen, hiess es. Die Weltgesundheitsorganisation wolle ihre 194 Mitgliedsstaaten beim Aufbau nationaler wie regionaler Vertrauens-Netzwerke und Prüftechnologie unterstützen, die dann Teil künftiger Impfkampagnen und Patientenakten würden. Weitere Details wurden nicht genannt. Es ist nicht bekannt, wie viel die WHO für den Auftrag zahlt und wie das Zeitfenster aussieht. Legende: Keystone / Archiv

12:40 Basel-Stadt und Schwyz unterstützen die Erholung der Kulturbranche weiterhin Die Basler Regierung verlängert die finanzielle Corona-Hilfe für die Kultur und stellt aus dem Krisenfonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit weitere 22.7 Millionen Franken zur Verfügung. Davon sind 3.2 Millionen Franken als Taggelder zur Existenzsicherung für Basler Kulturschaffende vorgesehen. Dadurch werde der weiterhin schwierigen Situation der Kulturschaffenden Rechnung getragen und der Weg zurück in die Normalität geebnet, teilte die Basler Regierung am Mittwoch mit. Auch Schwyzer Kulturschaffende können, solange noch Coronaschutzmassnahmen in Kraft sind, weiterhin auf staatliche Unterstützung zählen. Der Regierungsrat stellt bis maximal Ende 2022 wie schon im Vorjahr 900'000 Franken aus dem Lotteriefonds für Ausfallentschädigungen und Transformationsprojekte zur Verfügung. Legende: Eine Szene der Art Basel 2021. Basel-Stadt unterstützt die Kulturbranche mit zusätzlichen Millionen. Keystone

12:02 Bundesgericht: Wegen Pandemie Entlassener muss Reststrafe verbüssen Ein wegen Veruntreuung verurteilter Mann muss seine Reststrafe als Halbgefangener nach der zeitweisen Schliessung seiner Anstalt wegen der Pandemie im Frühling 2020 doch noch verbüssen. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Im Mai 2018 wurde der Mann von der Neuenburger Justiz zu einer Strafe von drei Jahren verurteilt. Ein Jahr davon sollte er verbüssen. Aufgrund der Pandemie kündigte die Einrichtung ihre Schliessung vom 9. April bis mindestens am 1. Juni 2020 an. Das Neuenburger Amt für Strafvollzug ordnete die Freilassung des Mannes ab dem 5. April bis zur Wiedereröffnung des Gefängnisses an. Der Verurteilte wurde entlassen und legte gegen die Entscheidung des Amtes Beschwerde ein. Der Antrag wurde von allen Neuenburger Instanzen abgewiesen. Auch das Bundesgericht hat nun für die Argumente des Beschwerdeführers kein Gehör. Der Abbruch des Vollzugs der Strafe sei gerechtfertigt gewesen, weil eine konkrete Gefährdung für die Gesundheit und das Leben der Verurteilten bestanden habe.

11:16 Thailand lockert Einreiseregeln Thailand will die Einreiseregeln für zweifach geimpfte Touristen weiter lockern. Ab dem 1. März müssten Besucher im Rahmen des «Test & Go»-Modells nur noch einen PCR-Test nach der Ankunft machen und dann in einem spezialisierten Hotel auf das Ergebnis warten. Bisher war ein zweiter PCR-Test am fünften Tag mit einer weiteren vorgeschriebenen Nacht im Hotel Pflicht – diese Regel falle nun weg, berichtete das Nachrichtenportal «The Thaiger» nach einem Treffen des Covid-Krisenzentrums CCSA. Stattdessen können Feriengäste am 5. Tag selbst einen Antigen-Test machen und den Behörden das Ergebnis via App übermitteln. Urlauber müssen aber auch weiter einen sogenannten «Thailand Pass» im Internet beantragen. Es wird dringend empfohlen, sich bei den Behörden genau zu informieren. Die Regierung in Bangkok hatte Ende Dezember aus Angst vor steigenden Fallzahlen wegen Omikron beschlossen, das im November eingeführte «Test & Go»-Modell zunächst auf Eis zu legen. Anfang Februar wurde es wieder aufgenommen – allerdings in verschärfter Form. Dies habe viele Touristen davon abgehalten, nach Thailand zu reisen, hiess es. Legende: Auf den grössten Inseln Phuket und Ko Samui sowie in weiteren Provinzen können doppelt geimpfte Ferienreisende schon länger unter bestimmten Auflagen quarantänefrei Ferien machen. Reuters / Archiv

10:36 Spitäler auch in Pandemiezeiten mit genügend Blutreserven Die Versorgung der Schweizer Spitäler mit Blutprodukten ist auch im zweiten Corona-Jahr gewährleistet gewesen. Dies ist gemäss Blutspende SRK Schweiz unter anderem auch auf ein neues Online-Tool zurückzuführen. So wurde von einigen Blutspendediensten im Hinblick auf die verordneten Schutzmassnahmen ein digitales Terminreservations-Tool eingeführt, wie die Organisation mitteile. Damit konnten Blutspenderinnen und Blutspender gestaffelt aufgeboten werden. Die Nachfrage nach roten Blutkörperchen, Plättchenkonzentraten und Plasma fiel 2021 wieder leicht höher aus, da anders als im Vorjahr kein Lockdown angeordnet wurde. Insgesamt wurden 268'202 Blutspenden verzeichnet (2020: 266'161, 2019: 271'624). Legende: Keystone / Archiv

9:57 Spanische Bürger in China erhalten Moderna-Impfstoff Eine begrenzte Anzahl des Moderna-Impfstoffes soll laut dem spanischen Aussenministerium spanischen Bürgern in China zur Verfügung gestellt werden. Die Moderna-Dosen werden als Auffrischungsimpfung für Personen im Alter von 18 Jahren und älter abgegeben, die eine vollständige Impfung abgeschlossen haben. Diese kann entweder mit Impfstoffen, welche von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassen wurden oder mit chinesischen Impfstoffen erfolgt sein. Zwischen der Auffrischung und der zweiten Dosis sollten mindestens sechs Monate liegen, heisst es in der Erklärung weiter. China liess bis anhin keine ausländischen Impfstoffe zu. Die Dosen werden nur in Peking geliefert und abgegeben. Legende: Reuters / Archiv

8:52 Rotes Kreuz: Afghanistan benötigt Hilfe im Kampf gegen Corona-Welle Im Kampf gegen die jüngste Corona-Welle fordert das Rote Kreuz dringend Unterstützung für Afghanistan. Gesundheitsdienstleistungen, Tests sowie Impfungen würden dringend benötigt, teilte die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) in einer Erklärung mit. Das Virus breite sich in allen Teilen des Landes aus und setze dem bereits angeschlagenen Gesundheitssystem des Landes zu. Dutzende Einrichtungen, die Covid-Patienten behandelten, seien bereits mangels Medikamente oder Geldern für Personal und Betriebskosten geschlossen worden, heisst es weiter. Weniger als 10 der 37 öffentlichen Covid-19-Einrichtungen des Landes seien funktionsfähig, könnten mit der Nachfrage aber nicht Schritt halten. Zuletzt fielen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge rund 50 Prozent der Corona-Tests positiv aus. Die Zahl der Patienten und Todesfälle steigt kontinuierlich. In Afghanistan sind seit Beginn der Pandemie 172'000 Corona-Fälle und mehr als 7500 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus registriert worden.

8:25 Rund 115'000 Neuinfektionen in den USA in den letzten 24 Stunden In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 114’881 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit in den USA mehr als 78.68 Millionen Menschen nachweislich angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt um mindestens 3038 auf 941’463.

8:00 Experten: Omikron führt nicht zu einer höheren Herdenimmunität Experten halten es für unwahrscheinlich, dass die hochgradig übertragbare Omikron-Variante – oder eine andere Variante – zu einer höheren Herdenimmunität führen wird. «Herdenimmunität ist ein schwer fassbares Konzept und trifft auf das Coronavirus nicht zu», sagt Don Milton von der University of Maryland. Solange sich das Virus ausbreitet, mutiere es. Das helfe dem Virus zu überleben und neue Varianten hervorzubringen. Diese Mutanten könnten sich dem Impfschutz besser entziehen, teilte die US-Universität weiter mit. Von Herdenimmunität spricht man, wenn ein ausreichender Teil der Bevölkerung gegen ein Virus immun ist, so dass es für den Erreger schwierig ist, sich auf diejenigen zu übertragen, die nicht durch eine Impfung oder eine Infektion geschützt sind. Viele Wissenschaftler glauben, dass sich Covid-19 schliesslich wie die Grippe entwickeln und saisonale Ausbrüche, aber keine grossen Wellen, verursachen wird. Legende: Das Virus entwickelt sich laut der Universität von Maryland – hier der Campus – in Richtung «Herdenresistenz», das heisst die Infektionen werden weitergehen, aber die Menschen bleiben ausreichend geschützt, sodass künftige Ausbrüche die Gesellschaft nicht mehr so stark beeinträchtigen werden. imago images / Archiv

7:02 Studie zeigt: Demokratie geraten wegen der Pandemie unter Druck Die Demokratie verliert einer internationalen Analyse zufolge an Boden, autoritär geführte Länder nehmen zu. Das ist laut dem «Transformationsindex 2022» der deutschen Bertelsmann Stiftung auch das Ergebnis der Corona-Krise. Zugleich werde aber auch ein länger anhaltende Trend fortgesetzt. Unter 137 Entwicklungs- und Schwellenländen seien 67 Staaten als Demokratien und inzwischen 70 Staaten als Autokratien einzustufen, hiess es weiter. Auch bei der Wirtschaftsentwicklung zeige die Kurve stark «nach unten». Man habe einen «Tiefstand an politischer und wirtschaftlicher Transformation» seit der ersten Erhebung 2004 gemessen. «Die Pandemie war für alle Regierungen ein extremer Stresstest, der Probleme und Fehlentwicklungen verschärfte», betonte die Untersuchung. «Vielen Regierungen fehlt aber vor allem der politische Wille, Verarmung und sozialer Ausgrenzung entgegenzuwirken.» In 80 Ländern herrsche «massive, strukturell verankerte Ausgrenzung». Vor allem Autokratien nutzten die Pandemie, um Grundrechte weiter zu beschneiden.

6:54 Schauspieler Knaup über Corona: Distanzierung wird bleiben Nach Einschätzung des Schauspielers Herbert Knaup («Tatort» / «Das Leben der Anderen») wird die Corona-Pandemie den Menschen auch längerfristig die Unbeschwertheit im Zusammenleben nehmen. «Es wird irgendwo ein gemeinsames Erlebnis für uns alle bleiben», sagte der 65-jährige Schauspieler. «Die Menschlichkeit und die Herzlichkeit, die ist schon ein bisschen auf der Strecke geblieben.» Wenn man diese Eigenschaften noch habe und weitergeben könne, sollte man das auf jeden Fall weiter tun, «sich gegenseitig alles Gute wünschen und aufeinander zugehen», sagte Knaup. «Ich bin auch jemand, der nach wie vor Menschen umarmt. Auch mit Maske» – allerdings nicht unabhängig vom Impfstatus, wie er verriet. Schon vor der Pandemie hätten etwa Handys zur Distanzierung beigetragen, weil sich die Menschen mit den Geräten statt mit anderen Menschen beschäftigten. «Jetzt ist es eigentlich noch stärker geworden», sagte Knaup mit Blick auf die Entfremdung. Er zeigt aber auch Optimismus: «Das wird schon wieder. Ich habe da die Hoffnung noch nicht aufgegeben.» Legende: Keystone / Archiv

19:45 Steinmeier: Afrika braucht eigene Impfstoffproduktion Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die nach wie vor ungerechte Verteilung von Impfstoff gegen das Coronavirus kritisiert und den Aufbau einer eigenen Produktion in Afrika begrüsst. «Es ist wenig Impfstoff in Afrika angekommen im ersten Jahr der Pandemie», sagte Steinmeier bei seinem Besuch im Senegal. «In Zeiten der grössten Not haben die Länder, in denen Impfstoffe produziert werden, natürlich zunächst einmal für die eigene Bevölkerung, für die Nachbarstaaten gesorgt.» Deutschland habe sich zwar von Anfang an stark an der Impfstoff-Initiative Covax beteiligt, sagte Steinmeier. «Gleichwohl, die Verteilung ist nach wie vor nicht gerecht.» Es gebe nur eine wirkliche Abhilfe, die Impfstoffproduktion auf dem afrikanischen Kontinent selbst. Das werde deutlich, wenn man sich vor Augen halte, dass die in Afrika verabreichten Impfstoffe zu fast 100 Prozent ausserhalb des Kontinents hergestellt werden. Zur Forderung, Unternehmen wie Biontech sollten die Patente auf den von ihnen entwickelten Impfstoff freigeben, sagte Steinmeier, die Diskussion habe sich weiterentwickelt. Legende: Steinmeier sprach mit Senegals Präsident MackySall über die Ansiedelung von Produktionsstätten für Impfstoff. Keystone/Archivbild

19:06 Schottland beendet fast alle Corona-Regeln am 21. März Gut einen Monat nach dem Nachbarn England will auch Schottland fast alle Corona-Regeln aufheben. Vom 21. März an soll es keine staatlich verordneten Massnahmen mehr geben, wie Regierungschefin Nicola Sturgeon im Parlament in Edinburgh sagte. Schottland werde sich statt auf Vorschriften künftig auf Impfungen und Behandlungen verlassen. Sturgeon betonte aber, die Regionalregierung rate auch danach dazu, in Geschäften sowie im öffentlichen Nahverkehr eine Maske zu tragen. Bereits an diesem Donnerstag fällt in England die Vorschrift zur Selbstisolation für Corona-Infizierte – und damit die letzte staatliche Vorgabe. Sturgeon betonte aber, in Schottland bleibe die Isolationspflicht nach einem positiven Corona-Test vorerst bestehen. Sturgeon kritisierte zudem die Ankündigung des britischen Premierministers Boris Johnson, vom 1. April an in England die kostenlosen Corona-Tests zu streichen. Schottland wolle auch danach Gratis-Tests anbieten. Dafür warte sie aber noch auf Informationen, welche Mittel die Zentralregierung dafür bereitstelle, sagte Sturgeon.

17:56 Italien lockert Einreiseregeln für Bürger aus Nicht-EU-Ländern Ab dem 1. März gelten bei einer Einreise nach Italien für Bürger aus Nicht-EU-Ländern dieselben Regeln wie für Bürger aus EU-Ländern. Sie brauchen entweder einen Corona-Impfnachweis, einen Genesungsnachweis oder einen negativen Coronatest, wie das Gesundheitsministerium in Rom mitteilte. Damit entfallen für Nicht-EU-Bürger die zusätzliche Testpflicht sowie eine mögliche fünftägige Quarantäne, sollten sie nicht alle nötigen Dokumente bei der Einreise vorlegen können. Italien dürfte damit auch wieder mehr ausländische Touristen anlocken wollen. Aktuell gilt noch der Notstand, der am 31. März ausläuft. Danach könnten weitere Corona-Lockerungen folgen.