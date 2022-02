Japan will diese Woche die viel kritisierten Einreisebeschränkungen zumindest ein wenig lockern. Neu dürfen demnach 5000 Personen pro Tag einreisen, zuvor waren es 3500 gewesen. In dieser Zahl sind auch japanische Staatsbürger enthalten. Vor der Pandemie waren pro Tag mehr als 60'000 Menschen ins Land gereist.

Am Sonntag wurden in dem westlichen alpinen Bundesland in 273 der 277 Gemeinden Kommunalvertretungen und Bürgermeister gewählt. Die Landeshauptstadt Innsbruck zählte nicht dazu.

Die junge österreichische Partei MFG hat mit ihren Positionen gegen Corona-Impfungen und -massnahmen bei Kommunalwahlen in Tirol beachtliche Erfolge erzielt. Die Bewegung, die mit vollem Namen Menschen-Freiheit–Grundrechte heisst, zieht nach dem Urnengang am Sonntag in 47 Tiroler Gemeinden in den Gemeinderat ein. Die Menschen hätten von der Politik der Spaltung und Ausgrenzung genug, sagte MFG-Bundesparteichef Michael Brunner. «Sie trauen den momentanen Lockerungen zurecht nicht».

Unternehmen, Regierungsbehörden und öffentliche Verkehrsmittel dürften mit voller Kapazität arbeiten, wenn die 13-Millionen-Stadt am 1. März in die niedrigste Alarmstufe versetzt werde, sagte Dutertes Sprecher Karlo Nograles.

Die Erklärung kam nur wenige Wochen, nachdem das Land seine Grenzen für ausländische Touristen wieder geöffnet hatte, und während der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen am 9. Mai an Fahrt aufnimmt.

Die Philippinen werden die meisten Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus in der Hauptstadt Manila und in 38 anderen Regionen im nächsten Monat aufheben, sagte der Sprecher von Präsident Rodrigo Duterte am Sonntag, nachdem die Infektionen stark zurückgegangen waren und die Zahl der geimpften Personen gestiegen war.

In Grossbritannien sind inzwischen 32 Corona-Fälle erfasst worden, bei denen eine Mischung aus den Varianten Delta und Omikron nachgewiesen wurde. Das teilte die Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency in dieser Woche mit.

Rio de Janeiro feiert inoffiziellen Karneval

Die brasilianische Metropole Rio de Janeiro feiert in diesem Jahr einen ungewöhnlichen Karneval. So hat die Stadtverwaltung wegen der Corona-Pandemie zwar den Strassenkarneval abgesagt und die berühmten Umzüge im Sambodrom auf April verschoben. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind aber erlaubt, mit dem Argument, dass dort Einlasskontrollen und Checks von Impfnachweisen leichter möglich seien als auf der Strasse.

So stehen an den Karnevalstagen in Rio verschiedene Feste auf dem Programm. Rund 80 sogenannte Blocos - Sambagruppen, die sonst durch die Strassen ziehen oder auf Plätzen musizieren - sollten in Hotels, Clubs und an anderen Orten auftreten. Ein Treffen von zahlreichen Blocos in einem bekannten Kulturzentrum am Samstag wurde jedoch kurzfristig nicht von der Stadtverwaltung autorisiert, wie die brasilianische Zeitung «O Globo» berichtete.

Mit Spannung war erwartet worden, ob die Sambagruppen den Regelungen zum Trotz durch die Strassen ziehen würden. So waren etwa in sozialen Medien Fotos von einem Bloco am Strand von Flamengo in den frühen Morgenstunden zu sehen. Einige Einwohner Rios verabredeten sich über soziale Medien und Whatsapp-Gruppen zu solchen Sambaparties, um diese wie bei einem Flashmob möglichst geheim und spontan zu gestalten.