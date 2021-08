Der Ticker startet um 6:00 Uhr

14:53 Zuger Maskenherstellerin Livinguard hegt Ausbaupläne Seit Ausbruch der Coronapandemie kennt man die Zuger Firma Livinguard auch in der Schweiz: 18 Millionen Masken mit virenzerstörender Technologie verkaufte das Unternehmen seither weltweit, eine Million davon in der Schweiz. Ursprünglich hat die Firma Livinguard ihre Masken in Indien wegen Tuberkulose entwickelt. Nun will der Betrieb ausbauen, zügelt von Cham nach Zug. Die Technologie soll laut dem Firmengründer Sanjeev Swamy in Zukunft auch für andere Bereiche verwendet werden. Zum Beispiel für Kleider, welche so deutlich weniger oft gewaschen werden müssen. Derzeit prüft die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA gerade, ob die Masken künftig auch im Spitalalltag zugelassen werden können. Audio Livinguard-Chef hat ambitionierte Pläne 05:10 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 06.08.2021. abspielen. Laufzeit 05:10 Minuten.

14:12 Wales hebt Coronaregeln auf Nach England hebt auch der britische Landesteil Wales fast alle Coronaregeln auf. Regierungschef Mark Drakeford bestätigte, dass ab Samstagmorgen auch Nachtclubs wieder öffnen dürfen und Abstandsregeln fallen. Für Treffen in geschlossenen Räumen gibt es keine Obergrenze mehr. Beibehalten wird aber – anders als im benachbarten England – die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. In Restaurants und Pubs müssen allerdings keine Mund-Nase-Bedeckungen mehr getragen werden. Drakeford dankte den Menschen in Wales für ihre bisherige Mitwirkung. «Wegen allem, das Sie getan haben, und dank der harten Arbeit unseres Impfpersonals, können wir die Beschränkungen weiter aufheben und etwas Normalität erleben», twitterte der Regierungschef. «Aber das Virus ist immer noch bei uns, und einige wichtige Schutzmassnahmen werden in Wales bestehen bleiben.»

13:53 Italien zieht die Zügel an Seit Freitag ist in Italien ein sogenannter Grüner Pass notwendig, wenn man in einem Restaurant drinnen essen möchte, ins Museum oder in eine Therme will. Dazu muss entweder ein Impfnachweis, ein höchstens 48 Stunden alter negativer Test oder ein Genesungsnachweis vorgelegt werden. Ab September müssen auch Lehrer, Studenten und Uni-Dozenten solche Nachweise erbringen. Der «Grüne Pass» wird dann auch in Fernzügen, Fernbussen und auf Fähren gebraucht. Die Regeln gelten jetzt schon zudem für Kultur- oder Sportveranstaltungen im Freien, Schwimmbäder, Fitnessstudios und Vergnügungsparks. Betroffen sind alle, die älter als zwölf Jahre sind. Restaurantbesitzer oder Betreiber anderer Unternehmen müssen sich die Nachweise vorzeigen lassen. Bei Verstössen drohen Strafen. Für Ferienreisende, die im Heimatland geimpft wurden, reicht ein digitales EU-Impfzertifikat. Dieses gilt auch in Italien. Die Nachweise eines der «drei G» (geimpft, genesen, getestet) müssen auf Italienisch, Französisch, Englisch oder Spanisch vorliegen. Für den Pass reicht in Italien schon eine erste Impfung. Legende: Reuters / Archiv

13:35 BAG vermeldet 1162 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1162 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 860. Das sind 21 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 25 Tage. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 127.59.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.3 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 20'132 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 11 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 1 Verstorbenen.

Das BAG meldet aktuell 234 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 34 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 67 Prozent ausgelastet. Davon sind 6 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

Bisher wurden in der Schweiz 9'124'501 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 20'156 Personen pro Tag geimpft. Das sind 35.8 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 48.9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.8 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:29 Wochenüberblick des BAG: Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 860 neuen Fällen Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 860 Fällen, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Das sind 21 Prozent mehr als in der Vorwoche. Laut BAG werden aktuell 234 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 34 Prozent mehr als in der Vorwoche.

12:25 TI: Regierung erhöht Spitalkapazitäten für den Winter Ab dem Herbst sollen im Kanton Tessin 170 Covid-19-Patienten gleichzeitig behandelt werden können. Rund 15 Prozent der im Spital behandelten Corona-Patienten müssten auf den Intensivstationen versorgt werden. Deshalb erhöhe der Kanton das Dispositiv der Intensivbetten um 25 Plätze, wie der Vorsteher des Tessiner Departements für Gesundheit und Soziales, Raffaele De Rosa, vor den Medien mitteilte. Elf dieser Betten stünden schon bereit, 14 weitere gelte es zu finanzieren. Die zusätzlichen Intensivbetten kosten maximal 3.5 Millionen Franken. Auch zehn zusätzliche Ärzte sowie 14 auf Covid-19 spezialisierte Pflegende sollen ab dem Herbst das Spitalpersonal unterstützen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Tessin 04.08.2021 Mit Audio

11:48 AI: Kanton baut Angebot der Walk-in-Impfungen aus Bei der Innerrhoder Bevölkerung stossen die Walk-in-Impfungen auf grossen Anklang. Deshalb baut der Kanton das Angebot ab nächster Woche aus, um Unentschlossene zum Impfen zu bringen. Das Angebot wurde Ende Juli eingeführt, seitdem können sich Impfwillige ohne Voranmeldung beim kantonalen Gesundheitszentrum in Appenzell impfen lassen. Da der Kanton mit knapp 40 Prozent vollständig Geimpften die tiefste Impfquote der Schweiz hat, sollte mit Walk-in-Impfungen die Quote verbessert werden. Ab nächsten Dienstag können sich Impfwillige ab zwölf Jahren statt an einem Wochentag an drei Tagen die Woche spontan impfen lassen. Das Angebot gilt vorerst bis zum 25. August, wie das Gesundheitsamt mitteilt, Link öffnet in einem neuen Fenster. Laut Innerrhoder Gesundheitschefin Monika Rüegg Bless seien über 80 Prozent der 70 bis 80-Jährigen geimpft, doch die jüngeren Einwohner seien eher impfskeptisch. «Je jünger die Leute aber sind, desto schlechter ist die Impfbereitschaft», sagte sie gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Audio Walk-In-Impfzentrum Appenzell-Innerhoden: Schnell, unkompliziert 04:27 min, aus Rendez-vous vom 05.08.2021. abspielen. Laufzeit 04:27 Minuten.

11:16 BS: Vorbereitungen für Schulbeginn laufen auf Hochtouren – Behörden verzichten auf Maskentragpflicht Die Schulbehörden des Kantons Basel-Stadt bereiten den Schulbeginn vom Montag in einer Woche vor. Die Covid-Situation sei weiterhin dynamisch und das Erziehungsdepartement befinde sich in regelmässigem Austausch mit dem Gesundheitsdepartement. Verschiedene Szenarien seien in Vorbereitung, um einen reibungslosen Schulstart zu ermöglichen. Dabei gelte es, die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und ihrer Familien sowie der Lehr- und Fachpersonen gut zu schützen, teilte der Kanton mit. Gleichzeitig dürften diese Massnahmen den Unterricht und das schulische Leben so wenig wie möglich beeinträchtigen. «Gemäss heutigem Stand ist davon auszugehen, dass zum Schulstart auf eine generelle Maskentragpflicht an Schulen grundsätzlich verzichtet werden kann», betonen die Kantonsbehörden. Einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung werde im Kanton Basel-Stadt weiterhin das regelmässige Testen leisten. Die Testkapazitäten würden dazu laufend ausgebaut. Legende: Keystone / Archiv

10:38 Erneut sehr hohe Infektions-Zahlen in den USA und China In den USA melden die Gesundheitsbehörden erneut mehr als 100'000 Neuinfektionen. Sie registrierten einer Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten zufolge 102’335 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl auf 35.62 Millionen. Einen Tag zuvor hatten die Behörden über 105'000 Neuinfektionen gemeldet. Das war der höchste Anstieg binnen eines Tages seit sechs Monaten. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich um mindestens 467 auf insgesamt 613'887. Weltweit verzeichnen die USA die höchsten Infektions- und Totenzahlen. China meldet so viele Neuinfektionen wie noch nie bei dem neuesten Ausbruch der Epidemie in dem Land. Am Donnerstag seien 124 Neuinfektionen registriert worden, gibt die nationale Gesundheitsbehörde bekannt. Ein Tag zuvor waren es noch 85 neue Fälle. Zudem gebe es 58 Fälle ohne Symptome. China verzeichnet seit dem Ausbruch der Pandemie Ende 2019 in Wuhan insgesamt 93'498 bestätigte Infektionen und 4636 Todesfälle. Legende: Keystone / Archiv

9:32 In Deutschland nimmt die Impfstoff-Vernichtung zu Immer mehr deutsche Bundesländer vernichten Impfstoff. Das hat eine Umfrage von öffentlich-rechtlichen Sender WDR und NDR ergeben. Die Gründe für die Vernichtung sind sinkende Nachfrage und eine begrenzte Haltbarkeit der Impfstoffe. Ausserdem planen einige Länder noch haltbare Dosen an den Bund zurückzugeben. Das Gesundheitsministerium will demnächst die Lieferungen an die Länder verändern. Derweil teilt das deutsche Gesundheitsministerium mit, dass Deutschland ab sofort und bis auf Weiteres alle Lieferungen des Impfstoff-Herstellers Astra-Zeneca an die UNO-Impfinitiative Covax spendet. In einem ersten Schritt werden knapp 1.3 Millionen Dosen direkt an Covax geliefert. Die Lieferung solle noch in dieser Woche erfolgen. Legende: Keystone / Archiv

8:07 Deutsche Detailhändler werben fürs Impfen Grosse Handelsketten wie Lidl, Edeka, Rewe und Thalia wollen der ins Stocken geratenen Impfkampagne in Deutschland neuen Schwung verleihen. Unter dem Motto «Leben statt Lockdown. Lass dich impfen.» sind Plakataktionen in Schaufenstern und Kassenbereichen, mehrsprachige Informationsbroschüren, die Nutzung der Social-Media-Kanäle der Unternehmen sowie «niederschwellige Impfangebote an ausgewählten Standorten» geplant, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) mitteilt. Die Impfaktionen sollen in enger Abstimmung mit den lokalen Gesundheitsämtern erfolgen. Zusätzlich sollen bekannte Persönlichkeiten wie Fussball-Nationalspieler Emre Can die Aktion unterstützen. «Die an der Kampagne beteiligten Handelsunternehmen verzeichnen täglich mehr als 40 Millionen Kundenkontakte und sind mit Zehntausenden Standorten in ganz Deutschland vertreten», sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. «Die Aktion nutzt diese enorme Reichweite und flächendeckende Präsenz, um zur Steigerung der Impfbereitschaft in Deutschland beizutragen.» Legende: Keystone / Archiv

7:22 Engelberger sieht keinen Anlass für Änderungen der Massnahmen Der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), Lukas Engelberger, sieht trotz steigender Fallzahlen keinen Anlass für Verschärfungen der Corona-Massnahmen. Möglicherweise stehe die Schweiz am Anfang einer vierten Welle, sagte Engelberger in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Die aktuelle Situation in den Schweizer Spitälern sei aber nicht alarmierend. Für Engelberger ist die Vorstellung, mit einer gewissen Durchimpfung «alle Einschränkungen sofort aufheben zu können, naiv», wie er sagte. Es brauche sicher weiterhin Schutzmassnahmen, die phasenweise gelockert oder eben verschärft werden könnten. Ein neuer Lockdown sollte, da Impfstoffe verfügbar seien, ein «unwahrscheinliches Szenario» sein. Es gelte, die Impfkampagne zu verstärken, sagte Engelberger. Er geht davon aus, dass viele die Impfung wegen der Ferien hinausgezögert haben, sich aber im August impfen lassen. «Ein Risiko» nennt Engelberger die Abschaffung der Quarantänepflicht für Reiserückkehrer. «Als Gesundheitsdirektor wäre es mir lieber gewesen, man hätte die Quarantänepflicht für Einreisende aus Ländern mit einer hohen Inzidenz beibehalten.» 02:55 Video Aus dem Archiv: Engelberger zur Impf-Flaute Aus Schweiz aktuell vom 05.07.2021. abspielen

5:55 Zwei Corona-Hotspots in den USA Die Entwicklung in einigen US-Bundesstaaten im Süden bringt Joe Bidens Erfolge im Kampf gegen die Pandemie ins Wanken. Jede dritte Corona-Infektion in den USA wird derzeit aus nur zwei Bundesstaaten gemeldet, doch die Republikaner in Florida und Texas wettern gegen Masken und Corona-Vorschriften. Obwohl sich die Intensivstationen der Krankenhäuser füllen, erlassen die Gouverneure Verfügungen, mit denen sie zum Beispiel jede Art von Maskenpflicht an Schulen verbieten. Zudem bekämpfen sie eine Impfpflicht. In Florida lässt sich Gouverneur Ron DeSantis auch nicht dadurch beeindrucken, dass jeder vierte Corona-Patient der USA auf einer Intensivstation in seinem Bundesstaat liegt. Die Delta-Variante hat inzwischen im ganzen Land mit seinen 330 Millionen Einwohnern zu einem drastischen Anstieg der Neuinfektionen geführt. US-Präsident Joe Biden betont deshalb, einige Gouverneure seien nicht bereit, das Richtige zu tun, um die Pandemie zu bekämpfen und erwähnt ausdrücklich Texas und Florida. Legende: Der republikanische Gouverneur Ron DeSantis wehrt sich mit Händen und Füssen gegen Corona-Massnahmen. Keystone

2:55 Amazon verlängert Homeoffice Wegen der raschen Zunahme der Neuinfektionen in den USA verschiebt der Internetriese Amazon die geplante Rückkehr seiner Mitarbeiter in die Büros von September auf Januar. Erst ab dann sollen Mitarbeitende beginnen, regelmässig ins Büro zu kommen, wie das Unternehmen am Donnerstag erklärte. Dies gelte auch für andere Länder, in denen die Rückkehr für September geplant gewesen sei. Angestellte, die in der Zwischenzeit ins Büro kämen, müssten weiterhin eine Maske tragen oder eine vollständige Corona-Impfung nachweisen, erklärte Amazon weiter. Das Unternehmen beschäftigt mehr als eine Million Mitarbeiter, von denen allerdings wohl nur ein kleinerer Teil klassische Bürojobs hat. Legende: Amazon verschiebt die Rückkehr der Mitarbeitenden in die Büros auf Grund der aktuellen Pandemie-Situation. Keystone

1:55 Stärkere Massnahmen an Italiens Unis In Italien werden die Corona-Bestimmungen an Universitäten verschärft. Sowohl die Lehrpersonen als auch die Studierenden müssen künftig entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Die Regeln gelten ab dem neuen Semester im September, teilte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Donnerstagabend mit. Dieselben Bestimmungen gelten zudem ab September auch in Fernzügen und -bussen sowie auf Flügen oder Fähren. Das Land hat bereits weitgehende Regeln bezüglich der Zertifikatspflicht beschlossen. Ab Freitag muss ein solches vorweisen, wer beispielsweise im Innern eines Restaurants essen möchte, wer ins Fitnesscenter will oder an Sportveranstaltungen im Freien teilnehmen möchte. Legende: Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza hat am Donnerstagabend weitere Einschränkungen verkündet. Keystone

22:41 Chinesischer Pharmakonzern baut Impfstoff-Fabrik in Chile Der chinesische Pharmakonzern Sinovac will in einer neuen Fabrik in Chile Impfstoffe gegen das Coronavirus herstellen. Neben dem Bau der Fertigungsanlage im Grossraum Santiago de Chile sei ein Forschungszentrum in Antofagasta im Norden des Landes geplant, teilte das chilenische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die ersten Impfstoffdosen sollen die Fabrik im März kommenden Jahres verlassen. Die Anlage wird Medienberichten zufolge Kapazitäten für die Herstellung von 60 Millionen Dosen pro Jahr haben. Legende: Der chinesische Pharmakonzern Sinovac baut in Chile eine neue Produktionsanlage. Reuters

21:41 Israel setzt auf Influencer Angesichts einer steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Israel setzt Regierungschef Naftali Bennett auf Influencer. Bei einem Treffen am Donnerstag rief er mehrere Dutzend israelischer Internet-Stars auf, sich bei jungen Leuten für eine Impfung starkzumachen. Sie sollten so viele wie möglich im Alter von zwölf und darüber überzeugen, sich impfen zu lassen und Masken zu tragen, sagte er. Sie könnten so dazu beitragen, Leben zu retten: «Es liegt an jedem Einzelnen von euch, 30 bis 40 Menschenleben zu retten», sagte er zu den Jungstars. «Das ist eine Gelegenheit, die ich mit 16, 17 oder 19 nicht hatte.»

20:44 Südkorea will Milliarden in eigene Impfstoff-Produktion stecken Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie will Südkorea die Impfstoffproduktion im eigenen Land mit Investitionen in Milliardenhöhe erhöhen. Bis 2025 solle das Land der fünftgrösste Impfstoffproduzent weltweit werden, sagte Präsident Moon Jae In am Donnerstag in Seoul. Moon sprach beim ersten Treffen einer neuen öffentlich-privaten Kommission, die die neue Strategie zum Aufbau Südkoreas als globales Produktionszentrum für Impfstoffe anschieben soll. Laut Moon soll der Herstellung von Impfmitteln neben der einheimischen Produktion von Halbleitern und Batterien strategische Priorität eingeräumt werden. Die biomedizinische Industrie werde für den Export des Landes immer wichtiger, sagte Moon. Legende: Mehr als eine Milliarde Euro will Südkorea in die Impfstoffproduktion investieren. Keystone

19:42 Grossbritannien: Fallzahlen nehmen nach Rückgang wieder zu Nach einem überraschenden Rückgang der Corona-Zahlen in Grossbritannien ist die Zahl der Neuinfektionen wieder angestiegen. Am Donnerstag wurden erstmals wieder mehr als 30'000 Neuinfektionen gemeldet, wie aus den offiziellen Zahlen der britischen Regierung hervorgeht. In den vergangenen Tagen hatten die täglichen Fallzahlen darunter gelegen. Am 19. Juli waren in England fast alle noch geltenden Corona-Beschränkungen aufgehoben worden – auch Nachtclubs öffneten wieder und die Maskenpflicht wurde vielerorts abgeschafft. Dass danach die Fallzahlen für eine Weile zurückgingen, hatte Epidemiologen sowie die Öffentlichkeit überrascht. Danach hatten sie sich bei um die 20'000 Fälle täglich eingependelt, bevor sie nun wieder zunahmen. Ob der aktuelle Anstieg nun die gefürchtete Trendwende einleitet, ist noch nicht erkennbar. In der unten stehenden Grafik sind die heute gemeldeten Zahlen noch nicht enthalten.