Der Ticker startet um 6:00 Uhr

13:33 Wochenüberblick zur Corona-Situation in der Schweiz Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 398 Fällen, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Das sind 82 Prozent mehr als in der Vorwoche. Laut BAG werden aktuell 83 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 11 Prozent mehr als in der Vorwoche. 41.7 Prozent der Personen in der Schweiz sind vollständig geimpft. Stand heute haben 11.1 Prozent eine erste Impfdosis erhalten.

13:30 Das Corona-Briefing mit den neusten Zahlen vom Freitag Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 619 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 398 . Das sind 82 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 8 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 52.85 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 1.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 27'058 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 7 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet eine neu verstorbene Person. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 0 Verstorbenen .

neu verstorbene Person. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 83 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 11 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 72 Prozent ausgelastet . Davon sind 3 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 8'425'758 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 54'958 Personen pro Tag geimpft. Das sind 9.0 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 41.7 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 11.1 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

11:53 Bund reserviert Antikörper-Mittel gegen Coronavirus Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat mit dem Unternehmen GlaxoSmithKline einen Vertrag für die Reservation eines Arzneimittels gegen das neue Coronavirus abgeschlossen. Es handelt sich den monoklonalen Antikörper Sotrovimab. Reserviert wurden 3000 Dosen von Sotrovimab, wie das BAG mitteilte. Das Arzneimittel wird zur Behandlung von Covid-19 bei Patientinnen und Patienten mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf eingesetzt. Das Arzneimittel ist gemäss BAG noch nicht zugelassen. Es könnte aber nach einer noch zu erfolgenden Anpassung der Covid-19-Verordnung 3 aufgrund eines Zulassungsgesuches bereits während des laufenden Zulassungsverfahrens zur Behandlung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten angewendet werden, schrieb das BAG. Der Bund werde die Kosten der Behandlungen im ambulanten Bereich übernehmen, solange sie noch nicht von der obligatorischen Krankenversicherung vergütet werden. Legende: Auch in der Schweiz hat das Unternehmen einen Produktionsstandort: Sitz von GlaxoSmithKline in Nyon. Keystone

11:20 Deutschland meldet sprunghaften Anstieg der Corona-Inzidenz Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Deutschland erneut sprunghaft gestiegen, auch wenn sie noch auf niedrigem Niveau rangiert. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitagmorgen liegt sie bei 8.6 - am Vortag betrug der Wert 8.0 und davor 7.1. Am 6. Juli beim jüngsten Tiefstand waren es noch 4.9 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in sieben Tagen. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI innert 24 Stunden 1456 Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 949 Ansteckungen gelegen. Ausserdem sei die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus entscheidende Reproduktionszahl zuletzt drastisch gestiegen. Der sogenannte R-Wert liegt nach RKI-Daten vom Freitag bei 1.38 und befindet sich damit seit rund zehn Tagen über dem Wert von 1. Das bedeutet, dass rechnerisch 100 Infizierte 138 weitere Menschen anstecken.

10:13 Die Schweiz schickt medizinische Hilfsgüter nach Tunesien Die Schweiz hilft Tunesien im Kampf gegen die Corona-Pandemie und hat rund 15 Atemschutzgeräte und rund 60 Sauerstoffkonzentratoren im Wert von 335'000 Franken nach Tunis geschickt. Dies ist bereits die fünfte Hilfsgüterlieferung der Humanitären Hilfe des Bundes innerhalb weniger Wochen. Ein Flugzeug des Lufttransportdiensts des Bundes ist am Freitag mit den Hilfsgütern von Dübendorf nach Tunis gestartet. Dort werden sie von örtlichen Behörden empfangen und anschliessend auf verschiedene Standorte verteilt. Die beim EDA angegliederte Humanitäre Hilfe des Bundes hat zuvor Atemschutzgeräte und Sauerstoffkonzentratoren in die Mongolei (12.07.2021), nach Sri Lanka (07.06.2021), Nepal (21.05.2021) und Indien (06.05.2021) geschickt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Geräte für Corona-Patienten Erste Schweizer Hilfslieferung in Indien angekommen 07.05.2021 Mit Audio

9:31 Ungarn bietet ab August eine dritte Impfung an Ministerpräsident Viktor Orban kündigt im staatlichen Hörfunk eine dritte Impfung ab dem 1. August an. Welches Mittel verabreicht werde, entscheiden die Ärztinnen und Ärzte. Die dritte Dosis soll mindestens vier Monate nach der zweiten gespritzt werden, es sei denn, Ärzte rieten zu einem anderen Zeitpunkt. Ausserdem sollen alle Beschäftigten im Gesundheitswesen zur Impfung verpflichtet werden. Ungarn ist das einzige Land in der EU, in dem in grossem Umfang bereits vor einer Genehmigung durch die EU russische und chinesische Vakzine verabreicht wurden. Zudem werden die Mittel von Biontech/Pfizer, AstraZeneca und Moderna eingesetzt. Mehr als 5.5 Millionen der 10 Millionen Menschen in Ungarn sind bereits geimpft. Audio Aus dem Archiv: Eine dritte Corona-Impfung für Menschen mit Immunschwäche? 03:51 min, aus Rendez-vous vom 09.07.2021. abspielen. Laufzeit 03:51 Minuten.

8:04 Ministerpräsident Suga beteuert «sichere» Olympische Spiele Eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele versicherte Yoshihide Suga am Freitag, «sichere» Spiele zu realisieren. «Um das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, werden gründliche Massnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus ergriffen», betonte er an einer Sitzung der mit Olympia beauftragten Mitglieder seiner Regierung. Unterdessen berichtete die japanische Tageszeitung «Asahi Shimbun» von «Chaos» auf Flughäfen unter den Mitarbeitern, die versuchten, olympische Delegationen zu führen. Auch in Hotels gebe es Probleme bei der Durchsetzung der Verhaltensregeln für Olympia-Teilnehmer. Trotzdem sollen laut Medienberichten die Athleten auch die Starterlaubnis bekommen, wenn sie engen Kontakt mit Corona-Infizierten hatten, sofern sie kurz vorher negativ auf das Virus getestet werden. Zu diesem Zweck sollen rund sechs Stunden vor dem Start PCR-Tests bei betroffenen Athleten durchgeführt werden. Audio Aus dem Archiv: Die teuersten Olympischen Sommerspiele in der Geschichte? 12:37 min, aus Info 3 vom 08.07.2021. abspielen. Laufzeit 12:37 Minuten.

7:02 Britische Regierung unterstützt Gastronomie-Branche Die britische Regierung will mit Massnahmen die Gastronomie-Branche bei der Erholung nach der Corona-Pandemie unterstützen. So sollen Lizenzen für den Betrieb von Aussengastronomie auf Bürgersteigen dauerhaft gemacht werden, damit mehr Kunden im Freien bedient werden können. Pubs und Bars in England und Wales sollen zudem für zwölf weitere Monate Bier zum Mitnehmen ausschenken dürfen. Nach Angaben des Branchenverbands hat die Gastronomie coronabedingt fast 10'000 Lokale und mehr als 87 Milliarden Pfund Umsatz verloren. Ausserdem soll der chronische Arbeitskräftemangel angegangen werden, in dem Arbeitssuchende direkter auf offene Stellen in der Branche hingewiesen werden. «Wir wollen, dass junge Menschen das Gastgewerbe als Chance für eine langfristige Karriere sehen, deshalb werden wir neue Möglichkeiten der Berufsausbildung erkunden und dazu beitragen, Kreativität und Umweltfreundlichkeit der Branche weiter zu fördern», kündigte Staatssekretär Paul Scully an. 01:47 Video Aus dem Archiv: In England gehen die Pubs wieder auf Aus Tagesschau vom 12.04.2021. abspielen

5:15 Eiffelturm in Paris öffnet nach monatelanger Schliessung wieder Der Eiffelturm öffnet nach monatelanger Corona-Pause wieder für Besucherinnen und Besucher. Online waren die Tickets für den Tag der Wiedereröffnung am Freitag bereits im Vorhinein ausverkauft. Das Pariser Wahrzeichen war wegen der Corona-Krise knapp ein Dreivierteljahr geschlossen. Schon im vergangenen Frühjahr hatte es wegen der Pandemie zeitweise schliessen müssen. Für den Besuch des Eiffelturms gelten nun erst einmal Maskenpflicht und Abstand halten. Ab dem 21. Juli müssen Erwachsene dann einen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis vorzeigen. Von dem Tag an gilt in Frankreich eine Ausweitung der Testpflicht. Kinder und Jugendliche sind davon aber vorerst ausgenommen. Legende: Keystone

0:35 Biden verspricht Überprüfung der US-Einreisebeschränkung für Europa US-Präsident Joe Biden hat zugesagt, dass seine Regierung die bestehenden Corona-Einreisebeschränkungen für Europäerinnen und Europäer aus dem Schengen-Raum überprüfen wird. Er rechne mit einer Antwort der Covid-Experten in den kommenden Tagen, sagt Biden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt, sie habe das Thema in den gemeinsamen Gesprächen angesprochen. «Ich vertraue auf das amerikanische Covid-Team», fügt sie hinzu. Seit Tagen laufen Wirtschaft und Politik in Deutschland Sturm gegen die US-Einreise-Beschränkungen. US-Amerikanerinnen und -Amerikaner dürfen bereits wieder in den Schengen-Raum einreisen. Legende: Reuters

21:54 US-Regierung: Facebook muss mehr gegen Falschinfos über Corona tun Soziale Netzwerke wie Facebook müssen nach Ansicht der US-Regierung mehr gegen Falschinformationen im Zusammenhang mit Corona und der Impfung gegen das Virus tun. Facebook müsse schneller Beiträge entfernen, die gegen die Richtlinien verstiessen und falsch seien, sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki. Einige Beiträge würden tagelang online bleiben. «Das ist zu lange, Informationen verbreiten sich zu schnell», so Psaki. Auch in den USA sind die Corona-Zahlen zuletzt wieder angestiegen. Gleichzeitig stockt der Impffortschritt im Land. «Millionen von Amerikanern sind immer noch nicht gegen Covid-19 geschützt, und wir sehen mehr Infektionen unter den Ungeimpften», warnte der oberste Gesundheitsbeamte der US-Regierung, Vivek Murthy. «Wir leben heute in einer Welt, in der Fehlinformationen eine unmittelbare und heimtückische Bedrohung für die Gesundheit unserer Nation darstellen.»

20:59 Merkel: In der Coronakrise wachsam bleiben Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat dazu aufgerufen, in der Coronakrise weiter wachsam zu bleiben. Das Virus sei noch nicht aus der Welt, sagte Merkel in Washington. Die Kanzlerin wurde dort mit der Ehrendoktorwürde der Johns-Hopkins-Universität ausgezeichnet. Merkel sagte zur Pandemie, viele sehnten ein Ende des Schreckens herbei. «Wir wollen unsere Normalität zurück.» Man dürfe gerade jetzt aber nicht nachlassen und müsse wie am ersten Tag Zahlen, Daten und Fakten auswerten und analysieren. Merkel dankte der Johns-Hopkins-Universität, die viele Daten zur Pandemie geliefert habe.

20:25 Slowakei beharrt auf Quarantänepflicht für Ungeimpfte Ungeachtet einer Entscheidung des Verfassungsgerichts hat die slowakische Regierung angekündigt, an ihren strengen Quarantäne-Vorschriften für nicht geimpfte Einreisende festzuhalten. Sozialdemokratische Oppositionspolitiker hatten dies als versteckten Impfzwang kritisiert und das Verfassungsgericht in Kosice angerufen. Dieses setzte daraufhin die seit 9. Juli geltende Verschärfung der Einreisebestimmungen des EU-Landes vorläufig ausser Kraft. Bis geklärt sei, ob die Ungleichbehandlung von Geimpften und Nicht-Geimpften nicht in Widerspruch zur Verfassung stünde, müssten sich die Behörden wieder an die vorher geltenden Regeln halten, verkündeten die Richter am Mittwoch.

19:33 Massiv weniger Smog wegen Corona-Massnahmen Im Tessin haben die Stickoxid-Emissionen im vergangenen Jahr stark abgenommen. Insbesondere der Lockdown habe zu deutlich besserer Luft geführt, schreibt die Regierung am Donnerstag in einer Mitteilung. Dies, obwohl 2020 die Wetterlage oft Smog gefördert habe. Etwas anders sieht es bei Ozon und Feinstaub aus. Anders als das Stickoxid, das zu 70 Prozent vom Strassenverkehr verursacht werde, stammten diese aus verschiedenen Quellen, hält die Regierung fest. Legende: Die Stickoxid-Werte überschritten 2020 lediglich in Camignolo den Grenzwert. Keystone

18:39 Delta-Variante macht 77 Prozent aller Corona-Fälle aus Die hochansteckende Delta-Variante verbreitet sich auch in Ländern mit hohen Impfquoten schnell, wie in Israel oder Grossbritannien. In der Schweiz ist die Delta-Variante bereits dominierend: Sie macht über 77 Prozent aller Corona-Fälle aus. Die Impfung bleibt momentan das beste Gegenmittel, das wir gegen Corona haben. Mit Impfen alleine ist die Sache aber nicht erledigt: Einerseits sind noch lange nicht alle geimpft, die das möchten oder können – andererseits beträgt der Schutz nicht 100 Prozent. Das wird immer wieder zu Ausbrüchen führen und selten werden sich auch Geimpfte anstecken. Die Variante Delta führt für den Einzelnen zu einem etwa 50 % höheren Risiko für Hospitalisierung und Tod, verglichen mit der Variante, die die zweite Welle (Herbst/Winter) dominiert hat. Gesamtgesellschaftlich wird sich die Impfung aber positiv auswirken. Denn viele Gefährdete sind geimpft, deshalb wird gesamthaft die Zahl an Hospitalisierungen und Toten (je 100 Infektionen) niedriger sein als in der zweiten Welle. Wie viel niedriger kann aber noch keiner sagen. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SRF News (@srfnews)

17:54 Balearen melden neuen Rekord an Corona-Infektionszahlen Innert 24 Stunden sind auf den beliebten Ferieninseln 795 Ansteckungen mit dem Coronavirus erfasst worden, wie die Gesundheitsbehörden der spanischen Mittelmeerinseln am Donnerstag mitteilten. Es waren 115 Fälle mehr als am Vortag. Die bisher höchste Zahl war am 19. Januar mit 776 registriert worden. Obwohl schon seit vielen Tagen ein Anstieg der Infektionszahlen registriert werde, betonte die Regionalregierung, dass «die Situation in den Krankenhäusern unter Kontrolle» sei. Die Lage sei entspannt, weil sich auf den Balearen wie in ganz Spanien vor allem jüngere Menschen mit milden Krankheitsverläufen anstecken. Zudem sind schon rund 50 Prozent der Bewohner der Balearen vollständig geimpft. Audio Aus dem Archiv: Ferien auf Mallorca 07:05 min, aus Rendez-vous vom 21.06.2021. abspielen. Laufzeit 07:05 Minuten.

17:26 Ko Samui empfängt geimpfte Touristen Seit Donnerstag dürfen vollständig Geimpfte aus 69 Ländern quarantänefreien Urlaub auf Ko Samui verbringen. Nach Phuket hat Ko Samui dieses Modellprojekt gestartet, wobei strengere Regeln gelten als auf Phuket. So sei am ersten Tag lediglich eine Maschine mit neun ausländischen Journalisten gelandet, die über die Initiative «Samui Plus» berichten wollten, teilte das Fremdenverkehrsamt mit. Bis zum 15. August werden laut Behörden aber rund 1000 Touristen erwartet. Teilnehmer am Projekt müssen sich 21 Tage vor der Abreise in ihren Heimatländern aufgehalten haben. Zudem müssen Touristen einen negativen PCR-Test vorweisen und sich während des Urlaubs mehrfach testen lassen. In den ersten drei Tagen dürfen die Touristen das Gelände der speziell zur Verfügung gestellten Hotels nicht verlassen und bis zum Ende der ersten Woche nur bestimmte Regionen der Insel besuchen. In der zweiten Woche können die Gäste sich frei bewegen und auf die Nachbarinseln fahren.

16:58 Relativ wenige Corona-Infektionen nach EM-Spielen in Kopenhagen Entgegen der Befürchtungen sind die vier Fussball-Begegnungen in Kopenhagen keine Veranstaltungen mit hohen Corona-Infektionszahlen gewesen. Wie der Rundfunksender DR am Donnerstag berichtete, ist bei insgesamt nur 152 Menschen im Zusammenhang mit dem Stadionbesuch bei den vier Partien das Virus nachgewiesen worden. Wie die dänische Behörde bestätigte, gab es acht Infektionen unter den Fans im Auftaktspiel von Dänemark gegen Finnland, bei dem insgesamt 14'000 Zuschauer im Stadion anwesend waren. 41 beziehungsweise 62 liessen sich auf die weiteren dänischen Vorrundenspiele gegen Belgien und Russland zurückführen. Im Achtelfinal zwischen Kroatien und Spanien traten 41 weitere Infektionen auf. Bei diesen drei Spielen fieberten jeweils 23'000 Fans im Stadion mit. Öffentliche Übertragungen auf Grossbildschirmen oder Zusammenkünfte vor dem privaten Fernseher flossen nicht in die Berechnung mit ein. 25:54 Video Aus dem Archiv: Volle Stadien sind bald wieder möglich Aus 10 vor 10 vom 24.06.2021. abspielen

16:26 Repetitives Testen bald auch für Aargauer Kleinstbetriebe möglich Ab dem 26. Juli können im Aargau auch Kleinstbetriebe mit nur einer testwilligen Person am repetitiven Testen des Kantons teilnehmen. Bisher waren für das Testen vier Mitarbeitende nötig. Man wolle das repetitive Testen so einfach wie möglich gestalten, teilte das kantonale Departement Gesundheit und Soziales (DGS) am Donnerstag mit. Am 26. Juli werde deshalb das sogenannte zentrale Pooling starten. Ab diesem Zeitpunkt lassen die Betriebe die Speichelproben für die Tests von einem externen Dienstleister mischen beziehungsweise poolen. Das Poolen im Betrieb selbst werde deshalb entfallen, sodass der Aufwand für die Unternehmen sich merklich verringere, heisst es in der Mitteilung weiter. Falls die Probe nach der Analyse im Labor negativ ist, sollten alle Personen dieser Gruppe nicht ansteckend sein. Ist eine Probe hingegen positiv, muss diese Gruppe eine zweite Probe abgeben. Diese Proben werden einzeln ausgewertet. 02:30 Video Aus dem Archiv: Massentests in Firmen Aus Tagesschau vom 04.06.2021. abspielen